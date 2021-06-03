УКРАИНА
1 : 0
Северная Ирландия
03.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Наконец-то победа! Украина минимально обыграла Северную Ирландию

Единственный гол в матче оказался на счету Александра Зубкова

  • 03.06.2021 22:52
  • 5391 просмотр
  • 84 комментария
Наконец-то победа! Украина минимально обыграла Северную Ирландию
© УАФ

Подготовка сборной Украины к чемпионату Европы по футболу вступила в решающую фазу. Поэтому матч с командой Северной Ирландии, как и предстоящий поединок с Кипром, являются генеральной репетицией для подопечных Андрея Шевченко перед стартом на Евро. Именно в этих играх наш главный тренер должен определиться с теми футболистами, на плечи которых ляжет основная нагрузка европейского первенства. 

Игра началась достаточно живо. Уже на первой минуте давно не игравший в сборной капитан команды Андрей Ярмоленко завершил атаку ударом в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой. На 9-й минуте Роман Яремчук также бил по воротам из пределов штрафной площади, однако голкипер гостей отбил мяч на угловой. Зато через минуту Александр Зубков заставил вскочить с мест украинских болельщиков, заполнивших трибуны «Днепра-Арена». Голевой пас с правого фланга выполнил Александр Караваев, а его тезка точно пробил головой примерно с линии вратарской, поймав на противоходе Пикока-Фаррелла.

Хозяева поля продолжали много атаковать и создавать моменты. Так, на 16-й минуте Руслан Малиновский с лету пробил по воротам, находясь в штрафной площади соперников, но выше ворот. Затем на 22-й минуте Александр Зубков промчался по левому флангу и выложил мяч под удар Роману Яремчуку. Тот бил с близкого расстояния, но попал во вратаря, а повторный удар от Андрея Ярмоленко оказался неточным. Правда, в этом эпизоде линейный арбитр зафиксировал офсайд у Зубкова, так что даже если бы гол был, то его бы, скорее всего, отменили.

Запомнились также два дальних удара в левый угол от Романа Яремчука на 25-й минуте и Андрея Ярмоленко на 31-й, но оба раза мяч летел рядом со штангой. Казалось, что сборная Украины вот-вот забьет второй гол, однако на 36-й минуте счет в матче едва не сравнялся. После розыгрыша штрафного вблизи наших ворот Браун оказался проворнее всех и, опередив защитников, сильно пробил головой. Выручил Георгий Бущан, который в прыжке сумел отбить мяч на угловой. 

А уже в компенсированное арбитром время мог отличиться Сергей Сидорчук. С правого угла поля Руслан Малиновский навесил мяч прямо под удар своему партнеру, тот пробил прямо по центру ворот, но голкипер оказался на месте. 

Сразу после перерыва в составе украинцев на поле вышли Артем Беседин и Марлос. Впрочем на старте второй половины встречи им, как и остальным игрокам украинской сборной, больше пришлось обороняться, так как гости пошли вперед большими силами в надежде отыграться. Понятно, что главный их расчет был на стандартные положения, однако пробить по воротам им никак не удавалось. 

Лишь ближе к середине тайма хозяевам поля удалось снова обострить игру в атаке и на 62-й минуте Андрей Ярмоленко заработал перспективный штрафной удар вблизи ворот Северной Ирландии. Руслан Малиновский левой ногой пробивал в дальний верхний угол, но мяч полетел чуть выше перекладины. 

А тем временем гости продолжали искать возможность для того, чтобы отыграться. На 72-й минуте Смит после быстрой контратаки пробил мимо ворот. И буквально тут же хороший момент не использовали Андрей Ярмоленко и вышедший на замену Георгий Судаков. С ударом первого справился Пикок-Фаррелл, а молодому дебютанту нашей сборной не хватило самой малости, чтобы попасть в ворота. 

Концовка матча прошла в обоюдоострых атаках. Изменить счет на табло стадиона старались как хозяева поля, так и гости. Особенно горячо было на последних минутах. 
Так, на 87-й минуте могли поочередно забивать Андрей Ярмоленко и Артем Беседин. Но  у последнего удар не вышел. Спустя пару минут Беседин все же забил гол, однако оказался в офсайде. А в компенсированное арбитром время Макнейр со штрафного пробил рядом со штангой.    

