Андрей ШЕВЧЕНКО: «Хочу поблагодарить команду за реакцию после 0:2»

Проигрывая 0:2 по ходу поединка, «сине-желтые» смогли восстановить статус-кво, но в концовке пропустили мяч, проиграв 2:3. Нидерланды и Украина выдали на данный момент лучший матч турнира, но, к сожалению, мы пока без очков.
«Интересный матч, быстрый, очень много моментов было и в первом тайме, и во втором, как с одной стороны, так и с другой. Было много интересных развитий атак. Когда допускаешь ошибку, особенно в конце… Такой мяч, который мы пропустили, могли бы и не пропускать. Хочу поблагодарить команду за ту реакцию, которую она показала после практически проигранного матча. Мы перестроились, выпустили более свежего игрока в средину поля, наладили баланс. Думаю, команда себя хорошо показала».
«Зубков? Он почувствовал боль в икроножной мышце, поэтому была срочная замена. Как будем решать проблем с вингерами? Цыганков тренируется, если не будет никаких проблем, то будем смотреть».
«Почему была обратная замена Марлоса? Считаю, Марлос провел неплохой матч. Во втором тайме, когда нам не хватало скорости в средине, мы решили поменять систему. Шапаренко выпустили в средину поля, а Зинченко передвинули немного левее. Шапаренко добавил темпа за счет мобильности. У нас появилась возможность выше прессинговать. Считаю, сделали правильную замену. Это не значит, что Марлос провел плохой матч».
«Не думали ли использовать схему в три центральных защитника, как в матче против Франции? У нас были варианты. Считаю, что 4-3-3 при наличии наших вингеров команда хорошо играет. Мы провели товарищеские матчи по этой схеме. Мы не команда, которая становится сзади и пытается только оборонятся. Эту схему мы играем давно, и она хорошо ложится на нашу игру».
«Будут ли изменения в составе на Северную Македонию? Настрой и у нас, и у Македонии будет особый. Будут ли замены? У нас есть 5 дней времени. Посмотрим, как ребята восстановятся. У нас достаточно игроков. Будем смотреть по состоянию, а также изучим соперника», - сказал Андрей Шевченко.
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Нидерланды).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды).
Источник — Sport.ua
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Шева, что, не знает возможности своих игроков?
Да ещё на 13 минуте?
Шева, что, не знает возможности своих игроков?
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