ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Буяльский не поможет сборной Украины на Евро

Хавбек «Динамо» пропустит чемпионат Европы

  • 20.05.2021 18:58
  • 4399 просмотров
  • 28 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Буяльский не поможет сборной Украины на Евро
© uaf.ua

Официальный сайт УАФ сообщает, что полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский, который попал в расширенный список сборной Украины, не поможет команде на Евро-2020.

У Буяльского возникли проблемы со здоровьем, а по итогам обследования стало известно, что у игрока трещина в ступне. Повреждение было получено в финале Кубка Украины.

Восстановление Виталия займет около месяца, поэтому на Евро игрок точно не поедет. Сегодня Буяльский покинул расположение сборной.

В минувшем сезоне хавбек был одним из лучших в составе киевлян. Во всех турнирах провел 35 матчей, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(14 голосов)

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Комментарии
    DK1961
    online
      DK1961, 20.05.2021 19:36
    0
    Шева ночью прокрался в номер к спящему Буе и шарахнул его по ноге тяжелым предметом. Теперь подкаблучник ковалевской и лохметки чист как перст - буя едет домой (а не на ЕВРО)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.05.2021 19:35
    0
    ENJOY_, 20.05.2021 19:33
    Где он трещину то взял, не в курсе!?
    Повреждение было получено в финале Кубка Украины.
    До этого тоже была инфа о непонятках по здоровью
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 20.05.2021 19:34
    +1
    Тут как всегда буквами в друг друга кидаются
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 20.05.2021 19:33
    -2
    dd dent, 20.05.2021 19:32
    На евро все равно не дали бы сыграть, хотя удачно все складывалось и форму набрал отличную;
    ждем к новому сезону в ДК
    Где он трещину то взял, не в курсе!?
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 20.05.2021 19:33
    -1
    dd dent, 20.05.2021 19:32
    На евро все равно не дали бы сыграть, хотя удачно все складывалось и форму набрал отличную;
    ждем к новому сезону в ДК
    Ждём-с
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 20.05.2021 19:32
    -2
    joe777., 20.05.2021 19:30
    AK228, где аккаунт с тупорылым федькой двинятиным потерял, беженец ордловский?
    Прикольная аватарка, это фото первой страницы твоего паспорта!?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.05.2021 19:32
    +1
    На евро все равно не дали бы сыграть, хотя удачно все складывалось и форму набрал отличную;
    ждем к новому сезону в ДК
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 20.05.2021 19:31
    -3
    joe777., 20.05.2021 19:30
    AK228, где аккаунт с тупорылым федькой двинятиным потерял, беженец ордловский?
    какая же ты унылая, тупая, динамовская Шваль
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 20.05.2021 19:31
    -3
    joe777., 20.05.2021 19:26
    Кротофил ёба..ый, ты ещё в офисе, или уже у мамки своей, ждёшь, когда она спать ляжет, что бы пенсию ее украсть опять?
    Шпрот -позорно забаненный , а чего ты не в онлайне, минусишь!? Шваль тупая
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 20.05.2021 19:30
    +1
    ENJOY_, 20.05.2021 19:28
    Шпрот, ты опять уколы пропустил!?
    Шваль забаненная
    AK228, где аккаунт с тупорылым федькой двинятиным потерял, беженец ордловский?
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 20.05.2021 19:28
    -3
    joe777., 20.05.2021 19:26
    Кротофил ёба..ый, ты ещё в офисе, или уже у мамки своей, ждёшь, когда она спать ляжет, что бы пенсию ее украсть опять?
    Шпрот, ты опять уколы пропустил!?
    Шваль забаненная
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 20.05.2021 19:26
    +2
    ENJOY_, 20.05.2021 19:20
    Ну и все... можно динамофилам замолчать
    Кротофил ёба..ый, ты ещё в офисе, или уже у мамки своей, ждёшь, когда она спать ляжет, что бы пенсию ее украсть опять?
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 20.05.2021 19:25
    +3
    Очень жаль...Кто кто а он уж точно заслужил сыграть на ЕВРО
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 20.05.2021 19:20
    -9
    Ну и все... можно динамофилам замолчать
    Ссылка
    var
    online
      var, 20.05.2021 19:16
    -1
    Это очень печально именно для него. Когда ещё наша сборная так удачно выйдет на ЧЕ? А годы летят очень быстро, особенно потерянные.
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 20.05.2021 19:15
    +3
    Trasher311987, 20.05.2021 19:12
    Это было ясно месяц назад просто цирк типо вызвали чтобы не гавкали)))
