Украина - Бахрейн. Прогноз и анонс на товарищеский матч

В воскресенье, 23 мая, сборная Украины проведет контрольный матч против Бахрейна. Поединок состоится в Харькове на поле стадиона ОСК «Металлист» и начнется в 21:00 по киевскому времени.

В рамках подготовки к Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко запланировали провести три поединка: с Бахрейном, а также против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

Первым спарринг-партнером перед стартом на континентальном первенстве для «сине-желтых» станет сборная самого маленького арабского государства в мире, Бахрейна. Главная футбольная команда этой страны нынче занимает 99-ую позицию в рейтинге ФИФА и особых достижений не имеет. Она никогда не попадала на Чемпионат мира, но дважды подряд - в 2005 и 2009 годах была максимально близка к успешному прохождению квалификации, когда выходила в Межконтинентальные стыковые матчи. В обоих случаях азиаты по сумме двух матчей уступали сборным Тринидада и Тобаго и Новой Зеландии соответственно.

В Кубке Азии в общей сложности на счету команды 6 матчей, а лучшим результатом является 4 место в 2004 году, пройдя в четвертьфинале Узбекистан, но проиграв в полуфинале Японии.

Наша главная команда является явным фаворитом предстоящего противостояния. И тут дело даже не в рейтинге ФИФА, в котором Украина намного выше Бахрейна, занимая 24 – е место. Сборная Андрея Шевченко уже приучила болельщиков к зрелищной игре и прекрасным результатам. Наша команда отлично провела отборочный турнир к предстоящему Евро, завершив цикл без единого поражения и опередив в группе действующего чемпиона континента, сборную Португалии. В решающем поединке за первое место, 14 октября в Киеве, украинцы, играя в меньшинстве по ходу матча, обыграли Криштиану Роналду и Ко - 2:1 и досрочно вышли в финальную стадию.

В нынешнем году наша сборная провела три поединка. И все они завершились вничью. В отборе к Чемпионату мира 2022 года подопечные Андрея Шевченко с одинаковым счетом 1:1 сыграли с Францией, Финляндией и Казахстаном. Для Бахрейна три крайние матчи были товарищескими. В двух из них, с ОАЕ и Сирией команда португальца Элиу де Соузы одержала победы со счетом 3:1, а в последней игре с Йорданией уступили – 1:2.

Скорее всего, слишком радостного настроения у команды Бахрейна не будет и после матча в Харькове. Даже несмотря на то, что украинские футболисты будут играть под нагрузкой.

Андрей Шевченко перед началом подготовки сборной и спаррингом с Бахрейном заявил, что настроение у ребят отличное, а матч будет носить подготовительный характер. И добавил, что азиаты не будут мальчиками для битья.

Расширенный список сборной Украины на Евро-2020:

Вратари: Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – «Шахтер»), Андрей Лунин («Реал Мадрид», Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – «Динамо»), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка, Георгий Судаков (все – «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – «Динамо»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – «Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артем Довбык («Днепр-1»), Артем Беседин («Динамо»).

Финальную заявку сборная Украины подаст до 1 июня. Евро-2020 стартует 11 июня. Сборная Украины сыграет в группе С против национальных команд Австрии, Нидерландов и Северной Македонии.

23 мая, воскресенье

Украина - Бахрейн ОСК «Металлист» . Начало – в 21:00 Прямая ТВ-трансляция – ТРК Украина Прогноз Sport.ua – 3:1



