Нидерланды
3 : 2
УКРАИНА
13.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дали бой, но проиграли. Сборная Украины в Амстердаме уступила Нидерландам

Украинцы едва не совершили камбэк

  • 13.06.2021 23:51
  • 16663 просмотра
  • 259 комментариев
Дали бой, но проиграли. Сборная Украины в Амстердаме уступила Нидерландам
© Getty Images/Global Images Ukraine

На стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме состоялся матч первого тура группового раунда Евро-2020 между национальными сборными Нидерландов и Украины. Пожалуй, это самый долгожданный поединок для украинских болельщиков, в первую очередь, конечно, из-за переноса чемпионата Европы на 2021 год.

Но была весомая причина с нетерпением ждать этого матча. В квалификации Евро команда Андрея Шевченко выступила просто феноменально, заняв первое место и обыграв действующих чемпионов Европы, португальцев. Однако после того, как COVID-19 кардинально изменил мир, «желто-синие» выглядели не столь ярко...

Уже на первой минуте встречи украинцы создали неплохую атаку, но как только дошли к штрафной соперника, растерялись и потеряли мяч, что привело к очень опасному контрвыпаду. Мемфис Депай убежал от защитников, вышел на ударную позицию и опасно пробил по воротам – Бущан с трудом дотянулся до мяча.

Getty Images/Global Images Ukraine

Не успели украинские болельщики перевести дух, как нидерландцы снова создали голевой момент. В этот раз уже Думфрис с правого угла вратарской пробивал в упор, однако Бущану удалось ногой отразить удар. После этого стало очевидно, что нашей сборной зацепиться за очки в этом матче будет еще сложнее, чем казалось до стартового свистка.

Уже на 13 минуте Андрей Шевченко был вынужден выпускать на замену Марлоса вместо Зубкова, который начал хромать. Но выход натурализованного бразильца мало чем повлиял на ход игры, несмотря на все ожидания.

Если сборная Украины и создавала неплохую атаку, то довести её до логического завершения не получалось от слова совсем, а в ответ получалась очень опасная контратака Нидерландов, которые хорошо знали, что делать с мячом у наших ворот. К счастью, Бущан в первом тайме действовал просто блестяще и раз за разом спасал от, казалось, неминуемого гола.

Getty Images/Global Images Ukraine

Все изменилось после перерыва. Две ошибки Виталия Миколенко привели к двум забитым мячам сборной Нидерландов. Сначала отличился Вейналдум, а спустя семь минут Бущану пришлось вынимать мяч из сетки ворот после удара Вегхорста. 22-летний динамовец, вероятно, рано почувствовал себя звездой. Как показал матч, пока Миколенко не может конкурировать даже с Думфрисом, который к своим 25 годам не имеет опыта выступлений в топ-чемпионатах.

Несмотря на то, что до конца оставалось еще полчаса, казалось, что вопрос о победителе де-факто был снят. Но не тут-то было! Подопечные Шевченко не опустили руки и все-таки сумели прервать пятиматчевую безголевую серию на чемпионатах Европы. На 75 минуте Ярмоленко в коронном стиле сместился с правого фланга в центр и всадил мяч в дальнюю девятку! Этот гол однозначно будет претендовать на звание лучшего на Евро-2020.

Не успели голландцы оклематься, как уже спустя четыре минуты счет на табло стал равным! Малиновский блестяще навесил со штрафного на голову Яремчука, который переправил мяч в ворота. Безусловно, в данный момент это важнейший гол Романа за сборную!

К сожалению, эйфория длилась недолго. За 7 минут до конца основного времени Аке подал с левого фланга на голову Думфрису, который выиграл борьбу у Зинченко и отправил мяч точно в угол.

Getty Images/Global Images Ukraine

Первый матч на Евро-2020 не принес сборной Украины очков в копилку. Следующий поединок команда Андрея Шевченко проведет 17 июня против Северной Македонии. Нидерланды, как и Австрия, набрали 3 балла и сделали весомый шаг к выходу в 1/8 финала.

Чемпионат Европы. Группа С. Тур 1.

Нидерланды – Украина – 3:2

Вейналдум (52), Вегхорст (59), Думфрист (85) – Ярмоленко (75), Яремчук (79)

Сидорчук (93)

Нидерланды: Стекеленбург, Блинд (Аке, 64), де Врей, Тимбер (Велтман, 88), ван Аанхолт (Вейндал, 64), Ф.де Йонг, Вейналдум, де Роон, Думфрис, Депай (Мален, 91), Вегхорст (Л.де Йонг, 88).

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Зубков (Марлос, 13; Шапаренко, 64), Яремчук, Ярмоленко.

