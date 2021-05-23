УКРАИНА
1 : 1
Бахрейн
23.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Пища для размышлений. Сборная Украины в Харькове не сумела обыграть Бахрейн

Команда Андрея Шевченко сыграла вничью в первом товарищеском матче перед Евро-2020

  • 23.05.2021 22:55
  • 7071 просмотр
  • 124 комментария
Пища для размышлений. Сборная Украины в Харькове не сумела обыграть Бахрейн
© УАФ

Сборная Украины практически не появлялась на наших информационных радарах два месяца томного ожидания, но по окончанию клубного сезона украинского футбола о ней только и идет речь. Повод очевиден – коллективу Андрея Шевченко уже в скором времени предстоит стартовать в основном раунде чемпионата Европы, а заблаговременно начатые подготовительные сборы наталкивают нас на мысль о том, что амбиции нашей команды на международном форуме очень серьезные.

Первым из трех соперников по контрольным поединкам стала малоизвестная сборная Бахрейна, которая располагается на 99-м месте в рейтинге ФИФА, но которая находится под руководством достаточно амбициозного португальского наставника Элиу Соуза.

Отметим сразу, все эти расклады на бумаге относительно «слабости» соперника остались лишь там, где их тщательно записывали. На поле ОСК «Металлист» в Харькове коллективу Андрея Шевченко пришлось противостоять отлично выстроенной в обороне команде, для которой совершенно не чуждо было находиться группами по девять человек у своей штрафной, если того требовала ситуация. Со стороны нашей команды мы увидели ожидаемый экспериментальный состав, в котором внимание стоило уделить появлению Артема Беседина на острие атаки.

Однако, воспользоваться преимуществом на мяче в первой половине матча было попросту невозможно. Соперники грамотно дозировали прессинг у нашей штрафной с глубоким уходом в оборону под наши массированные атаки. Также, у Украины достаточно блекло выглядела работа фланговых футболистов, а попытка повесить на плечи Марлоса всю креативную составляющую не увенчалась особым успехом.

В итоге, до перерыва мы чуть не лишились из-за травмы Тараса Степаненко, но так и не забили голов. Были ли моменты для этого? Кроме обострений от того же Марлоса, вряд ли можно было акцентировать на этом внимание. Куда больше заставляли волноваться ошибки в обороне. Трубин заметно нервничал под прессингом форвардов соперников, а Кривцов позволял себе терять контроль над мячом, будучи последним защитником на пути к воротам у центра поля.

Вторая половина матча началась тройной заменой от Шевченко, а одним из вышедших на поле футболистов стал дебютант Георгий Судаков. Украина после этого решения тренерского штаба стала играть заметно более широким фронтом, прибавив также и в количестве ударов по чужим воротам. К активному Марлосу подключился Шапаренко, но голкипер соперников Лутфалла читал все удары Николая, как бы он не старался перехитрить оппонента.

Колоссальный момент нашей сборной пришелся на 68-ю минуту, он же – стал первым предельно приближенным к голу. Марлос таки вскрыл оборону соперников передачей в центр штрафной на Довбика, Артем обошел голкипера, но с предельно острого угла угодил в правый каркас ворот. Не забиваешь ты – забивают тебе. К сожалению, нас вновь догнала избитая футбольная поговорка. Трубин допустил грубую ошибку во время выхода на перехват рывка Аль-Хумайдана в правый фланг своей штрафной, сбил соперника, а арбитр указал на «точку».

К сожалению, отразить удар паненкой по центру ворот юный голкипер не сумел – видимо, не смотрел видеоматериал с тренировок Шевченко и Бущана накануне поединка. Однако, не отметить реакцию Украины на пропущенный мяч было бы не справедливо. «Сине-желтые» устроили активный штурм чужих ворот, но каким-то чудом не забивали. Нарушить эту удручающую тенденцию удалось только под занавес поединка, когда в компенсированное время Цыганков замкнул прострел Довбика от лицевой на левом фланге штрафной. Материала у тренерского штаба после этой игры насобиралось предостаточно.

Следующий товарищеский матч Украина проведет 3 июня, сыграв против Северной Ирландии.

Товарищеский матч.

Украина – Бахрейн – 1:1

Цыганков (91) – Дхия (75, пенальти)

Кривцов (15), Сидорчук (93) – Мархун (38), аль-Асвад (49), Харам (59)

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Кривцов (Попов, 64), Тымчик (Караваев, 78), Макаренко (Сидорчук, 64), Степаненко (Судаков, 46), Шапаренко, Марлос, Беседин (Довбик, 46), Зубков (Цыганков, 46).

Бахрейн: Лутфалла, Набиль (аль-Хаза, 76), аль-Шэмсан, Абдулла Али, Редха, Харам, аль-Шайх (аль-Асфур, 85), Хумайдан (Хелаиф, 75), аль-Асвад (Дхия, 65), Мархун (Мадан, 75), аль-Ромайхи (Абдулджаббар, 85).

Арбитр: Павел Орел (Чехия)

ОСК «Металлист» (Харьков, Украина)

УКРАИНА - БАХРЕЙН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 23.05.2021 23:42
    -1
    nicksaf, 23.05.2021 23:40
    А я проголосовал здесь за ничью, кто не верит, пусть проверит.
    на сайте 26 людей--реалистов---я тоже на ничью
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 23.05.2021 23:40
    0
    А я проголосовал здесь за ничью, кто не верит, пусть проверит.
    Ссылка
    Vlad Knyaznin
      Vlad Knyaznin, 23.05.2021 23:39
    +4
    Что за срачь вы тут развели? Какие вы люди после этого, та вас и людьми то назвать сложно, не люди, а так, недоразумение.
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 23.05.2021 23:38
    0
    vitalikss86, 23.05.2021 23:36
    Кулача надо было брать! Он лучший бомбардир ! Я вчера писал дискриминация !
    Для Бахрейна бы подошёл , но не больше
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 23.05.2021 23:37
    +1
    joe777., 23.05.2021 23:30
    Судаков вместе с Коваленкой спасали жизнь Шеве. Это известный факт. Еще Бондаренко помогал
    Когда спасали? Это Вы о чем ?
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 23.05.2021 23:36
    0
    _Funnycat, 23.05.2021 23:28
    У меня вопрос , без приколов , даже не потому что я ненавижу шахтёр .
    За какие заслуги в сборной Судаков , и почему тогда не вызвать Исаенко или Кузаревича ?
    Кулача надо было брать! Он лучший бомбардир ! Я вчера писал дискриминация !
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 23.05.2021 23:36
    0
    Второй тайм поинтереснее
    Цыганок, Марлос, Шапаренко - лучше остальных
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 23.05.2021 23:34
    0
    Понравился Цыганков, неплохо сыграл Миколенко, на удивление понравился Довбик. Остальное - тихий ужас
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 23.05.2021 23:33
    -1
    Maks-7777_, 23.05.2021 23:31
    Фанипидр,как там матч с финами давай расскажи что муфлон набокопорил ,,а то только слюни можешь пускать за монитором
    Сегодня матч с Бахрейном , какие фины , сынявка ты подуставшая
    Кстати я уверен , что ты до сегодня и страны такой не знал
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.05.2021 23:33
    +1
    Теперь я понял окончательно - Андрюша наш супер-тренер! Сыграть в ничью с одной из лучших команд планеты - не каждый сможет. Аплодирую стоя... Игра - супер! Какая глубина тренерской мысли,а какое исполнение игроками его задумок, это что-то... Порвем всех на ЕВРО, 100%....Шампанское всем!
    Ссылка
    Натовский Легионер
      Натовский Легионер, 23.05.2021 23:33
    0
    Maks-7777_, 23.05.2021 23:32
    Иди бомби у шлюх
    твою мамку Я уже отбомбил и передал побратимам
    Ссылка
    Натовский Легионер
      Натовский Легионер, 23.05.2021 23:32
    0
    шо вы меня путаете своими картинками понацепляли всякой шлюхтёрской белеберды
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 23.05.2021 23:32
    0
    joe777., 23.05.2021 23:30
    Судаков вместе с Коваленкой спасали жизнь Шеве. Это известный факт. Еще Бондаренко помогал
    Втроём спасали , молодцы ребята
    Ссылка
    Maks-7777_
    online
      Maks-7777_, 23.05.2021 23:32
    -4
    Натовский Легионер, 23.05.2021 23:31
    всё тебе кранты кротяра малафейная ты досвистелось сиди там где ты есть
    Иди бомби у шлюх
    Ссылка
    Maks-7777_
    online
      Maks-7777_, 23.05.2021 23:31
    -7
    _Funnycat, 23.05.2021 23:28
    на отбор на мир (с)
    Его там е**т пока он пишет походу прямо на клавиатуре
    Фанипидр,как там матч с финами давай расскажи что муфлон набокопорил ,,а то только слюни можешь пускать за монитором
    Ссылка
    Натовский Легионер
      Натовский Легионер, 23.05.2021 23:31
    -1
    Maks-7777_, 23.05.2021 23:28
    Они уже с финами мля показали свой класс за 2 минуты до конца весь отбор просрали .бурщан Муфлоненко подзаборный
    всё тебе кранты кротяра малафейная ты досвистелось сиди там где ты есть
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 23.05.2021 23:31
    -1
    пора бомбить бомбас, максимку с сайта по другому не прогнать
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 23.05.2021 23:30
    -1
    _Funnycat, 23.05.2021 23:28
    У меня вопрос , без приколов , даже не потому что я ненавижу шахтёр .
    За какие заслуги в сборной Судаков , и почему тогда не вызвать Исаенко или Кузаревича ?
    Судаков вместе с Коваленкой спасали жизнь Шеве. Это известный факт. Еще Бондаренко помогал
    Ссылка
    Maks-7777_
    online
      Maks-7777_, 23.05.2021 23:30
    -3
    Натовский Легионер, 23.05.2021 23:29
    кто тут из лугандона? Я вашы вонючие города бомбил
    Ты у шлюх на трассе бомбишь каждый день
    Ссылка
    Maks-7777_
    online
      Maks-7777_, 23.05.2021 23:29
    -4
    Натовский Легионер, 23.05.2021 23:27
    Я по твоим даунецким губам водил
    Так вы дырявые друг дружке водите ,ну мля дырявые они есть дырявые
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 23.05.2021 23:00
