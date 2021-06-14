Нидерланды – Украина – 3:2. Евро-2020. Видео голов и обзор матча

13 июня в первом туре чемпионата Европы по футболу сошлись сборные Нидерландов и Украины.
Матч Евро-2020 проходит в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене», игра началась в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок показывает телеканал «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нидерланды – Украина. Евро-2020. Видео голов и обзор матча
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:0. Вейналдум, 52 мин.
ГОЛ! 2:0. Вегхорст, 58 мин.
ГОЛ! 2:1. Ярмоленко, 75 мин.
ГОЛ! 2:2. Яремчук, 79 мин.
ГОЛ! 3:2. Дюмфрис, 85 мин.
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Нидерланды).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды).
Источник — Sport.ua
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