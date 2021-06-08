В воскресенье, 13 июня, национальная команда Украины стартует на чемпионате Европы. Первым соперником «сине-желтых» станет сборная Нидерландов. Матч пройдет в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Уже в первом своем поединке на Евро-2020 сборная Украины встретится с фаворитом группы С. В рамках подготовки к континентальному первенству команда Андрея Шевченко провела три контрольных поединка, сыграв вничью с Бахрейном (1:1) и обыграв Северную Ирландию (1:0) и Кипр (4:0). Голландцы провели два спарринга: ничья с Шотландией (2:2) и победа над Грузией (3:0). Отметим, что «оранжевые» пропустили два последних международных форума, не сумев выйти на Евро-2016 и ЧМ-2018. Украина на предыдущем чемпионате Европы была представлена, но тогда «сине-желтые» выступили неудачно, заняв последнее место в группе.

Сборная Украины ранее дважды встречалась с «оранжевыми» в товарищеских матчах. В 2008-м Нидерланды на своем поле разгромили нашу команду со счетом 3:0, а в 2010-м соперники сыграли вничью в Донецке на «Донбасс Арене» – 1:1. В обоих тех матчах принимал участие нынешний коуч «сине-желтых» Андрей Шевченко, а в Донецке ворота нашей команды защищал Андрей Пятов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Украина.