В четверг, 3-го июня, состоится товарищеский матч, в котором сразятся Украина и Северная Ирландия. Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 21:00.

В процессе подготовки к финальной части чемпионата Европы-2020 сборная Украины посетит Днепр, где ее в рамках товарищеского поединка будет ждать противостояние против сборной, которая стала одним из наших обидчиков на прошлом субконтинентальном первенстве – национальной команды Северной Ирландии. Андрей Шевченко уже успел огласить список из 26-и человек, которые отправятся на международный форум, поэтому мы можем уже куда предметнее смотреть на состояние нашей команды, чем это было в матче против Бахрейна неделей ранее (1:1). Остается всего две игры до старта Евро-2020, а мы все еще не можем прервать серию из уже четырех кряду ничейных результатов. Не пора ли? Сборная давно не гостевала в Днепре, поэтому пора освежить опыт побед в этом городе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Северная Ирландия.