В итоге сборная Украины одержала победу со счетом 1:0 и продолжает готовиться к чемпионату Европы. Впереди еще один контрольный матч с Кипром 7 июня в Харькове. 

Товарищеский матч. 

Украина – Северная Ирландия - 1:0

Зубков, 10

Беседин, 90+2 – Макнейр, 90+3

Украина: Бущан – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев – Шапаренко (Судаков, 73), Сидорчук (Степаненко, 76), Малиновский – Зубков (Марлос, 46), Яремчук (Беседин, 46), Ярмоленко.

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл – Фергюсон (Смит, 68), Браун (Маккелланд, 89), Кэткарт, Баллард – Сэвилл, Макканн (Уайт, 81), Макнейр, Даллас (Чарльз, 89) – Макгинн (Томпсон, 46), Мадженнис (Лафферти, 61).

Арбитр: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Удары (в створ): 17 (4) – 6 (1)
Угловые: 3 – 2
Оффсайды: 2 – 1.

УКРАИНА-СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 03.06.2021 23:40
    -1
    Если сборная так же тактически с контролем мяча будет играть то может за медали играть. От обороны на контр атаках далеко не пройдет, грандов растопчат оборонительные команды.
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 03.06.2021 23:37
    0
    Не убедительная победа, над слабым соперником. Еще с Кипром разомнутся. Как они Нидерландам и Австрии будут забивать, вообще не понятно.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 03.06.2021 23:33
    +2
    Ярмоленко и Мораес физически не могут, пускай если даже сильно хотят. Вся надежда на молодых, пускай не таких опытных, но энергичных игроков. Малина красава, видно что отдается на полную, не хватает взаимодействия с игроками, то ли они его не понимают куда он будет отдавать пас, то ли он теряется. Караваев топ, Зубков обязательно в основу, все остальные на своих местах играют, как положено.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 03.06.2021 23:32
    +3
    Сыграли очень хорошо!
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    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 03.06.2021 23:26
    +1
    VAD, 03.06.2021 23:22
    Может будет,а может и не будет. На свежих ногах, и со свободными зонами это одно, а когда нада отбирать весь матч, как скорее всего будет с голландцами это другое. Был бы он гений играл бы в состеве своего клуба, но он не играл. Так что пока это пиар и развитие игрка за счет сборной.
    Так он и не будет выходить с голландцами со старта, его бдут выпускать на последние минут 20 с Австрией и Македонией и там он может себя хорошо проявить, или, допустим, в плей-офф на допах. Парень талантливый, это видно, остальное от него зависит
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    Dalv
    online
      Dalv, 03.06.2021 23:26
    -2
    Dalv, 03.06.2021 23:04
    Зубков 8.0
    Бущан 7.0
    Малиновский 7.0
    Караваев 7.0
    Миколенко 6.5
    Матвиенко 6.5
    Забарный 6.5
    Судаков 6.5*
    Шапаренко 6.0
    Марлос 6.0*
    Сидорчук 6.0
    Степанкнко 6.0*
    Яремчук 5.5
    Ярмоленко 5.0
    Беседин 4.5*
    А что не так?
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    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 03.06.2021 23:26
    0
    Победа. Да еще и без травм. Надежда на усиления от Зинченко и Циганкова. Но с австрийцами будут большие проблемы. О голландцах промолчу. При Беседине команда играет вменьшестве.
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    Dalv
    online
      Dalv, 03.06.2021 23:23
    +3
    Позитив: Зубков, Караваев, и Забарный. В основе ребята!
    Негатив: Беседин.
    Ярмоленко - пока плохо, но желание огромное. Пусть тренируется, у него все есть.
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    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 03.06.2021 23:23
    +2
    все нормально сыграли, первый тайм лучше, второй хуже, потому что играли без нападающего - беседин это минус, замены вошли хорошо, ну кроме опять того же беседина, судаков и марлос могли и забить и асисты голевые сделать, беседин шо мог то и сделал, то есть ничего. бущан выручил, потянул сложный удар в первом тайме. ярмоленко старался, мог отличиться, во втором тайме видно было что подсел, а так в принципе не плохо. защита и опорные тоже не подкачали, сегодня молодцы. караваев, малиновский, зубков, шапаренко , яремчук - обостряли, били, открывались, может и не на 100% но мне понравились, надеюсь пик выпадет на евро
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    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 03.06.2021 23:22
    +2
    Igor Avtoigor, 03.06.2021 23:21
    Два мешка с говном, это балласт для нашей сборной, сегодня сегодня у них моментов было и не чего, их можно выпускать на 20-30 минут это их предел физики, а дальше дохлые кони
    Ну це грубовато, але вони дійсно інтенсивності не тягнуть, дуже надіюсь на Циганкова
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    VAD
