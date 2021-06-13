Нидерланды
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УКРАИНА
13.06.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Нидерланды – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Сборная Украины стартует на первенстве континента поединком против «оранье»

  • 13.06.2021 06:50
  • 7533 просмотра
  • 17 комментариев
Нидерланды – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 июня, на поле «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме, Евро-2020 начинается и для сборной Украины. Команда Андрея Шевченко в стартовом поединке турнира встретится со сборной Нидерландов. Поединок состоится со зрителями (частично). Его можно будет посмотреть «онлайн» не только в столице Нидерландов, но и в столице Украины – в прямом эфире на большом экране главной арены страны – НСК «Олимпийский».

Излишне говорить о важности поединка, все и так понятно. «Как начнешь, так и закончишь» - эта старая формула как нельзя кстати применима в нашем случае. Всегда хочется, чтобы первая проба пера оказалась успешной. Для нашей команды эта первая проба, помимо всего прочего, важна еще и с точки зрения турнирной перспективы и морального климата. А еще очень бы хотелось, чтобы команда Шевченко поставила на место и зарвавшегося тренера «оранье» Франка де Бура, который громогласно пообещал победить нашу команду 3:1.

Штаб-квартирой на Евро-2020 «сине-желтые» выбрали Бухарест. В столицу Румынии украинская делегация отправилась на второй день после товарищеского матча с Кипром. Отправилась в хорошем расположении духа после уверенной – и по игре, и по счету – победы над островитянами (4:0). По словам наставника главной команды страны Андрея Шевченко, быстрее акклиматизироваться на новом месте ему и подопечным помогали Флорин Чернат и Мирча Луческу.

Кадровых проблем у нашей сборной нет. Все живы-здоровы. Ну, может, определенные нюансы со здоровьем имеются у Цыганкова, который не был задействован в контрольный матчах перед Евро и занимался вне основной группы. Тем не менее, в Амстердам Цыганков поехал и его участия в матче (пусть не с первых минут) исключать нельзя.

Вопрос выбора стартового состава и игровой модели для нашего тренерского штаба вряд ли будет простой задачей. Сыграют ли гости в атакующий футбол, отрядив вперед сразу троих футболистов, или выберут более защитную модель с одним форвардом? Готов ли Ярмоленко бороздить всю бровку? Кто сыграет в центре защиты, а кто – в середине поля? Наконец, кто займет «пост номер один»? На все эти вопросы получим ответ уже в ходе самого матча.

Сборная Нидерландов накануне старта на Евро по аналогии с нашей командой провела «тренировку с повышенной ответственностью» - против Грузии. «Оранье» без сверхусилий победили 3:0. Голы на счету раззабивавшегося в последнее время Депая (забил семь голов в семи последних матчах сборной), мощного Вегорста и молодого дарования сборной Гравенберха.   

Кадровые потери «оранье» общеизвестны. Турнир из-за травмы пропускает капитан и лидер команды ван Дейк. «Вне игры» и основной голкипер сборной Силлесен, у которого обнаружен коронавирус. Последние новости в этой связи – повреждение паха де Лигта, из-за чего центрбек «Ювентуса» пропустит матч против Украины.  

Примечательно, что Украина и Нидерланды проведут премьерный поединок на официальном уровне. Доселе команды пересекались между собой лишь дважды в товарищеских встречах. В 2008 году «сине-желтые» без вариантов на выезде (в Роттердаме) уступили «оранье» 0:3, а двумя годами спустя, на «Донбасс Арене», была зафиксирована результативная ничья 1:1. В обеих случаях за нашу национальную команду сыграл ее нынешний наставник Андрей Шевченко. Из действующих футболистов сборной Украины лишь один играл против «оранье» - Андрей Пятов, защищавший ворота нашей команды в донецком поединке 11 лет назад.    

Франк ДЕ БУР, главный тренер сборной Нидерландов:

- Мы хорошо подготовились к матчу, у нас много информации. Украинцы сыграли с Францией 1:1, в прошлом году победили Испанию 1:0. Это очень хорошая команда, в которой отличные футболисты вроде Ярмоленко и Малиновского. Я уважаю эту сборную. Тем не менее, я думаю, что уже после первых двух поединков мы выйдем в плей-офф. У Украины мы выиграем со счетом 3:1, а у Австрии – 2:1. 

Андрей ШЕВЧЕНКО, главный тренер сборной Украины:

- Франк де Бур считает, что его команда на Евро обыграет Украину со счетом 3:1? Я к этому отношусь спокойно. Наверное, он знает то, чего не знаю я. Мы в нашей группе относимся с уважением к любой команде. У нас непростой квартет, будут сложные игры, мы к ним готовимся. У команды Нидерландов достаточно вратарей, которыми они могут заменить основного голкипера Силлесена. Не думаю, что у них это слабая позиция. У них вообще нет слабых позиций. Если говорить об индивидуальностях, то там не только Депай есть, но и другие. Мы сделаем ставку на командную игру, индивидуально ни с кем играть не будем. У нас есть четкая конструкция нашей игры, которую мы соблюдаем. Какие-то специальные действия под конкретных игроков мы делать не будем. 

Ориентировочные составы:

Нидерланды: Стекеленбург, Блинд, Велтман, де Врей, Думфрис, де Йонг, Вейналдум, Классен, Мален, Депай, Бергейс.  

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Кривцов, Миколенко, Сидорчук, Зубков, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук.

13 июня, воскресенье

Нидерланды – Украина
Амстердам. «Йохан Кройф Арена». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал «Украина», видеосервисы OLL.TV и MEGOGO
НИДЕРЛАНДЫ — УКРАИНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Феликс Брых (Германия)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Источник — Sport.ua

(29 голосов)

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    • 13.46% (21)
      1. Крупная победа Нидерландов
    • 17.95% (28)
      2. Минимальная победа Нидерландов
    • 36.54% (57)
      3. Ничья
    • 26.28% (41)
      4. Минимальная победа Украины
    • 5.77% (9)
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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.06.2021 07:45
    0
    нестор, 13.06.2021 07:19
    Турция 0:3, РФ 0:3, наши ничем не лучше... Де Бур слов на ветер зря бросать не стал бы. Ну не верю я в успех с хозяевами поля.
    Де бур балабол.
    Ссылка
    romeoboss
    online
      romeoboss, 13.06.2021 07:24
    0
    Я мабуть щось пропустив,чому
    більшость суперників грають у
    себе в дома. Чому це так?
    Нашім хлопцам буде дуже важко
    грати проти повних требун але
    ми загортовані і головне мене
    наібільше турбуе спроможність нашіх хлопців зіграти не без грубих порушень,зриозумило що
    цего ні хто не хоче,але треба з цею
    дуикою і виходити на тин
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 13.06.2021 07:19
    -4
    Турция 0:3, РФ 0:3, наши ничем не лучше... Де Бур слов на ветер зря бросать не стал бы. Ну не верю я в успех с хозяевами поля.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 13.06.2021 07:14
    0
    axylinam, 13.06.2021 07:09
    Если не будет аматорских ошибок в обороне,то заработаем как минимум ничейный результат,ну и главное, чтобы многострадальная новая форма оказалась фартовой для наших героев
    Главное не форма, а содержание
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.06.2021 07:09
    0
    Если не будет аматорских ошибок в обороне,то заработаем как минимум ничейный результат,ну и главное, чтобы многострадальная новая форма оказалась фартовой для наших героев
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 13.06.2021 06:56
    -3
    А спорт все газеты кто же станет в рамке в СБУ?
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 13.06.2021 02:24
    0
    3:0 будет...
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 12.06.2021 19:47
    +2
    Франк огласите весь список пожалуйста, то что вы выиграете ЧЕ нам уже понятно но с каким счетом обыграете остальные команды.
    Ссылка
    Torwart
    online
      Torwart, 12.06.2021 18:44
    0
    ***** а с судьей реально не повезло...((
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 12.06.2021 18:43
    +1
    Сан Саныч, 12.06.2021 17:21
    Ну да ,забьёте вы три мяча Испанцы и ФранцЫянцЫ по одному еле забили ГОЛодрАНДЦЫ- не смешите мои тюльпаны
    ? В Лиге Наций Испания в первом матче забила 4, во втором 0.
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 12.06.2021 17:30
    +1
    В Роттердаме уже наробили шуму три недели назад, теперь пора сделать тоже самое и в столице.
    Удачи, парни!
    Ссылка
    MaKs_7777
    online
      MaKs_7777, 12.06.2021 17:25
    +2
    2-0 команда номер 1 сборная Украины верим в вас !!кто не верит в победу сборной тот швейцарский кантон
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 12.06.2021 17:21
    +1
    Ну да ,забьёте вы три мяча Испанцы и ФранцЫянцЫ по одному еле забили ГОЛодрАНДЦЫ- не смешите мои тюльпаны
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 12.06.2021 17:12
    +5
    Украина дважды забьет и победит!
    Ссылка
    west_022
    online
      west_022, 12.06.2021 17:11
    -13
    футболисты сборной украины с картой страны на футболках не потеют в области Крыма, чтобы туда не поступала вода
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.06.2021 17:09
    +6
    Украина вперёд
    2:0.
    Ссылка
    sheva coach🇺🇦
      sheva coach🇺🇦, 12.06.2021 17:06
    +5
    Комментарий свернут. Показать
    🌷🌷0-2🇺🇦
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.06.2021 17:09
    +6
    Украина вперёд
    2:0.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 12.06.2021 17:12
    +5
    Украина дважды забьет и победит!
    Ссылка
    sheva coach🇺🇦
      sheva coach🇺🇦, 12.06.2021 17:06
    +5
    Комментарий свернут. Показать
    🌷🌷0-2🇺🇦
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 12.06.2021 19:47
    +2
    Франк огласите весь список пожалуйста, то что вы выиграете ЧЕ нам уже понятно но с каким счетом обыграете остальные команды.
    Ссылка
    MaKs_7777
    online
      MaKs_7777, 12.06.2021 17:25
    +2
    2-0 команда номер 1 сборная Украины верим в вас !!кто не верит в победу сборной тот швейцарский кантон
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 12.06.2021 18:43
    +1
    Сан Саныч, 12.06.2021 17:21
    Ну да ,забьёте вы три мяча Испанцы и ФранцЫянцЫ по одному еле забили ГОЛодрАНДЦЫ- не смешите мои тюльпаны
    ? В Лиге Наций Испания в первом матче забила 4, во втором 0.
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 12.06.2021 17:30
    +1
    В Роттердаме уже наробили шуму три недели назад, теперь пора сделать тоже самое и в столице.
    Удачи, парни!
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 12.06.2021 17:21
    +1
    Ну да ,забьёте вы три мяча Испанцы и ФранцЫянцЫ по одному еле забили ГОЛодрАНДЦЫ- не смешите мои тюльпаны
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.06.2021 07:45
    0
    нестор, 13.06.2021 07:19
    Турция 0:3, РФ 0:3, наши ничем не лучше... Де Бур слов на ветер зря бросать не стал бы. Ну не верю я в успех с хозяевами поля.
    Де бур балабол.
    Ссылка
    romeoboss
    online
      romeoboss, 13.06.2021 07:24
    0
    Я мабуть щось пропустив,чому
    більшость суперників грають у
    себе в дома. Чому це так?
    Нашім хлопцам буде дуже важко
    грати проти повних требун але
    ми загортовані і головне мене
    наібільше турбуе спроможність нашіх хлопців зіграти не без грубих порушень,зриозумило що
    цего ні хто не хоче,але треба з цею
    дуикою і виходити на тин
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 13.06.2021 07:14
    0
    axylinam, 13.06.2021 07:09
    Если не будет аматорских ошибок в обороне,то заработаем как минимум ничейный результат,ну и главное, чтобы многострадальная новая форма оказалась фартовой для наших героев
    Главное не форма, а содержание
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.06.2021 07:09
    0
    Если не будет аматорских ошибок в обороне,то заработаем как минимум ничейный результат,ну и главное, чтобы многострадальная новая форма оказалась фартовой для наших героев
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 13.06.2021 02:24
    0
    3:0 будет...
    Ссылка
    Torwart
    online
      Torwart, 12.06.2021 18:44
    0
    ***** а с судьей реально не повезло...((
    Ссылка
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