    Ну да , просто ладно , в центре у нас все хорошо с игроками , хотя Буя бы в виде ротации точно не помешал ...
    Но когда его не зовут , а зовут всяких .... лавочников заслуженных это уже как то странно выглядит
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 20.05.2021 19:13
    -4
    Буя не така і втрата .Він не грав і ранішє в Збірній
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 20.05.2021 19:13
    0
    Для 7 - дебільних кротиків наші динамівці не грають. Соси жопу свого Коваленка... Придурень семирахітний...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.05.2021 19:12
    +4
    _Funnycat, 20.05.2021 19:06
    Потеря конечно
    Ну видно реально не судьба
    Зато всякие Коваленко поедут точно
    Это было ясно месяц назад просто цирк типо вызвали чтобы не гавкали)))
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 20.05.2021 19:06
    +2
    Потеря конечно
    Ну видно реально не судьба
    Зато всякие Коваленко поедут точно
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 20.05.2021 19:06
    +5
    Maks-7777_, 20.05.2021 19:00
    Да он сам косит ,а потом ещё на шеву обижается убогие динамовцы он такие
    Типо ступню себе сам треснул ???
    Прям как ты когда зашил себе жопу , и подал заявление на пенсию по утрате кормилицы ?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.05.2021 19:12
    +4
    _Funnycat, 20.05.2021 19:06
    Потеря конечно
    Ну видно реально не судьба
    Зато всякие Коваленко поедут точно
    Это было ясно месяц назад просто цирк типо вызвали чтобы не гавкали)))
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 20.05.2021 19:01
    +4
    Мля! А реально жалко Бую..
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 20.05.2021 19:01
    +4
    Жаль, нападающих и так в сборной мало, еще и это...
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 20.05.2021 19:25
    +3
    Очень жаль...Кто кто а он уж точно заслужил сыграть на ЕВРО
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 20.05.2021 19:15
    +3
    Trasher311987, 20.05.2021 19:12
    Это было ясно месяц назад просто цирк типо вызвали чтобы не гавкали)))
    Ну да , просто ладно , в центре у нас все хорошо с игроками , хотя Буя бы в виде ротации точно не помешал ...
    Но когда его не зовут , а зовут всяких .... лавочников заслуженных это уже как то странно выглядит
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 20.05.2021 19:26
    +2
    ENJOY_, 20.05.2021 19:20
    Ну и все... можно динамофилам замолчать
    Кротофил ёба..ый, ты ещё в офисе, или уже у мамки своей, ждёшь, когда она спать ляжет, что бы пенсию ее украсть опять?
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 20.05.2021 19:06
    +2
    Потеря конечно
    Ну видно реально не судьба
    Зато всякие Коваленко поедут точно
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 20.05.2021 19:34
    +1
    Тут как всегда буквами в друг друга кидаются
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.05.2021 19:32
    +1
    На евро все равно не дали бы сыграть, хотя удачно все складывалось и форму набрал отличную;
    ждем к новому сезону в ДК
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 20.05.2021 19:30
    +1
    ENJOY_, 20.05.2021 19:28
    Шпрот, ты опять уколы пропустил!?
    Шваль забаненная
    AK228, где аккаунт с тупорылым федькой двинятиным потерял, беженец ордловский?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 20.05.2021 19:36
    0
    Шева ночью прокрался в номер к спящему Буе и шарахнул его по ноге тяжелым предметом. Теперь подкаблучник ковалевской и лохметки чист как перст - буя едет домой (а не на ЕВРО)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.05.2021 19:35
    0
    ENJOY_, 20.05.2021 19:33
    Где он трещину то взял, не в курсе!?
    Повреждение было получено в финале Кубка Украины.
    До этого тоже была инфа о непонятках по здоровью
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 20.05.2021 19:13
    0
    Для 7 - дебільних кротиків наші динамівці не грають. Соси жопу свого Коваленка... Придурень семирахітний...
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 20.05.2021 19:06
    0
    Alexander Киев, 20.05.2021 19:03
    он каким боком к нападающим ?
    Беженец из разгромленной лугандонии, ты каким боком к Киеву относишься?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.05.2021 19:04
    0
    слава КОВАЛЕНКО
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 20.05.2021 19:02
    0
    Не суждено. Вот не судьба ему была поехать на Евро. Сначала Шевченко не вызывал, а когда в список попал, то и сам слетел.
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