ШЕВЧЕНКО: «Мы получили данные для анализа. Сегодня все играли с датчиками»

23 мая в Харькове прошел товарищеский матч между сборными Украины и Бахрейна (1:1). На послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов.

– В первую очередь хотел бы поблагодарить зрителей, которые пришли нас поддержать. Было очень приятно играть в такой атмосфере. Это один из первых матчей со зрителями. Поддержка была отличной. Спасибо Харькову за такую атмосферу.

– Какие выводы вы сделали для себя после сегодняшнего матча?

– Оцениваю эту игру как подготовку к Евро-2020. Мне было важно иметь представление, в каком состоянии находятся сейчас футболисты. Неделю назад, перед началом сбора, мы провели тестирование, и некоторые из ребят очень сильно отставали от своих лучших показателей. Сегодня все играли с датчиками, так что мы получим возможность для объективного анализа.

Команда сегодня играла под нагрузкой. Мы готовим ей не к товарищеским матчам, а к официальным. Такие матчи, как сегодняшний, – это тоже то, через что она должна пройти. Поэтому сегодня был брак. Где-то ощущалась усталость ребят. В целом, рисунок игры мне понравился.

Кроме того, я остался очень доволен молодыми футболистами. В футболе крайне важна подготовка. Эти молодые ребята прошли всего недельный цикл работы, но я уже вижу, как они вникают в структуру игру, с которой они раньше не сталкивались.

Одним словом, сегодня было много и позитивной, и негативной информации.

– Довольны ли вы проведенным сбором?

– Конечно. Мы дали ребятам ту нагрузку, которую и планировали. И получили реакцию на эту нагрузку. 28 мая мы снова собираемся. Но у нас, конечно, уже будет гораздо меньше времени на подготовку как ко второму спаррингу (с Северной Ирландией, 3 июня), так и к третьему (с Кипром, 7 июня).

– Насколько серьезна травма Яремчука, которую он получил во вчерашнем матче за «Гент»?

– Он уже завтра приедет, мы проведем ему обследование, и будем тогда знать точный ответ на ваш вопрос. Пока имеем только информацию клубного врача «Гента», который заверил нас, что травма у Яремчука незначительная.

– Как оцените игру Довбика?

– Нападающий должен забивать. Но двигался Довбик хорошо. И принял участие в нашем голе. У Довбика есть отличные качества нападающего, но ему нужно расти. Говорить о том, что он сейчас уже готов играть, не приходится. Но конкурировать он готов.

– Замена Степаненко в перерыве была вынужденной или плановой?

– Плановой. В первом тайме он получил удар, но с ним всё нормально.