Арбитр: Феликс Брых (Германия)

«Йохан Кройфф Арена» (Амстердам, Нидерланды)

НИДЕРЛАНДЫ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец, Sport.ua

(36 голосов)

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Комментарии
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 14.06.2021 00:36
    0
    Nikas, 14.06.2021 00:29
    То чувство о игре сборной когда самый тихоход ветеран Ярмоленко лучший игрок матча, Бущан Караваев Сидорчук что там вообще делают и почему Лунина сменшика Куртуа не взяли на евро
    Лунін дублер Куртуа лише на тренуваннях.
    Без практики місце в воротах збірноі він не отримає. З поляками випустили і всі бачили, що він програє всім голкіперам збірної.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 14.06.2021 00:36
    0
    vitaha33, 14.06.2021 00:28
    Так чому замість Петряка поїхав Судаков? Що він може підсилити?
    Судячи з сьогоднішньої гри можна було брати взагалі не 26, а 16-18 гравців, бо реально замін на підсилення нема. Там не тільки Судаков, там і Беседін, Макаренко, Довбик, Тимчик та й Соболь може стати не надто потрібним. Як і Пятов швидше лише "за регламентом".
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.06.2021 00:35
    0
    P.S. Как не присматривался,даже с лупой,но контуров страны Украина на футболках игроков не заметил,а на презинтации просматривалось хорошо. И это павелка называет победой????
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 14.06.2021 00:35
    0
    brighi10, 14.06.2021 00:32
    хроший разбор, интересно
    якби ж було об'єктивно то так, а то завжди на каналах Шахтаря гонять на Динамівців, а на каналах Динамо гонять на гравців Шахти
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 14.06.2021 00:35
    0
    я опустошения не чувствую.
    слишком быстро менялась ситуация во втором тайме.
    Проиграли по делу. Проиграли в гостях. Проиграли команде которая выше по рейтингу.
    Кое что хорошее и красивое показали.
    Теперь надо выигрывать два следующих матча.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 14.06.2021 00:35
    0
    Mishak, 14.06.2021 00:33
    Я не понимаю, почему столько недовольных после этой игры или кто-то то надеялся, что более скромная сб. Украины сможет обыграть мощных " оранье" да еще у них дома?))) Далеко не каждая сборная может похвастаться двумя голами в ворота " оранье"! Все же голландцы относятся к фаворитам топ- турниров и к топ- сборным!
    Чего ты тут прыгаешь. Украина вполне могла ничьей разжиться. Лучше на своих инвалидов смотри.
    Ссылка
    Sheva COACH🇺🇦💪
    online
      Sheva COACH🇺🇦💪, 14.06.2021 00:35
    0
    Петр Яновский, 14.06.2021 00:32
    Игроки сборной? Проспись. Это игроки по блату поехавшие пассажирами на Евро. В следующем сезоне мы эту мощу будем лицезреть во всех турнирах Так что потеребонькай на Марлоса пешехода.
    Кончаловский,да ты ещё и Тупановскский🤭
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 14.06.2021 00:34
    0
    FatalisTUA, 14.06.2021 00:32
    Що ти прицепився до Бущана, ти гру взагалі дивився? У якому з голів він винен? Він рятував, як тільки міг і був, на мою думку, одним з найкращих у нашій команді. Те, що він пропустив 3 голи - це провина в першу чергу захисників, які давали раз за разом створювати супернику моменти та бити по воротам з супер позицій.
    Смотрел конечно, иначе зачем бы тут на клаву давил. Первый гол его и Миколенко. Третий гол на его совести - должен был выручать.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
      Леха Аксютенко, 14.06.2021 00:34
    -2
    Venesuela, 14.06.2021 00:25
    К сожалению верные! Сколько же Вас таких Аксютенко живет в Украине и радуется нашим неудачам !!! Только негатив в адрес нашей украинской сборной и постоянный акцент на том, что мы ничем не лучше России!! В каждом комментарии..........увы
    Я допустим, с ваших постов, могу сделать вывод, что вы из "ура-патириотов" которым "пофиг как у нас, но главное, что лучше чем у соседей"
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 14.06.2021 00:34
    +1
    Михаил Kисиев, 14.06.2021 00:31
    Не-аа,две ещё для Австрии и Сев.Македонии оставил
    Да не переживай ты так, лишенец. Финны с датчанами далеко не две засунут
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 14.06.2021 00:33
    0
    Гравці дуже мало використовують Малиновського, а Малиновський не активно просить м'яч
    Ссылка
    Venesuela
    online
      Venesuela, 14.06.2021 00:33
    -1
    Леха Аксютенко, 14.06.2021 00:29
    А ну ж покажи, как я несу негатив в каждом комментарии? Давай пруфы, только не из под этой новости.
    А сравниваю я с Россией только лишь по тому, что тут большинство сравнивает с Россией. Я просто пытаюсь, в этом сравнении, опустить всех на землю.
    Леха Аксютенко, 13.06.2021 23:51-15
    Разница в играх между нашими и русскими лишь в том, что наши 2 раза забили
    Леха Аксютенко, 13.06.2021 23:55-10
    Ёкарный Бабай, 13.06.2021 23:53
    И этого спокойно хватит выйти с 3 места
    Так русские тоже выйдут из группы
    Леха Аксютенко, 14.06.2021 00:00-2
    Ёкарный Бабай, 13.06.2021 23:57
    Ну если финнам и датчанам забьют два то выйдут. А у нас уже есть два.
    Русские сыграют ничью с финами и выиграют, не по игре, у датчан
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 14.06.2021 00:33
    -1
    Я не понимаю, почему столько недовольных после этой игры или кто-то то надеялся, что более скромная сб. Украины сможет обыграть мощных " оранье" да еще у них дома?))) Далеко не каждая сборная может похвастаться двумя голами в ворота " оранье"! Все же голландцы относятся к фаворитам топ- турниров и к топ- сборным!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 14.06.2021 00:32
    0
    Спасибо команде за игру! Ярмоленко и Коноплянка — лидеры сборной, жаль второй пропускает турнир. Яремчук понравился. Зинченко и Малиновский не оправдали надежды.
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 14.06.2021 00:32
    +1
    Евгений Кедров, 14.06.2021 00:23
    Бущан - дырка, менять на Трубина. Миколенко привез первый гол (я писал, если будет в составе, то это хана нам. Кто его назначил талантом, мать вашу? Садите его на банку и ту банку еще клеем намажьте, чтобы не вставал оттудава) Ярмоленко выдающийся мячик забабахал голландам! Рад за Андрюху, молодца просто, пусть там в Англии все уссутся! Штрафной супер разыграли и Яремчук просто красиво все сделал! А вообще все парни старались, но удары по воротам где? И еще вопросик к нашему головному - где наш Степа, самый основной уже много-много лет опорник? Может его и не хватало на разбитии атак голландов? И еще - в сборной нет человека, способного как когда-то Чигринский давать пас четко на 40 метров в атаку. Успехов сборной!
    Що ти прицепився до Бущана, ти гру взагалі дивився? У якому з голів він винен? Він рятував, як тільки міг і був, на мою думку, одним з найкращих у нашій команді. Те, що він пропустив 3 голи - це провина в першу чергу захисників, які давали раз за разом створювати супернику моменти та бити по воротам з супер позицій.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 14.06.2021 00:32
    -1
    Sheva COACH🇺🇦💪, 14.06.2021 00:30
    Петя Кончаловский,ты давно у врача был?Ты кто такой что бы писать такое о игроков сборной!!!!!!!!!!Потеребунькай и спи спокойно 🤭
    Игроки сборной? Проспись. Это игроки по блату поехавшие пассажирами на Евро. В следующем сезоне мы эту мощу будем лицезреть во всех турнирах Так что потеребонькай на Марлоса пешехода.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.06.2021 00:32
    -1
    Начало конца....
    Ссылка
    Work W1901
    online
      Work W1901, 14.06.2021 00:32
    0
    Play Games, 14.06.2021 00:20
    Шева проебав гру.я так розумію була установка виходити через пас.не вибивати.от бущан і не вибивав.і якось ліниво він стрибав за мячом.зінченко мав вигравати цю боротьбу.але і бущан стрибав так...ну тіпа ліниво.типу собі думає.ну зіна.ну йо..тво..мать..проебав конкретно
    це відрізняє топові збірні від всіх інших. це вірна установка
    Ссылка
    Леха Аксютенко
      Леха Аксютенко, 14.06.2021 00:32
    0
    vitaha33, 14.06.2021 00:28
    Так чому замість Петряка поїхав Судаков? Що він може підсилити?
    Я не знаю. Наверное потому что он лучше Петряка
    Ссылка
    brighi10
      brighi10, 14.06.2021 00:32
    0
    Fangold, 14.06.2021 00:29
    як у вас вистачає сил дивитися такі передачі, я дивуюся
    хроший разбор, интересно
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 13.06.2021 23:55
    +32
    Ярмола шикарного поклав! прям респект Андрюха!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.06.2021 23:53
    +32
