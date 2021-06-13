Нидерланды

13 июня, на поле «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме, Евро-2020 начинается и для сборной Украины. Команда Андрея Шевченко в стартовом поединке турнира встретится со сборной Нидерландов. Поединок состоится со зрителями (частично). Его можно будет посмотреть «онлайн» не только в столице Нидерландов, но и в столице Украины – в прямом эфире на большом экране главной арены страны – НСК «Олимпийский».

Излишне говорить о важности поединка, все и так понятно. «Как начнешь, так и закончишь» - эта старая формула как нельзя кстати применима в нашем случае. Всегда хочется, чтобы первая проба пера оказалась успешной. Для нашей команды эта первая проба, помимо всего прочего, важна еще и с точки зрения турнирной перспективы и морального климата. А еще очень бы хотелось, чтобы команда Шевченко поставила на место и зарвавшегося тренера «оранье» Франка де Бура, который громогласно пообещал победить нашу команду 3:1.

Штаб-квартирой на Евро-2020 «сине-желтые» выбрали Бухарест. В столицу Румынии украинская делегация отправилась на второй день после товарищеского матча с Кипром. Отправилась в хорошем расположении духа после уверенной – и по игре, и по счету – победы над островитянами (4:0). По словам наставника главной команды страны Андрея Шевченко, быстрее акклиматизироваться на новом месте ему и подопечным помогали Флорин Чернат и Мирча Луческу.

Кадровых проблем у нашей сборной нет. Все живы-здоровы. Ну, может, определенные нюансы со здоровьем имеются у Цыганкова, который не был задействован в контрольный матчах перед Евро и занимался вне основной группы. Тем не менее, в Амстердам Цыганков поехал и его участия в матче (пусть не с первых минут) исключать нельзя.

Вопрос выбора стартового состава и игровой модели для нашего тренерского штаба вряд ли будет простой задачей. Сыграют ли гости в атакующий футбол, отрядив вперед сразу троих футболистов, или выберут более защитную модель с одним форвардом? Готов ли Ярмоленко бороздить всю бровку? Кто сыграет в центре защиты, а кто – в середине поля? Наконец, кто займет «пост номер один»? На все эти вопросы получим ответ уже в ходе самого матча.

Сборная Нидерландов накануне старта на Евро по аналогии с нашей командой провела «тренировку с повышенной ответственностью» - против Грузии. «Оранье» без сверхусилий победили 3:0. Голы на счету раззабивавшегося в последнее время Депая (забил семь голов в семи последних матчах сборной), мощного Вегорста и молодого дарования сборной Гравенберха.

Кадровые потери «оранье» общеизвестны. Турнир из-за травмы пропускает капитан и лидер команды ван Дейк. «Вне игры» и основной голкипер сборной Силлесен, у которого обнаружен коронавирус. Последние новости в этой связи – повреждение паха де Лигта, из-за чего центрбек «Ювентуса» пропустит матч против Украины.

Примечательно, что Украина и Нидерланды проведут премьерный поединок на официальном уровне. Доселе команды пересекались между собой лишь дважды в товарищеских встречах. В 2008 году «сине-желтые» без вариантов на выезде (в Роттердаме) уступили «оранье» 0:3, а двумя годами спустя, на «Донбасс Арене», была зафиксирована результативная ничья 1:1. В обеих случаях за нашу национальную команду сыграл ее нынешний наставник Андрей Шевченко. Из действующих футболистов сборной Украины лишь один играл против «оранье» - Андрей Пятов, защищавший ворота нашей команды в донецком поединке 11 лет назад.

Франк ДЕ БУР, главный тренер сборной Нидерландов:

- Мы хорошо подготовились к матчу, у нас много информации. Украинцы сыграли с Францией 1:1, в прошлом году победили Испанию 1:0. Это очень хорошая команда, в которой отличные футболисты вроде Ярмоленко и Малиновского. Я уважаю эту сборную. Тем не менее, я думаю, что уже после первых двух поединков мы выйдем в плей-офф. У Украины мы выиграем со счетом 3:1, а у Австрии – 2:1.

Андрей ШЕВЧЕНКО, главный тренер сборной Украины:

- Франк де Бур считает, что его команда на Евро обыграет Украину со счетом 3:1? Я к этому отношусь спокойно. Наверное, он знает то, чего не знаю я. Мы в нашей группе относимся с уважением к любой команде. У нас непростой квартет, будут сложные игры, мы к ним готовимся. У команды Нидерландов достаточно вратарей, которыми они могут заменить основного голкипера Силлесена. Не думаю, что у них это слабая позиция. У них вообще нет слабых позиций. Если говорить об индивидуальностях, то там не только Депай есть, но и другие. Мы сделаем ставку на командную игру, индивидуально ни с кем играть не будем. У нас есть четкая конструкция нашей игры, которую мы соблюдаем. Какие-то специальные действия под конкретных игроков мы делать не будем.

Ориентировочные составы:



Нидерланды: Стекеленбург, Блинд, Велтман, де Врей, Думфрис, де Йонг, Вейналдум, Классен, Мален, Депай, Бергейс.

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Кривцов, Миколенко, Сидорчук, Зубков, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук.

13 июня, воскресенье