Украина – Бахрейн. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

  • 22.05.2021 15:30
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Украина – Бахрейн. Текстовая трансляция матча
© УАФ

В воскресенье, 23 мая, состоится товарищеский поединок, в котором встретятся сборные Украины и Бахрейна. Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист» и начнется в 21:00.

Команда Андрея Шевченко продолжает вести подготовку к чемпионату Европы, и встреча с Бахрейном станет первым спаррингом нашей национальной команды. На этой неделе неприятной новостью из лагеря «сине-желтых» стала информация о травме Виталия Буяльского, который не сможет сыграть на Евро. Сборная Бахрейна находится на 99-й позиции в рейтинге ФИФА. «Красные», которые ранее никогда не участвовали в чемпионатах мира, в июне продолжат борьбу в квалификации ЧМ-2022. Бахрейн попал в отборочную группу с Ираком, Ираном, Гонконгом и Камбоджей. После пяти проведенных игр Бахрейн занимает второе место в группе, на два очка отставая от Ирака.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Бахрейн.

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Александр Снитко, Sport.ua

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      1. Крупная победа Украины
    • 38.1% (16)
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    • 2.38% (1)
      4. Минимальная победа Бахрейна
    • 2.38% (1)
      5. Крупная победа Бахрейна
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