Нидерланды
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УКРАИНА
13.06.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Нидерланды – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Европы

  • 08.06.2021 20:16
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Нидерланды – Украина. Текстовая трансляция матча
© УАФ

В воскресенье, 13 июня, национальная команда Украины стартует на чемпионате Европы. Первым соперником «сине-желтых» станет сборная Нидерландов. Матч пройдет в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Уже в первом своем поединке на Евро-2020 сборная Украины встретится с фаворитом группы С. В рамках подготовки к континентальному первенству команда Андрея Шевченко провела три контрольных поединка, сыграв вничью с Бахрейном (1:1) и обыграв Северную Ирландию (1:0) и Кипр (4:0). Голландцы провели два спарринга: ничья с Шотландией (2:2) и победа над Грузией (3:0). Отметим, что «оранжевые» пропустили два последних международных форума, не сумев выйти на Евро-2016 и ЧМ-2018. Украина на предыдущем чемпионате Европы была представлена, но тогда «сине-желтые» выступили неудачно, заняв последнее место в группе.

Сборная Украины ранее дважды встречалась с «оранжевыми» в товарищеских матчах. В 2008-м Нидерланды на своем поле разгромили нашу команду со счетом 3:0, а в 2010-м соперники сыграли вничью в Донецке на «Донбасс Арене» – 1:1. В обоих тех матчах принимал участие нынешний коуч «сине-желтых» Андрей Шевченко, а в Донецке ворота нашей команды защищал Андрей Пятов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Украина.

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Александр Снитко, Sport.ua

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