В воскресенье, 23 мая, проходит товарищеский поединок, в котором сборная Украины принимает сборную Бахрейна.
Матч проходит в Харькове на стадионе ОСК «Металлист». Стартовый свисток встречи прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок показывают телеканалы ТРК «Украина» и «Футбол 1».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Украина – Бахрейн. Видео голов и обзор матча
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ. 0:1. Салед Дия, 75 мин (пен)
ГОЛ. 1:1. Виктор Цыганков, 90+1 мин.
Видеообзор второго тайма.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
|74'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сайед Саид (Бахрейн).
Источник — Sport.ua
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шо, не было?
так в названии статьи написано...
шо, не было?
так в названии статьи написано...
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