УКРАИНА
1 : 1
Бахрейн
23.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ШЕВЧЕНКО: «Мы получили данные для анализа. Сегодня все играли с датчиками»

На послематчевой пресс-конференции главный тренер ответил на вопросы

  • 23.05.2021 23:59
  • 3017 просмотров
  • 24 комментария
ШЕВЧЕНКО: «Мы получили данные для анализа. Сегодня все играли с датчиками»
© УАФ. Андрей Шевченко

23 мая в Харькове прошел товарищеский матч между сборными Украины и Бахрейна (1:1). На послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов.

– В первую очередь хотел бы поблагодарить зрителей, которые пришли нас поддержать. Было очень приятно играть в такой атмосфере. Это один из первых матчей со зрителями. Поддержка была отличной. Спасибо Харькову за такую атмосферу.

– Какие выводы вы сделали для себя после сегодняшнего матча?

– Оцениваю эту игру как подготовку к Евро-2020. Мне было важно иметь представление, в каком состоянии находятся сейчас футболисты. Неделю назад, перед началом сбора, мы провели тестирование, и некоторые из ребят очень сильно отставали от своих лучших показателей. Сегодня все играли с датчиками, так что мы получим возможность для объективного анализа.

Команда сегодня играла под нагрузкой. Мы готовим ей не к товарищеским матчам, а к официальным. Такие матчи, как сегодняшний, – это тоже то, через что она должна пройти. Поэтому сегодня был брак. Где-то ощущалась усталость ребят. В целом, рисунок игры мне понравился.

Кроме того, я остался очень доволен молодыми футболистами. В футболе крайне важна подготовка. Эти молодые ребята прошли всего недельный цикл работы, но я уже вижу, как они вникают в структуру игру, с которой они раньше не сталкивались.

Одним словом, сегодня было много и позитивной, и негативной информации.

– Довольны ли вы проведенным сбором?

– Конечно. Мы дали ребятам ту нагрузку, которую и планировали. И получили реакцию на эту нагрузку. 28 мая мы снова собираемся. Но у нас, конечно, уже будет гораздо меньше времени на подготовку как ко второму спаррингу (с Северной Ирландией, 3 июня), так и к третьему (с Кипром, 7 июня).

– Насколько серьезна травма Яремчука, которую он получил во вчерашнем матче за «Гент»?

– Он уже завтра приедет, мы проведем ему обследование, и будем тогда знать точный ответ на ваш вопрос. Пока имеем только информацию клубного врача «Гента», который заверил нас, что травма у Яремчука незначительная.

– Как оцените игру Довбика?

– Нападающий должен забивать. Но двигался Довбик хорошо. И принял участие в нашем голе. У Довбика есть отличные качества нападающего, но ему нужно расти. Говорить о том, что он сейчас уже готов играть, не приходится. Но конкурировать он готов.

– Замена Степаненко в перерыве была вынужденной или плановой?

– Плановой. В первом тайме он получил удар, но с ним всё нормально.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
74' ГОЛ ! С пенальти забил Сайед Саид (Бахрейн).
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Источник — Динамо Киев от Шурика

(8 голосов)

