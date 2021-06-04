ШЕВЧЕНКО: «Я немного сорвал голос. В Украину пришел британский циклон»

3 июня в Днепре прошел товарищеский матч между сборными Украины и Северной Ирландии (1:0). Украина победила за счет гола Александра Зубкова в начале поединка. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал послематчевую пресс-конференцию:

– Я немного сорвал голос, поэтому, если можно, проведем в этот раз короткую пресс-конференцию. Готов ответить на ваши вопросы.

– На чем именно вы сорвали голос?

– В Украину, можно сказать, пришел британский циклон. (улыбается). Стало прохладно, и я просто по такой погоде посадил голос.

– Оцените игру Ярмоленко и его текущую готовность.

– Мы с ним переговорили, как только он приехал, и я сразу ему сказал: «Чтобы тебе привести себя в порядок, а нам – понимать твоё состояние и кондиции, необходимо, чтобы ты в двух оставшихся товарищеских матчах провел на поле по 90 минут». По этой позиции у нас нехватка игроков. Было очень важно, чтобы Ярмоленко сегодня провел полный матч. Он сыграл хорошо, но в концовке Андрею не хватало свойственной ему свежести. Надеюсь, после еще одного спарринга он подойдет к официальным матчам в совсем другой форме. Физически Ярмоленко выглядит хорошо, но ему не хватает именно концовки. Мы им довольны.

– Насколько для вас важна победа в сегодняшнем матче?

– Мое отношение к результату в товарищеских матчах не поменялось: я смотрю на качество игры, на подготовку команды. Во втором тайме было видно, что ребята подсели, они всё еще находятся под нагрузкой. Сейчас мы потихоньку начнем убирать двухразовые тренировки, будем предоставлять ребятам побольше отдыха. Надеюсь, что в итоге команда подойдет к Евро-2020 в хорошей форме.

– Можно ли говорить, что сегодняшний вариант линии обороны – это именно то сочетание футболистов, которые будут выступать на Евро-2020?

– Мы рассчитываем на всех 26 футболистов, которые вошли в нашу заявку на Евро-2020. В следующем спарринге линия обороны будет иной – её сформируют совершенно другие игроки. У нас сейчас период подготовки к Евро-2020. Чемпионат Европы еще не начался.

– Трибуны требовали выхода на поле Безуса. Почему он так и не вышел?

– Не трибуны принимают решение, кому выходить на поле, а тренер. Я хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли сегодня на стадион – было приятно, что собрался почти полный стадион, мы давно не играли в такой хорошей атмосфере. Но решения принимает тренер. Безус – игрок, который оставил яркий след, играя за «Днепр», тут к нему огромное уважение. И у нас тоже к Роману огромное уважение. Но исходя из того, как развивалась игра, я принял решение не выпускать Безуса.

– Как оцените игру Судакова?

– Мы видим его на тренировках, знаем, что он сейчас в хорошей форме, это не было для нас секретом. Будем и дальше наблюдать за его состоянием. Он хорошо вошел в игру, как и все остальные ребята. Добавил свежести нашим действиям.

– Почему во втором тайме ваша команда сыграла не так ярко, как в первой половине встречи?

– Я выше уже объяснил это: игроки немного подустали, поскольку находятся сейчас под нагрузкой. Это нормальная реакция на усталость. Но даже при том, что мы после перерыва отошли назад и дали сопернику небольшое преимущество, мы хорошо выходили в контратаки. Вот только нам снова не хватило реализации.

– Какую информацию вы получили по итогам сегодняшнего спарринга?

– Достаточно хорошую по физической готовности команду. Вижу, что команда немного устала, но дорабатывает при этом она до конца. Нам пока не хватает свежести в реализации. Плюс, мы сегодня немного «опустили» крайних защитников – они не так часто подключались к атакам, мы тем самым решили обезопасить фланги. Иногда у нас появляется дисбаланс, когда атакуем большим количеством футболистов – в результате пропускаем контратаки. Сегодня мы с этой ситуацией справились, я остался доволен линией обороны.

– Почему вы заменили в перерыве матча Зубкова?

– Это была запланированная замена. В следующем товарищеском матче у нас тоже будет ротация. Важно получить информацию по всем футболистам. Игровой процесс очень важен, все ребята должны играть, все они должны получить нагрузку через матчи.

– Вы сказали, что команда подустала. Почему тогда провели всего четыре замены?

– Потому что посчитал нужным, что четырех замен было достаточно.