      VAD, 03.06.2021 23:22
    +1
    Алексей Ильин, 03.06.2021 23:14
    Будет хохма, если болельщики ДК хейтили судакова, а он выстрелит, как Ренату Санчеш на прошлом Евро. Даже по сегодняшним 20-ти минутам видно, что 18-летний пацан очень талантлив, в любом случае болеем за сборную!
    Может будет,а может и не будет. На свежих ногах, и со свободными зонами это одно, а когда нада отбирать весь матч, как скорее всего будет с голландцами это другое. Был бы он гений играл бы в состеве своего клуба, но он не играл. Так что пока это пиар и развитие игрка за счет сборной.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 03.06.2021 23:21
    +3
    Украина победила, счет на табло , кому не нравится все на хокейную ветку, созерцать "ачередную великую пабеду". Савпадение? не думаю
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 03.06.2021 23:21
    -3
    Тарас Чубак, 03.06.2021 23:15
    В цілому нічого особливого, але Марлос і Ярмола вже не ті нажаль, запороли на двох декілька моментів
    Два мешка с говном, это балласт для нашей сборной, сегодня сегодня у них моментов было и не чего, их можно выпускать на 20-30 минут это их предел физики, а дальше дохлые кони
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 03.06.2021 23:20
    +3
    Судаков доречі сподобався, але забагато бажання видно, спішить занадто. А от лячно на рахунок Степаненка, не дуже впевнено вийшов
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    The_Chinese_
    online
      The_Chinese_, 03.06.2021 23:18
    +4
    Конечно товарняк это не показатель!Нидерландам нужно дать по зубам!!! Это дело чести.За базар нужно отвечать.Я надеюсь у наших чувств достоинства при себе.Сборная будет играть в интересный футбол на Евро.Я в это верю.Спокойней ребята! Мы ещё порадуемся
    Ссылка
    VAD
      VAD, 03.06.2021 23:18
    +5
    Тарас Чубак, 03.06.2021 23:17
    От мало хто відмітив, але Караваєв топ, у збірній асист за асистом.
    70% гола его
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 03.06.2021 23:17
    +11
    От мало хто відмітив, але Караваєв топ, у збірній асист за асистом.
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 03.06.2021 23:16
    +6
    VAD, 03.06.2021 23:15
    Кто топ так это Забарный
    Согласен, толковый хлопец, может стать легендой, но нужно быстрее в Европу
    Ссылка
    Dalv
    online
      Dalv, 03.06.2021 23:16
    +1
    Беседин - это тихий ужас. Яремчук играл плохо, но Беседин гораздо хуже. Малиновский был в шоке, когда раздавал на выход в один, а Беседин курил в беседке
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    VAD
      VAD, 03.06.2021 23:15
    +5
    Кто топ так это Забарный
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 03.06.2021 22:54
    +22
    хорошая игра, но ужасная реализация!
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    turist86
    online
      turist86, 03.06.2021 22:55
    +15
    Молодці!
    Збірна України суттєво додала у порівнянні з попередніми матчами. Насамперед гарно зіграли в захисті. Суперник створив лише один момент після розіграшу штрафного. Добре що Бущан витягнув, його сейв нагадав Шовковського або П'ятова на піку кар'єри. Радує Ярмоленко, він знаходиться в хорошій формі, постійно націлений на атаку. Зубков забив, і можливо, це допоможе йому психологічно. Пізніше підтягнуться Зінченко і Циганков, і все буде класно.
    Яремчук, Малиновський і Марлос зіграли не на 100 % своїх можливостей.
    По ходу, в Дніпрі закінчився карантин? Купа глядачів, і всі без масок.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 03.06.2021 23:17
    +11
    От мало хто відмітив, але Караваєв топ, у збірній асист за асистом.
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 03.06.2021 22:57
    +10
    Игра понравилась! Наконец то победа этом году !
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    VAD
      VAD, 03.06.2021 23:08
    +9
    kadaad ., 03.06.2021 23:03
    Играли первые пятнадцать минут и последние, в остальное время, как всегда, поперек поля и назад. Понравился Судаков, в паре с Шапаренко будет толк вместо хваленного, но никакого Малиновского.
    Никакой Малиновский? Человек который может играть не только в свободных зонах но и под плотной опекай. Еще один эксперт
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 03.06.2021 23:03
    +9
    Команда бежала в перед и это радует. Ярмола всю игру старался и это огромный плюс.
    А вообще реализация ужас. Нужно что-то делать до 13го
    Ссылка
    kekandos
    online
      kekandos, 03.06.2021 22:55
    +9
    Михаил Степанов, 03.06.2021 22:54
    хорошая игра, но ужасная реализация!
    абсолютно точный краткий вердикт матча
    Ссылка
    VAD
      VAD, 03.06.2021 23:05
    +8
    ZAKARPATFAN, 03.06.2021 22:59
    Марлос и Судаков - лучшие игроки матча! Браво!

