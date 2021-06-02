УКРАИНА
0 : 0
Северная Ирландия
03.06.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Украина – Северная Ирландия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

  • 02.06.2021 19:51
  • 271 просмотр
  • 0 комментариев
Украина – Северная Ирландия. Текстовая трансляция матча
© УАФ

В четверг, 3-го июня, состоится товарищеский матч, в котором сразятся Украина и Северная Ирландия. Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 21:00.

В процессе подготовки к финальной части чемпионата Европы-2020 сборная Украины посетит Днепр, где ее в рамках товарищеского поединка будет ждать противостояние против сборной, которая стала одним из наших обидчиков на прошлом субконтинентальном первенстве – национальной команды Северной Ирландии. Андрей Шевченко уже успел огласить список из 26-и человек, которые отправятся на международный форум, поэтому мы можем уже куда предметнее смотреть на состояние нашей команды, чем это было в матче против Бахрейна неделей ранее (1:1). Остается всего две игры до старта Евро-2020, а мы все еще не можем прервать серию из уже четырех кряду ничейных результатов. Не пора ли? Сборная давно не гостевала в Днепре, поэтому пора освежить опыт побед в этом городе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Северная Ирландия.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности