УКРАИНА
0 : 0
Северная Македония
17.06.2021 16:00   ТВ-трансляция: 

Украина – Северная Македония. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Европы

  • 14.06.2021 11:23
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Украина – Северная Македония. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 17 июня, сборная Украины проведет свой второй поединок в рамках группового раунда чемпионата Европы. Соперником нашей команды станет сборная Северной Македонии. Матч пройдет в Бухаресте на «Арене Националэ» и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Обе команды потерпели поражения в стартовых встречах Евро-2020. Сборная Украины противостояла фавориту группы С команде Нидерландов и едва не отобрала очки у «оранжевых». Уступая со счетом 0:2 во втором тайме, подопечные Андрея Шевченко продемонстрировали характер и сравняли результат. К сожалению, последнее слово осталось за голландцами, которые вырвали победу. Северная Македония в 1-м туре встречалась с Австрией и потерпела поражение со счетом 1:3. Несмотря на статус андердогов, «львы» оказали достойное сопротивление соперникам: австрийцы только в конце встречи сумели дожать македонцев.

В четверг у сборной Украины уже не будет права на ошибку: Северную Македонию нужно обыгрывать. Будем надеяться, что в Бухаресте «сине-желтые» сыграют в свою игру и добьются приемлемого результата.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Северная Македония.

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Источник — Sport.ua

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