Дали бой, но проиграли. Сборная Украины в Амстердаме уступила Нидерландам

На стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме состоялся матч первого тура группового раунда Евро-2020 между национальными сборными Нидерландов и Украины. Пожалуй, это самый долгожданный поединок для украинских болельщиков, в первую очередь, конечно, из-за переноса чемпионата Европы на 2021 год.

Но была весомая причина с нетерпением ждать этого матча. В квалификации Евро команда Андрея Шевченко выступила просто феноменально, заняв первое место и обыграв действующих чемпионов Европы, португальцев. Однако после того, как COVID-19 кардинально изменил мир, «желто-синие» выглядели не столь ярко...

Уже на первой минуте встречи украинцы создали неплохую атаку, но как только дошли к штрафной соперника, растерялись и потеряли мяч, что привело к очень опасному контрвыпаду. Мемфис Депай убежал от защитников, вышел на ударную позицию и опасно пробил по воротам – Бущан с трудом дотянулся до мяча.

Getty Images/Global Images Ukraine

Не успели украинские болельщики перевести дух, как нидерландцы снова создали голевой момент. В этот раз уже Думфрис с правого угла вратарской пробивал в упор, однако Бущану удалось ногой отразить удар. После этого стало очевидно, что нашей сборной зацепиться за очки в этом матче будет еще сложнее, чем казалось до стартового свистка.

Уже на 13 минуте Андрей Шевченко был вынужден выпускать на замену Марлоса вместо Зубкова, который начал хромать. Но выход натурализованного бразильца мало чем повлиял на ход игры, несмотря на все ожидания.

Если сборная Украины и создавала неплохую атаку, то довести её до логического завершения не получалось от слова совсем, а в ответ получалась очень опасная контратака Нидерландов, которые хорошо знали, что делать с мячом у наших ворот. К счастью, Бущан в первом тайме действовал просто блестяще и раз за разом спасал от, казалось, неминуемого гола.

Getty Images/Global Images Ukraine

Все изменилось после перерыва. Две ошибки Виталия Миколенко привели к двум забитым мячам сборной Нидерландов. Сначала отличился Вейналдум, а спустя семь минут Бущану пришлось вынимать мяч из сетки ворот после удара Вегхорста. 22-летний динамовец, вероятно, рано почувствовал себя звездой. Как показал матч, пока Миколенко не может конкурировать даже с Думфрисом, который к своим 25 годам не имеет опыта выступлений в топ-чемпионатах.

Несмотря на то, что до конца оставалось еще полчаса, казалось, что вопрос о победителе де-факто был снят. Но не тут-то было! Подопечные Шевченко не опустили руки и все-таки сумели прервать пятиматчевую безголевую серию на чемпионатах Европы. На 75 минуте Ярмоленко в коронном стиле сместился с правого фланга в центр и всадил мяч в дальнюю девятку! Этот гол однозначно будет претендовать на звание лучшего на Евро-2020.

Не успели голландцы оклематься, как уже спустя четыре минуты счет на табло стал равным! Малиновский блестяще навесил со штрафного на голову Яремчука, который переправил мяч в ворота. Безусловно, в данный момент это важнейший гол Романа за сборную!

К сожалению, эйфория длилась недолго. За 7 минут до конца основного времени Аке подал с левого фланга на голову Думфрису, который выиграл борьбу у Зинченко и отправил мяч точно в угол.

Getty Images/Global Images Ukraine

Первый матч на Евро-2020 не принес сборной Украины очков в копилку. Следующий поединок команда Андрея Шевченко проведет 17 июня против Северной Македонии. Нидерланды, как и Австрия, набрали 3 балла и сделали весомый шаг к выходу в 1/8 финала.

Чемпионат Европы. Группа С. Тур 1.

Нидерланды – Украина – 3:2

Вейналдум (52), Вегхорст (59), Думфрист (85) – Ярмоленко (75), Яремчук (79)

Сидорчук (93)

Нидерланды: Стекеленбург, Блинд (Аке, 64), де Врей, Тимбер (Велтман, 88), ван Аанхолт (Вейндал, 64), Ф.де Йонг, Вейналдум, де Роон, Думфрис, Депай (Мален, 91), Вегхорст (Л.де Йонг, 88).

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Зубков (Марлос, 13; Шапаренко, 64), Яремчук, Ярмоленко.

Арбитр: Феликс Брых (Германия)

«Йохан Кройфф Арена» (Амстердам, Нидерланды)

НИДЕРЛАНДЫ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА