Нидерланды
3 : 2
УКРАИНА
13.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Нидерланды – Украина – 3:2. Евро-2020. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча первого тура Евро-2020

  • 14.06.2021 03:47
  • 17721 просмотр
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Нидерланды – Украина – 3:2. Евро-2020. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 июня в первом туре чемпионата Европы по футболу сошлись сборные Нидерландов и Украины.

Матч Евро-2020 проходит в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене», игра началась в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок показывает телеканал «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Нидерланды – Украина. Евро-2020. Видео голов и обзор матча

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:0. Вейналдум, 52 мин.

ГОЛ! 2:0. Вегхорст, 58 мин.

ГОЛ! 2:1. Ярмоленко, 75 мин.

ГОЛ! 2:2. Яремчук, 79 мин.

ГОЛ! 3:2. Дюмфрис, 85 мин.

События матча
85' ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
79' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
75' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).
59' ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Нидерланды).
53' ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды).
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Источник — Sport.ua

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