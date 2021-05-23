УКРАИНА
1 : 1
Бахрейн
23.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Украина – Бахрейн – 1:1. Сложный товарняк. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Харькове

  • 23.05.2021 23:06
  • 4035 просмотров
  • 2 комментария
Украина – Бахрейн – 1:1. Сложный товарняк. Видео голов и обзор матча
© УАФ

В воскресенье, 23 мая, проходит товарищеский поединок, в котором сборная Украины принимает сборную Бахрейна.

Матч проходит в Харькове на стадионе ОСК «Металлист». Стартовый свисток встречи прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок показывают телеканалы ТРК «Украина» и «Футбол 1».

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Украина – Бахрейн. Видео голов и обзор матча

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ. 0:1. Салед Дия, 75 мин (пен)

ГОЛ. 1:1. Виктор Цыганков, 90+1 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
74' ГОЛ ! С пенальти забил Сайед Саид (Бахрейн).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    taravasya
    online
      taravasya, 23.05.2021 22:28
    -2
    Что ж за обречённость такая в атаке??!!... Каждый раз когда последний пас или удар по воротам, кажется что игрок вот-вот умрёт.. Только Марлос по-хорошему злой, но одного его не хватает.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 23.05.2021 21:52
    0
    первый тайм закончился, и где обещанные видео голов?
    шо, не было?
    так в названии статьи написано...
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 23.05.2021 21:52
    0
    первый тайм закончился, и где обещанные видео голов?
    шо, не было?
    так в названии статьи написано...
    Ссылка
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