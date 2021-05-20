ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Буяльский не поможет сборной Украины на Евро

Официальный сайт УАФ сообщает, что полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский, который попал в расширенный список сборной Украины, не поможет команде на Евро-2020.
У Буяльского возникли проблемы со здоровьем, а по итогам обследования стало известно, что у игрока трещина в ступне. Повреждение было получено в финале Кубка Украины.
Восстановление Виталия займет около месяца, поэтому на Евро игрок точно не поедет. Сегодня Буяльский покинул расположение сборной.
В минувшем сезоне хавбек был одним из лучших в составе киевлян. Во всех турнирах провел 35 матчей, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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До этого тоже была инфа о непонятках по здоровью
ждем к новому сезону в ДК
ждем к новому сезону в ДК
ждем к новому сезону в ДК
Шваль забаненная
Шваль забаненная
Но когда его не зовут , а зовут всяких .... лавочников заслуженных это уже как то странно выглядит
Ну видно реально не судьба
Зато всякие Коваленко поедут точно
Ну видно реально не судьба
Зато всякие Коваленко поедут точно
Прям как ты когда зашил себе жопу , и подал заявление на пенсию по утрате кормилицы ?
Ну видно реально не судьба
Зато всякие Коваленко поедут точно
Но когда его не зовут , а зовут всяких .... лавочников заслуженных это уже как то странно выглядит
Ну видно реально не судьба
Зато всякие Коваленко поедут точно
ждем к новому сезону в ДК
Шваль забаненная
До этого тоже была инфа о непонятках по здоровью
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