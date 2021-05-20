ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Буяльский не поможет сборной Украины на Евро

Официальный сайт УАФ сообщает, что полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский, который попал в расширенный список сборной Украины, не поможет команде на Евро-2020.

У Буяльского возникли проблемы со здоровьем, а по итогам обследования стало известно, что у игрока трещина в ступне. Повреждение было получено в финале Кубка Украины.

Восстановление Виталия займет около месяца, поэтому на Евро игрок точно не поедет. Сегодня Буяльский покинул расположение сборной.

В минувшем сезоне хавбек был одним из лучших в составе киевлян. Во всех турнирах провел 35 матчей, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач.