Нидерланды
3 : 2
УКРАИНА
13.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Хочу поблагодарить команду за реакцию после 0:2»

Наставник сборной Украины прокомментировал поражение в стартовом матче Евро-2020

  • 14.06.2021 00:40
  • 3307 просмотров
  • 13 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Хочу поблагодарить команду за реакцию после 0:2»
© УАФ. Андрей Шевченко

Проигрывая 0:2 по ходу поединка, «сине-желтые» смогли восстановить статус-кво, но в концовке пропустили мяч, проиграв 2:3. Нидерланды и Украина выдали на данный момент лучший матч турнира, но, к сожалению, мы пока без очков.

«Интересный матч, быстрый, очень много моментов было и в первом тайме, и во втором, как с одной стороны, так и с другой. Было много интересных развитий атак. Когда допускаешь ошибку, особенно в конце… Такой мяч, который мы пропустили, могли бы и не пропускать. Хочу поблагодарить команду за ту реакцию, которую она показала после практически проигранного матча. Мы перестроились, выпустили более свежего игрока в средину поля, наладили баланс. Думаю, команда себя хорошо показала».

«Зубков? Он почувствовал боль в икроножной мышце, поэтому была срочная замена. Как будем решать проблем с вингерами? Цыганков тренируется, если не будет никаких проблем, то будем смотреть».

«Почему была обратная замена Марлоса? Считаю, Марлос провел неплохой матч. Во втором тайме, когда нам не хватало скорости в средине, мы решили поменять систему. Шапаренко выпустили в средину поля, а Зинченко передвинули немного левее. Шапаренко добавил темпа за счет мобильности. У нас появилась возможность выше прессинговать. Считаю, сделали правильную замену. Это не значит, что Марлос провел плохой матч».

«Не думали ли использовать схему в три центральных защитника, как в матче против Франции? У нас были варианты. Считаю, что 4-3-3 при наличии наших вингеров команда хорошо играет. Мы провели товарищеские матчи по этой схеме. Мы не команда, которая становится сзади и пытается только оборонятся. Эту схему мы играем давно, и она хорошо ложится на нашу игру».

«Будут ли изменения в составе на Северную Македонию? Настрой и у нас, и у Македонии будет особый. Будут ли замены? У нас есть 5 дней времени. Посмотрим, как ребята восстановятся. У нас достаточно игроков. Будем смотреть по состоянию, а также изучим соперника», - сказал Андрей Шевченко.

События матча
85' ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
79' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
75' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).
59' ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Нидерланды).
53' ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды).
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Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
    bolela11111
    online
      bolela11111, 14.06.2021 02:02
    0
    Если поставленная задача выхода из группы с Северной Македонией и Австрией это предел мечтаний, и общество с этим согласно, то лично мне грустно.
    Ссылка
    MaKs_7777
    online
      MaKs_7777, 14.06.2021 01:24
    +2
    Шевченко всё будет хорошо верим в сборную и в тебя,главное сделай выводы перед оставшимися матчами важными
    Ссылка
    bolela11111
    online
      bolela11111, 14.06.2021 01:23
    0
    И я ставлю что слово "серйозний" будет употребляться ко всем групам и соперникам в официальных интервью с кем бы мы не играли.
    Ссылка
    bolela11111
    online
      bolela11111, 14.06.2021 01:19
    +1
    andre_lui, 14.06.2021 01:12
    А разве этого мало? Если и так. На диване можно и в финал мыслями дойти - это проще!
    Да просто планку в такой группе надо ставить выше. По сути тут один соперник - Голландия. Это мое мнение, я его никому не навязываю
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 14.06.2021 01:12
    +1
    bolela11111, 14.06.2021 01:08
    Забегая далеко на перед, это по сути была решающая игра если говорить про более чем выход из групы ибо 2 место выходит нa Италию насколько я понял. Так что простите, но 2 победы, затем влёт и домой, т.к. с такой командной игрой на большее рассчитывать не приходится
    А разве этого мало? Если и так. На диване можно и в финал мыслями дойти - это проще!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.06.2021 01:12
    +4
    Одно только не могу понять, как можно было выпустить Марлоса против соперника, который не просто бегает, а летает по полю?
    Да ещё на 13 минуте?
    Шева, что, не знает возможности своих игроков?
    Ссылка
    bolela11111
    online
      bolela11111, 14.06.2021 01:08
    -4
    Забегая далеко на перед, это по сути была решающая игра если говорить про более чем выход из групы ибо 2 место выходит нa Италию насколько я понял. Так что простите, но 2 победы, затем влёт и домой, т.к. с такой командной игрой на большее рассчитывать не приходится
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 14.06.2021 01:00
    0
    Александр Казюк, 14.06.2021 00:59
    Дева молодец! Все по делу сказал. Но с постоянным свободным соперником в нашей штрафной с левого фланга защиты надо что то делать.
    Шева*
    Ссылка
    Віктор Дегтяренко
      Віктор Дегтяренко, 14.06.2021 00:59
    -1
    ~ Viacheslav ~, 14.06.2021 00:47
    Команду нужного поблагодарить, тебя - нет...
    це дало нам впевненості що треба юільше бити,одна проблема не реалізація а сотні перепасовок в чужій штрафній треба бити без ударів не буде голів ,Команді Дякую дуже цікавий матч молодці ми ще сбебе покажемо))))
    Ссылка
    Добрый Длячего?
    online
      Добрый Длячего?, 14.06.2021 00:59
    +2
    ~ Viacheslav ~, 14.06.2021 00:47
    Команду нужного поблагодарить, тебя - нет...
    Закусывать надо
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 14.06.2021 00:59
    0
    Дева молодец! Все по делу сказал. Но с постоянным свободным соперником в нашей штрафной с левого фланга защиты надо что то делать.
    Ссылка
    Віктор Дегтяренко
      Віктор Дегтяренко, 14.06.2021 00:57
    0
    ~ Viacheslav ~, 14.06.2021 00:47
    Команду нужного поблагодарить, тебя - нет...
    базару 0 команда топ, скоро мы будем топами ,ми ще Голандцям покажем де раки зимують
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.06.2021 00:47
    -14
    Команду нужного поблагодарить, тебя - нет...
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.06.2021 01:12
    +4
    Одно только не могу понять, как можно было выпустить Марлоса против соперника, который не просто бегает, а летает по полю?
    Да ещё на 13 минуте?
    Шева, что, не знает возможности своих игроков?
    Ссылка
    MaKs_7777
    online
      MaKs_7777, 14.06.2021 01:24
    +2
    Шевченко всё будет хорошо верим в сборную и в тебя,главное сделай выводы перед оставшимися матчами важными
    Ссылка
    Добрый Длячего?
    online
      Добрый Длячего?, 14.06.2021 00:59
    +2
    ~ Viacheslav ~, 14.06.2021 00:47
    Команду нужного поблагодарить, тебя - нет...
    Закусывать надо
    Ссылка
    bolela11111
    online
      bolela11111, 14.06.2021 01:19
    +1
    andre_lui, 14.06.2021 01:12
    А разве этого мало? Если и так. На диване можно и в финал мыслями дойти - это проще!
    Да просто планку в такой группе надо ставить выше. По сути тут один соперник - Голландия. Это мое мнение, я его никому не навязываю
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 14.06.2021 01:12
    +1
    bolela11111, 14.06.2021 01:08
    Забегая далеко на перед, это по сути была решающая игра если говорить про более чем выход из групы ибо 2 место выходит нa Италию насколько я понял. Так что простите, но 2 победы, затем влёт и домой, т.к. с такой командной игрой на большее рассчитывать не приходится
    А разве этого мало? Если и так. На диване можно и в финал мыслями дойти - это проще!
    Ссылка
    bolela11111
    online
      bolela11111, 14.06.2021 02:02
    0
    Если поставленная задача выхода из группы с Северной Македонией и Австрией это предел мечтаний, и общество с этим согласно, то лично мне грустно.
    Ссылка
    bolela11111
    online
      bolela11111, 14.06.2021 01:23
    0
    И я ставлю что слово "серйозний" будет употребляться ко всем групам и соперникам в официальных интервью с кем бы мы не играли.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 14.06.2021 01:00
    0
    Александр Казюк, 14.06.2021 00:59
    Дева молодец! Все по делу сказал. Но с постоянным свободным соперником в нашей штрафной с левого фланга защиты надо что то делать.
    Шева*
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 14.06.2021 00:59
    0
    Дева молодец! Все по делу сказал. Но с постоянным свободным соперником в нашей штрафной с левого фланга защиты надо что то делать.
    Ссылка
    Віктор Дегтяренко
      Віктор Дегтяренко, 14.06.2021 00:57
    0
    ~ Viacheslav ~, 14.06.2021 00:47
    Команду нужного поблагодарить, тебя - нет...
    базару 0 команда топ, скоро мы будем топами ,ми ще Голандцям покажем де раки зимують
    Ссылка
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