В воскресенье, 23 мая, состоится товарищеский поединок, в котором встретятся сборные Украины и Бахрейна. Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист» и начнется в 21:00.

Команда Андрея Шевченко продолжает вести подготовку к чемпионату Европы, и встреча с Бахрейном станет первым спаррингом нашей национальной команды. На этой неделе неприятной новостью из лагеря «сине-желтых» стала информация о травме Виталия Буяльского, который не сможет сыграть на Евро. Сборная Бахрейна находится на 99-й позиции в рейтинге ФИФА. «Красные», которые ранее никогда не участвовали в чемпионатах мира, в июне продолжат борьбу в квалификации ЧМ-2022. Бахрейн попал в отборочную группу с Ираком, Ираном, Гонконгом и Камбоджей. После пяти проведенных игр Бахрейн занимает второе место в группе, на два очка отставая от Ирака.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Бахрейн.