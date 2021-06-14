Нидерланды – Украина – 3:2. Евро-2020. Видео голов и обзор матча

13 июня в первом туре чемпионата Европы по футболу сошлись сборные Нидерландов и Украины.

Матч Евро-2020 проходит в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене», игра началась в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок показывает телеканал «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Нидерланды – Украина. Евро-2020. Видео голов и обзор матча

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:0. Вейналдум, 52 мин.

ГОЛ! 2:0. Вегхорст, 58 мин.

ГОЛ! 2:1. Ярмоленко, 75 мин.

ГОЛ! 2:2. Яремчук, 79 мин.

ГОЛ! 3:2. Дюмфрис, 85 мин.