Пища для размышлений. Сборная Украины в Харькове не сумела обыграть Бахрейн

Сборная Украины практически не появлялась на наших информационных радарах два месяца томного ожидания, но по окончанию клубного сезона украинского футбола о ней только и идет речь. Повод очевиден – коллективу Андрея Шевченко уже в скором времени предстоит стартовать в основном раунде чемпионата Европы, а заблаговременно начатые подготовительные сборы наталкивают нас на мысль о том, что амбиции нашей команды на международном форуме очень серьезные.



Первым из трех соперников по контрольным поединкам стала малоизвестная сборная Бахрейна, которая располагается на 99-м месте в рейтинге ФИФА, но которая находится под руководством достаточно амбициозного португальского наставника Элиу Соуза.



Отметим сразу, все эти расклады на бумаге относительно «слабости» соперника остались лишь там, где их тщательно записывали. На поле ОСК «Металлист» в Харькове коллективу Андрея Шевченко пришлось противостоять отлично выстроенной в обороне команде, для которой совершенно не чуждо было находиться группами по девять человек у своей штрафной, если того требовала ситуация. Со стороны нашей команды мы увидели ожидаемый экспериментальный состав, в котором внимание стоило уделить появлению Артема Беседина на острие атаки.



Однако, воспользоваться преимуществом на мяче в первой половине матча было попросту невозможно. Соперники грамотно дозировали прессинг у нашей штрафной с глубоким уходом в оборону под наши массированные атаки. Также, у Украины достаточно блекло выглядела работа фланговых футболистов, а попытка повесить на плечи Марлоса всю креативную составляющую не увенчалась особым успехом.



В итоге, до перерыва мы чуть не лишились из-за травмы Тараса Степаненко, но так и не забили голов. Были ли моменты для этого? Кроме обострений от того же Марлоса, вряд ли можно было акцентировать на этом внимание. Куда больше заставляли волноваться ошибки в обороне. Трубин заметно нервничал под прессингом форвардов соперников, а Кривцов позволял себе терять контроль над мячом, будучи последним защитником на пути к воротам у центра поля.



Вторая половина матча началась тройной заменой от Шевченко, а одним из вышедших на поле футболистов стал дебютант Георгий Судаков. Украина после этого решения тренерского штаба стала играть заметно более широким фронтом, прибавив также и в количестве ударов по чужим воротам. К активному Марлосу подключился Шапаренко, но голкипер соперников Лутфалла читал все удары Николая, как бы он не старался перехитрить оппонента.



Колоссальный момент нашей сборной пришелся на 68-ю минуту, он же – стал первым предельно приближенным к голу. Марлос таки вскрыл оборону соперников передачей в центр штрафной на Довбика, Артем обошел голкипера, но с предельно острого угла угодил в правый каркас ворот. Не забиваешь ты – забивают тебе. К сожалению, нас вновь догнала избитая футбольная поговорка. Трубин допустил грубую ошибку во время выхода на перехват рывка Аль-Хумайдана в правый фланг своей штрафной, сбил соперника, а арбитр указал на «точку».



К сожалению, отразить удар паненкой по центру ворот юный голкипер не сумел – видимо, не смотрел видеоматериал с тренировок Шевченко и Бущана накануне поединка. Однако, не отметить реакцию Украины на пропущенный мяч было бы не справедливо. «Сине-желтые» устроили активный штурм чужих ворот, но каким-то чудом не забивали. Нарушить эту удручающую тенденцию удалось только под занавес поединка, когда в компенсированное время Цыганков замкнул прострел Довбика от лицевой на левом фланге штрафной. Материала у тренерского штаба после этой игры насобиралось предостаточно.



Следующий товарищеский матч Украина проведет 3 июня, сыграв против Северной Ирландии.

Товарищеский матч.

Украина – Бахрейн – 1:1

Цыганков (91) – Дхия (75, пенальти)

Кривцов (15), Сидорчук (93) – Мархун (38), аль-Асвад (49), Харам (59)

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Кривцов (Попов, 64), Тымчик (Караваев, 78), Макаренко (Сидорчук, 64), Степаненко (Судаков, 46), Шапаренко, Марлос, Беседин (Довбик, 46), Зубков (Цыганков, 46).

Бахрейн: Лутфалла, Набиль (аль-Хаза, 76), аль-Шэмсан, Абдулла Али, Редха, Харам, аль-Шайх (аль-Асфур, 85), Хумайдан (Хелаиф, 75), аль-Асвад (Дхия, 65), Мархун (Мадан, 75), аль-Ромайхи (Абдулджаббар, 85).

Арбитр: Павел Орел (Чехия)

ОСК «Металлист» (Харьков, Украина)

УКРАИНА - БАХРЕЙН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА