Третьего июня в Днепре сборная Украины проведет второй товарищеский поединок в рамках подготовки к Евро-2020. Соперником команды Андрея Шевченко будет сборная Северной Ирландии. Изначально планировалось провести эту встречу в Киеве на «Олимпийском», однако из-за того, что на главной арене страны меняют газон, поединок было решено перенести в Днепр.

Предстоящая встреча для «сине-желтых» будет кардинально отличаться от первого подготовительного спарринга – против национальной команды Бахрейна. В первую очередь из-за того, что в премьерном контрольном матче наш тренерский штаб экспериментировал с составом, анализировал состояние игроков, определялся, кто может пригодиться сборной на континентальном форуме, а кто нет. «Состав команды определен уже на 95 процентов», - скажет после игры с бахрейнцами главный тренер нашей сборной. Накануне встречи с Северной Ирландией окончательная заявка на Евро-2020 определена уже на все сто процентов. Стало быть, в игре против островитян наша команда будет не столько экспериментировать, сколько наигрывать состав непосредственно на Евро.

К матчу «сине-желтая» команда готовилась в Харькове, который является штаб-квартирой сборной. Тренировочные и теоретические занятия проходили по плану, лишь погода вносила свои коррективы (дождь и ветер).

Резонно предположить, что градус напряжения, связанный с ожиданием вердикта Шевченко, среди его подопечных заметно снизился. Тренер определился с окончательным вариантом заявки сборной на чемпионат Европы: из присутствующих на сборе игроков в нее не попали пятеро: Лунин, Сирота, Леднев, Бондаренко и Михайличенко. При этом Шевченко не отпустил эту пятерку в отпуск: если кто-то травмируется до первого матча на Евро-2020, можно будет внести корректировку в заявку.

По сравнению с игрой против Бахрейна состав нашей главной команды страны в игре против сборной Северной Ирландии ожидаемо претерпит серьезные изменения. В первую очередь потому, что в сборную прибыли все наши «легионеры», и теперь наверняка Шевченко захочет увидеть их в деле. За исключением Зинченко, который, по всей видимости, еще будет морально и физически восстанавливаться после проигранного финала Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что экспериментировать с составом, вроде бы, уже нет ни резона, ни необходимости, нашему тренерскому штабу в ближайших двух товарищеских матчах нужно решить для себя сразу несколько кадровых вопросов. Нужно определиться с «первым номером» сборной. В игре против Бахрейна ворота сборной Украины защищал Трубин. Защищал не самым удачным образом. Скорее всего, на сей раз место в «рамке» займет Бущан.

Не совсем понятной, во всяком случае, если смотреть со стороны, остается и «судьба» пары центральных защитников. Если место для одного из низ фактически забронировано – речь идет о Матвиенко, то вот кто станет его партнером на этом плацдарме на Евро, сейчас сказать сложно. Предположим, что в игре против Северной Ирландии в паре с центрбеком «Шахтера» сыграет Забарный.

Интересно будет посмотреть, какую модель игры выберет наш тренерский состав в предстоящем матче: будет ли это привычная схема с тремя атакующими игроками, или что-то другое. В этой связи хотелось бы увидеть в стартовом составе «сине-желтых» Ярмоленко: насколько сейчас наш капитан в тонусе, может ли бороздить всю свою бровку.

Матч на «Днепр-Арене», как и поединок сборной против Бахрейна, пройдет со зрителями. Цена пропусков на игру – от 100 до 500 гривен. Приобрести билеты можно только онлайн, в одни «руки» продают не больше четырех пропусков.

Игра обещает быть непростым испытанием для нашей команды. Соперник хоть и не очень именитый и титулованный, но крепкий и неуступчивый. Наверное, именно такой, который и нужен накануне матчей ЧЕ.

Главный тренер британцев Ян Бараклоу определился с обоймой игроков на игру против Украины 27 мая. В списке главного тренера североирландцев – 25 исполнителей. Абсолютно все они «прописаны» в клубах Туманного Альбиона.

Ориентировочные составы:

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Степаненко, Шапаренко, Малиновский, Безус, Ярмоленко, Яремчук

Северная Ирландия: Пикок-Фаррел, Браун, Кеткарт, Маклинн, Даллас, Томпсон, Маккан, Макнейр, Джонс, Уайт, Магеннис.

3 июня, четверг