    +14
    Александр Шевченко, 23.05.2021 22:58
    Цыганков спас крото сборную от позора. Сначала отработав в защите, не дав сделать 0-2, а потом оказался в нужный момент в нужно месте и забил гол. Мен оф зе матч, ну и Довбик тоже молодец. Кроты - это позор украинского футбола
    Ржавый комментатор на Украине , обвинил в голе Тымчика , а во моменте когда Цыганков отработал в защите , .... обвинил самого Витю
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 23.05.2021 23:04
    +13
    Трубін переляканий увесь матч..
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 23.05.2021 23:13
    +12
    Хорошо что в сборной есть Циганков который летел на этот мячь, а не стоял и ждал пас в ноги. Спас от позора
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 23.05.2021 22:57
    +12
    кротятки провалили матч повністю, хіба крім Марлоса.
    Трубін взагалі дно перелякане, в основі має бути Бущан
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 23.05.2021 23:10
    +11
    Maks-7777_, 23.05.2021 23:08
    Первый товарняк норм, не было троицы с Европы малины Зины и Яремчука ,все будет норм когда они приедут,,ну и соболь тоже хорош тоже поможет ,,это же не отбор на МИР когда троица дня подзабарный Муфлоненко и дырка бущан победу украли у сборной и наплужили пи...дец фу мля
    Чмо конечное, пшёл нах отсюда. гнида!
    Ты не украинец, ты конченый ордловец
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 23.05.2021 22:59
    +11
    Ну это епаный стыд ребята! Что с реализацией, что за глупое пенальти опять, постоянные обрезки в центре поля! Шева это полный ппц меняй что то, пока еще есть время!
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 23.05.2021 23:15
    +10
    Maks-7777_,, а кто забивал Португалли и Сербии и вывел сборную на Евро?
    Миколенко-Ярмоленко и Цыганков, а не марлос и тарас-стёпа.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 23.05.2021 23:06
    +10
    Молодец, Шева. Продолжай побольше шахтеровцев ставить в основу. Так и рекорд предыдущего Евро побьете
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 23.05.2021 23:06
    +9
    Ждём с Кипром 1-1 и с Сев. Ирландией 1-1 ))
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 23.05.2021 23:02
    +9
    Трубин стремный, посмотрели и забыли, писть на кротах тренируется
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.05.2021 22:59
    +8
    Ничего удивительного,Бахрейн ничем не хуже казахов,тем более это товарняк,ничего страшного не произошло,но осадок остался
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 23.05.2021 22:58
    +8
    Цыганков спас крото сборную от позора. Сначала отработав в защите, не дав сделать 0-2, а потом оказался в нужный момент в нужно месте и забил гол. Мен оф зе матч, ну и Довбик тоже молодец. Кроты - это позор украинского футбола
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.05.2021 22:58
    +8
    Пищи много - толку мало.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 23.05.2021 23:06
    +7
    Никак не пойму что делает в сборной всадник без головы Зубков...
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 23.05.2021 23:03
    +7
    Что делает в сборной Судаков??? В курсе кто?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.05.2021 23:00
    +7
    Трубіна мандраж тряс цілий матч. Краще йому дивитися матчі збірної по тв.
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 23.05.2021 23:16
    +6
    Maks-7777_, 23.05.2021 23:08
    Первый товарняк норм, не было троицы с Европы малины Зины и Яремчука ,все будет норм когда они приедут,,ну и соболь тоже хорош тоже поможет ,,это же не отбор на МИР когда троица дня подзабарный Муфлоненко и дырка бущан победу украли у сборной и наплужили пи...дец фу мля
    У тебя таджики честь украли , про вротьерушка макеевская
    Соболь , при здоровом Мыколе разве что криками с лавки поможет , как и всякие кривдецы при здорова Забарном
    Обтекай , безработное чучело
    Ссылка
    Александр Жук
    online
      Александр Жук, 23.05.2021 23:05
    +6
    Имхо, Шева пересидел. Сборная не только топчется на месте, но и деградирует. Уходить нужно было после прошлого цикла. Ничего нового он ей дать не может уже.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 23.05.2021 23:03
    +6
    _Funnycat, 23.05.2021 23:00
    Ржавый комментатор на Украине , обвинил в голе Тымчика , а во моменте когда Цыганков отработал в защите , .... обвинил самого Витю
    Токо обрезку Судакова он не прмдумал на кого повесить
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 23.05.2021 23:19
    +5
    Maks-7777_, 23.05.2021 23:17
    П..др a кто лучший вратарь отбора на евро среди всех Сборных и сколько человек играло шахты в матчах посмотри у..бок
    Заметь, тебе человек написал вполне культурно , по Нику , а ты , клавиатурная Машка , сразу ему грубишь
    Ты ж даже в своей Макеевке когда то доп***шся , что снова бабка будет просить не обссыкайте внука
    Ссылка
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