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Комментарии
    Александр Лук'янюк
    online
      Александр Лук'янюк, 24.05.2021 01:17
    0
    Почитати, так не вболівальники, а шакали не благодарні. Більш немає що й добавити.
    Ссылка
    pasha-rz
    online
      pasha-rz, 24.05.2021 01:11
    -1
    Плохому танцору датчики мешают
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 24.05.2021 01:09
    -1
    Три залупы там было, а не датчики, Шева
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 24.05.2021 01:03
    0
    Martin, 24.05.2021 00:57
    бело-голубых мусоров в сборную вызывать нельзя,они как клещи размножаются и приносят вред
    И не говори.. они со своего ДНА делают такое же УГ сборную. Убрать никакущий шлак Суркисов и будет победа. А так.. что ДНО, что сборная.. уровень Бахрейна.
    Ссылка
    Martin
      Martin, 24.05.2021 00:57
    -1
    бело-голубых мусоров в сборную вызывать нельзя,они как клещи размножаются и приносят вред
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 24.05.2021 00:47
    -2
    Хуже сегодняшней игры только прессуха после нее.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 24.05.2021 00:45
    +3
    ZaE, 24.05.2021 00:37
    Звідки у півня мізки?
    Та да. Гребень он и в ДЫНЫРЫ гребень
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 24.05.2021 00:43
    0
    denzellezned, 24.05.2021 00:40
    О, шакали набігли «Акела промахнулся, Акела промахнулся». Може потрібно підтримувати тренера, який вивів збірну на Евро з першого місця? Команда грала без лідерів, пропустила через помилку молодого голкіпера, а ви як шакали накинулись😕 Ви самі собі не огидні?🤢
    Слава Богу, есть адекватные болельщики!
    Ссылка
    denzellezned
    online
      denzellezned, 24.05.2021 00:40
    +1
    О, шакали набігли «Акела промахнулся, Акела промахнулся». Може потрібно підтримувати тренера, який вивів збірну на Евро з першого місця? Команда грала без лідерів, пропустила через помилку молодого голкіпера, а ви як шакали накинулись😕 Ви самі собі не огидні?🤢
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 24.05.2021 00:37
    +4
    Алексей Голяченко, 24.05.2021 00:34
    Убогий здесь только ты и я могу обосновать это. Царапать тут ересь на игроков ДК после привоза пеналя кротом и спасительным голом игрока ДК может только убогий, ущербный и далёкий от футбола овощ. Которым ты являешься
    Звідки у півня мізки?
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 24.05.2021 00:35
    +6
    Alexander Киев, 24.05.2021 00:08
    Убрать всех убогих игроков ДНА Сурка и тогда будет результат, а с этими брёвнами.. это уг.
    3,14дар ти кончений, а наплужив не Трубін?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 24.05.2021 00:34
    +3
    Alexander Киев, 24.05.2021 00:08
    Убрать всех убогих игроков ДНА Сурка и тогда будет результат, а с этими брёвнами.. это уг.
    Убогий здесь только ты и я могу обосновать это. Царапать тут ересь на игроков ДК после привоза пеналя кротом и спасительным голом игрока ДК может только убогий, ущербный и далёкий от футбола овощ. Которым ты являешься
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 24.05.2021 00:33
    0
    ZaE, 24.05.2021 00:27
    Дніще, на вихід.
    Двери сами найдете?
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 24.05.2021 00:27
    0
    Дніще, на вихід.
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 24.05.2021 00:27
    -1
    Eagle, 24.05.2021 00:26
    Хорошо что бегали с датчиками,а не с чипами,а то могли вообще проиграть,слушая тренерские указания гениального тренера.
    бегали
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 24.05.2021 00:26
    +1
    Хорошо что бегали с датчиками,а не с чипами,а то могли вообще проиграть,слушая тренерские указания гениального тренера.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 24.05.2021 00:15
    0
    Там Ротань еще готовит подмогу, развивая молодежку в фарватере видения Андрея Николаевича.... так что сборная еще будет грозой.
    -
    А вообще не удивлюсь, если Шевченко уйдет после Евро куда-то тренировать в клуб. Хотя после последних результатов сборной ... будут вопросы кто захочет Шевченка тренера без Тассотти и Мальдеры. Вот с Ротанем ... другое дело. Шевченко главный, и два ассистента - Ротань и Шовковский.
    Ссылка
    brighi10
    online
      brighi10, 24.05.2021 00:13
    +2
    Опять за Евро ни одного мяча не забьем как в 2016?
    Ссылка
    Maks-7777_
    online
      Maks-7777_, 24.05.2021 00:11
    -9
    Alexander Киев, 24.05.2021 00:08
    Убрать всех убогих игроков ДНА Сурка и тогда будет результат, а с этими брёвнами.. это уг.
    ,,это точно ,то может быть потом на евро ,как на отборе на ЧМ с финами ,напллужат Дынамовцы
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 24.05.2021 00:08
    -10
    Убрать всех убогих игроков ДНА Сурка и тогда будет результат, а с этими брёвнами.. это уг.
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 24.05.2021 00:35
    +6
    Alexander Киев, 24.05.2021 00:08
    Убрать всех убогих игроков ДНА Сурка и тогда будет результат, а с этими брёвнами.. это уг.
    3,14дар ти кончений, а наплужив не Трубін?
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 23.05.2021 23:57
    +5
    Вот что мешало играть сборной - датчики в дупе!!!!!
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 24.05.2021 00:37
    +4
    Алексей Голяченко, 24.05.2021 00:34
    Убогий здесь только ты и я могу обосновать это. Царапать тут ересь на игроков ДК после привоза пеналя кротом и спасительным голом игрока ДК может только убогий, ущербный и далёкий от футбола овощ. Которым ты являешься
    Звідки у півня мізки?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 24.05.2021 00:45
    +3
    ZaE, 24.05.2021 00:37
    Звідки у півня мізки?
    Та да. Гребень он и в ДЫНЫРЫ гребень
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 24.05.2021 00:34
    +3
    Alexander Киев, 24.05.2021 00:08
    Убрать всех убогих игроков ДНА Сурка и тогда будет результат, а с этими брёвнами.. это уг.
    Убогий здесь только ты и я могу обосновать это. Царапать тут ересь на игроков ДК после привоза пеналя кротом и спасительным голом игрока ДК может только убогий, ущербный и далёкий от футбола овощ. Которым ты являешься
    Ссылка
    brighi10
    online
      brighi10, 24.05.2021 00:13
    +2
    Опять за Евро ни одного мяча не забьем как в 2016?
    Ссылка
    denzellezned
    online
      denzellezned, 24.05.2021 00:40
    +1
    О, шакали набігли «Акела промахнулся, Акела промахнулся». Може потрібно підтримувати тренера, який вивів збірну на Евро з першого місця? Команда грала без лідерів, пропустила через помилку молодого голкіпера, а ви як шакали накинулись😕 Ви самі собі не огидні?🤢
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 24.05.2021 00:26
    +1
    Хорошо что бегали с датчиками,а не с чипами,а то могли вообще проиграть,слушая тренерские указания гениального тренера.
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 24.05.2021 00:03
    +1
    А может тренеру томографию головного мозга провести? Или этот гений не измерить?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 23.05.2021 23:52
    +1
    датчики важкі, бігати заважали? тоді все зрозуміло з таким результатом матчу
    Ссылка
    Александр Лук'янюк
    online
      Александр Лук'янюк, 24.05.2021 01:17
    0
    Почитати, так не вболівальники, а шакали не благодарні. Більш немає що й добавити.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 24.05.2021 01:03
    0
    Martin, 24.05.2021 00:57
    бело-голубых мусоров в сборную вызывать нельзя,они как клещи размножаются и приносят вред
    И не говори.. они со своего ДНА делают такое же УГ сборную. Убрать никакущий шлак Суркисов и будет победа. А так.. что ДНО, что сборная.. уровень Бахрейна.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 24.05.2021 00:43
    0
    denzellezned, 24.05.2021 00:40
    О, шакали набігли «Акела промахнулся, Акела промахнулся». Може потрібно підтримувати тренера, який вивів збірну на Евро з першого місця? Команда грала без лідерів, пропустила через помилку молодого голкіпера, а ви як шакали накинулись😕 Ви самі собі не огидні?🤢
    Слава Богу, есть адекватные болельщики!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 24.05.2021 00:33
    0
    ZaE, 24.05.2021 00:27
    Дніще, на вихід.
    Двери сами найдете?
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 24.05.2021 00:27
    0
    Дніще, на вихід.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 24.05.2021 00:15
    0
    Там Ротань еще готовит подмогу, развивая молодежку в фарватере видения Андрея Николаевича.... так что сборная еще будет грозой.
    -
    А вообще не удивлюсь, если Шевченко уйдет после Евро куда-то тренировать в клуб. Хотя после последних результатов сборной ... будут вопросы кто захочет Шевченка тренера без Тассотти и Мальдеры. Вот с Ротанем ... другое дело. Шевченко главный, и два ассистента - Ротань и Шовковский.
    Ссылка
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