    Жаль конечно что не взяли очки, но одумайтесь, мы почти сделали камбэк с топ сборной открывающей для себя турнир у себя дома (!), отыграли 2 гола и мы будучи аутсайдером полным у буков, а могли вполне брать очки, а не лететь как соседи злобные по О:3 еще и в домашнем матче, да проиграли сегодня, но за СБУ не стыдно совершенно, а так надо быть смелее, оч были зажаты долгое время, хотя с соперником можно играть. Ярмо, Бущан, Яремчук да и вся команда молодцы, но объективно соперник сильнее, как минимум, по составу и цена/ед.
    Матч в любом случае получился оч классный и это не потому что патриотизм, а реально интересный, если будем играть хотя бы так, то очки возьмем еще.
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    pricolist
    online
      pricolist, 13.06.2021 23:55
    +26
    Мне кажется, что Малиновскому и Зинченко нужно немного подумать над своей игрой в сборной. Ошибок очень много в простых ситуациях. Ну а так сборная молодцы и жаль, что не дотерпели
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.06.2021 23:55
    +22
    Лучшая игра на евро.
    Спасибо мужики.
    При таком составе и 1 замене при 0:2.
    Язык не поворачивается сказать плохое
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 13.06.2021 23:57
    +21
    У нас привозят голы либо Зина, либо Миколенко, и это и не только в этом матче... надо что менять
    Ссылка
    KIPR ALECS
      KIPR ALECS, 13.06.2021 23:54
    +20
    Миколенко провалил матч
    Ссылка
    abc
    online
      abc, 13.06.2021 23:56
    +18
    А что делал сегодня на поле Зинченко ?
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 13.06.2021 23:56
    +18
    Шеве нужно было вовремя замены провести и Зину убрать с поля. Могли сегодня очки брать. Обидное поражение
    Ссылка
    KIPR ALECS
      KIPR ALECS, 13.06.2021 23:54
    +18
    Малиновский голевй пас...а так не видно вообще, тоже слабовато
    Ссылка
    István István
    online
      István István, 13.06.2021 23:55
    +17
    Не гоніть на Бущана ...там захист ніякий ...якби не Бущан, то було б 2-6 як мінімум.
    Ссылка
    Володимир Білик
    online
      Володимир Білик, 14.06.2021 00:06
    +15
    Не вигороджуйте Миколенка.На його совісті 2 голи точно.Треба оленю було вибивати в аут а не корпусом крити..
    Ссылка
    Леха Аксютенко
      Леха Аксютенко, 14.06.2021 00:02
    +14
    Если посмотреть на результат, то вроде и ничего так сыграли, а если на игру... То таке
    Ссылка
    barca_messi
    online
      barca_messi, 14.06.2021 00:00
    +14
    Обидно, конечно, что не удержали 2-2, так близко камбек был Но если по игре смотреть, то все закономерно, голландцы сильнее были.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 13.06.2021 23:55
    +14
    Бой дали. Проиграли, т.к. не хватило опыта удержать 2:2. Но для начала - нормально, может в итоге придется считать разность в группе. Теперь важно выиграть у Сев.Македонии. Посмотрим...
    Ссылка
    Tristan
    online
      Tristan, 14.06.2021 00:06
    +13
    главное разочарование матча-игра зинченко и малиновского,на которых возлагались особенные надежды.остальные сыграли на.своем уплвском уровне.В целом игра получилась веселой,динамичной...Нидерланды продемонстрировали очень качественный контроль мяча,выдав один из лучших своих матчей за последние ноды...марлос,думаю,на евро больше на поле не выйдет...
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 14.06.2021 00:02
    +12
    Програли практично всі підбори. Тільки який винос, нідерландці перші на м"ячі. Таке враження, що їх більше було.
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 14.06.2021 00:00
    +12
    В любом случае уже лучше, чем в 16 году. Но.. Микола, в последних матчах привозит результативные ошибки в свои ворота ... это полный ппц. В любом случае шансы есть. У Македонии выигрывать кровь с носа.
    Малина очень слабо, я думал тащить будет, но ни о чем ...
    Ссылка
    Krestovskiy
      Krestovskiy, 13.06.2021 23:55
    +12
    Комментарий свернут. Показать
    5 голов во втором тайме)
    Пока лучшая игра турнира с лучшим голом
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 13.06.2021 23:55
    +12
    Тем не менее, из всех сыгранных матчей самый интересный получился...
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 13.06.2021 23:56
    +11
    Шева вовремя не сделал замену. Зину надо было менять сразу после второго гола. Ну не пошла игра у пацана, так замени его. Выпусти Стёпу или Макара, ну Соболя на крайняк...
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