Наконец-то победа! Украина минимально обыграла Северную Ирландию

Подготовка сборной Украины к чемпионату Европы по футболу вступила в решающую фазу. Поэтому матч с командой Северной Ирландии, как и предстоящий поединок с Кипром, являются генеральной репетицией для подопечных Андрея Шевченко перед стартом на Евро. Именно в этих играх наш главный тренер должен определиться с теми футболистами, на плечи которых ляжет основная нагрузка европейского первенства.

Игра началась достаточно живо. Уже на первой минуте давно не игравший в сборной капитан команды Андрей Ярмоленко завершил атаку ударом в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой. На 9-й минуте Роман Яремчук также бил по воротам из пределов штрафной площади, однако голкипер гостей отбил мяч на угловой. Зато через минуту Александр Зубков заставил вскочить с мест украинских болельщиков, заполнивших трибуны «Днепра-Арена». Голевой пас с правого фланга выполнил Александр Караваев, а его тезка точно пробил головой примерно с линии вратарской, поймав на противоходе Пикока-Фаррелла.

Хозяева поля продолжали много атаковать и создавать моменты. Так, на 16-й минуте Руслан Малиновский с лету пробил по воротам, находясь в штрафной площади соперников, но выше ворот. Затем на 22-й минуте Александр Зубков промчался по левому флангу и выложил мяч под удар Роману Яремчуку. Тот бил с близкого расстояния, но попал во вратаря, а повторный удар от Андрея Ярмоленко оказался неточным. Правда, в этом эпизоде линейный арбитр зафиксировал офсайд у Зубкова, так что даже если бы гол был, то его бы, скорее всего, отменили.

Запомнились также два дальних удара в левый угол от Романа Яремчука на 25-й минуте и Андрея Ярмоленко на 31-й, но оба раза мяч летел рядом со штангой. Казалось, что сборная Украины вот-вот забьет второй гол, однако на 36-й минуте счет в матче едва не сравнялся. После розыгрыша штрафного вблизи наших ворот Браун оказался проворнее всех и, опередив защитников, сильно пробил головой. Выручил Георгий Бущан, который в прыжке сумел отбить мяч на угловой.

А уже в компенсированное арбитром время мог отличиться Сергей Сидорчук. С правого угла поля Руслан Малиновский навесил мяч прямо под удар своему партнеру, тот пробил прямо по центру ворот, но голкипер оказался на месте.

Сразу после перерыва в составе украинцев на поле вышли Артем Беседин и Марлос. Впрочем на старте второй половины встречи им, как и остальным игрокам украинской сборной, больше пришлось обороняться, так как гости пошли вперед большими силами в надежде отыграться. Понятно, что главный их расчет был на стандартные положения, однако пробить по воротам им никак не удавалось.

Лишь ближе к середине тайма хозяевам поля удалось снова обострить игру в атаке и на 62-й минуте Андрей Ярмоленко заработал перспективный штрафной удар вблизи ворот Северной Ирландии. Руслан Малиновский левой ногой пробивал в дальний верхний угол, но мяч полетел чуть выше перекладины.

А тем временем гости продолжали искать возможность для того, чтобы отыграться. На 72-й минуте Смит после быстрой контратаки пробил мимо ворот. И буквально тут же хороший момент не использовали Андрей Ярмоленко и вышедший на замену Георгий Судаков. С ударом первого справился Пикок-Фаррелл, а молодому дебютанту нашей сборной не хватило самой малости, чтобы попасть в ворота.

Концовка матча прошла в обоюдоострых атаках. Изменить счет на табло стадиона старались как хозяева поля, так и гости. Особенно горячо было на последних минутах.

Так, на 87-й минуте могли поочередно забивать Андрей Ярмоленко и Артем Беседин. Но у последнего удар не вышел. Спустя пару минут Беседин все же забил гол, однако оказался в офсайде. А в компенсированное арбитром время Макнейр со штрафного пробил рядом со штангой.

В итоге сборная Украины одержала победу со счетом 1:0 и продолжает готовиться к чемпионату Европы. Впереди еще один контрольный матч с Кипром 7 июня в Харькове.

Товарищеский матч.

Украина – Северная Ирландия - 1:0



Зубков, 10



Беседин, 90+2 – Макнейр, 90+3

Украина: Бущан – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев – Шапаренко (Судаков, 73), Сидорчук (Степаненко, 76), Малиновский – Зубков (Марлос, 46), Яремчук (Беседин, 46), Ярмоленко.

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл – Фергюсон (Смит, 68), Браун (Маккелланд, 89), Кэткарт, Баллард – Сэвилл, Макканн (Уайт, 81), Макнейр, Даллас (Чарльз, 89) – Макгинн (Томпсон, 46), Мадженнис (Лафферти, 61).

Арбитр: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).



Удары (в створ): 17 (4) – 6 (1)

Угловые: 3 – 2

Оффсайды: 2 – 1.

УКРАИНА-СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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