    Клоун в своем репертуаре
    Ссылка
    Сергей Шец
      Сергей Шец, 03.06.2021 23:07
    +7
    Не фанат Шахты! Но Сегодня Судаком - красава!!! Хейтеры - отдыхайте!!! Реально классный игрок! Шеве и тренерам респект, за то что разглядел в парне классного игрока! По сборной, Микола, Ярмола, Малина, Силор в первом тайме, Зубков - на уровне!!!
    Да и вообще, по первому тайму - почти идеально! Жаль реализация....
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    футфан
      футфан, 03.06.2021 23:02
    +7
    Непогана гра, ця перемога потрібна була для для підняття морального духу. Ще хотів би відзначити Судакова, у цього хлопця велике майбутнє!
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 03.06.2021 22:59
    +7
    Радуемся, что спрыгнули с ничейного проклятия и не проиграли.) Немного отомстили за женскую сборную. Посмотрели другие варианты состава. Ярмоленко совсем не лишний! Вон и Зубков допелся.
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 03.06.2021 23:16
    +6
    VAD, 03.06.2021 23:15
    Кто топ так это Забарный
    Согласен, толковый хлопец, может стать легендой, но нужно быстрее в Европу
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 03.06.2021 22:58
    +6
    Забігали, але так втрачати моменти це злочин.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 03.06.2021 22:56
    +6
    Хорошо, что прервали эту ничейную серию! Но при таких моментах нужно было забивать второй, чтобы в конце без валидола...
    Ссылка
    VAD
      VAD, 03.06.2021 23:18
    +5
    Тарас Чубак, 03.06.2021 23:17
    От мало хто відмітив, але Караваєв топ, у збірній асист за асистом.
    70% гола его
    Ссылка
    VAD
      VAD, 03.06.2021 23:15
    +5
    Кто топ так это Забарный
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 03.06.2021 23:10
    +5
    Не парни. Ну реально не ДК-ШД сегодня играли. Судаков не плохо отыграл сегодня как для зеленого игрока сборной. Пусть едет парень. Может реально нас еще порадует на Евро
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 03.06.2021 23:04
    +5
    Приятно удивили, очень интересная игра, добавилось скорости и уверенности, правда с реализацией проблемы, надеемся, что это исправимо и ждём от команды новых побед
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 03.06.2021 23:01
    +5
    Ну Судаков так Судаков. Пусть играет и дальше так
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 03.06.2021 22:55
    +5
    Игру не смотрел , но хорошо что первая победа есть в этом году !
    В моральном плане должна помочь
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