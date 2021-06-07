УКРАИНА
4 : 0
Кипр
07.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Результативная разминка перед Евро. Сборная Украины разгромила Кипр

Подопечные Андрея Шевченко в большинстве не оставили шансов киприотам

  • 07.06.2021 20:54
  • 8394 просмотра
  • 51 комментарий
Результативная разминка перед Евро. Сборная Украины разгромила Кипр
© УАФ

Товарищеский поединок сборной Украины против национальной команды Кипра, сыгранный седьмого июня в Харькове, стал последней репетицией для команды Шевченко перед вылетом на Евро. Несмотря на то, что зачастую именно в последнем спарринге моделируются основной состав и схема игры на официальные поединки, наш тренерский штаб решил идти другой дорогой.

«Против Кипра сыграет экспериментальный состав», - заявил наставник «сине-желтых» накануне матча с островитянами. И свое заявление подтвердил кадровым выбором. Честно говоря, вряд ли когда-нибудь в ближайшее время наша национальная сборная сыграет таким составом. Андрей Николаевич дал возможность сыграть тем игрокам, которые по разным причинам доселе получали немного игровой практики. Ну, на такой шаг мог пойти либо очень уверенный в своих силах тренер, либо не очень уверенный...

Место в воротах занял Пятов, который вряд ли будет основным на Евро. Забарный сыграл справа в защите (!?), слева Соболь, опорник – Макаренко. Ну правда, когда еще «сине-желтые» будут действовать в защите именно в таком сочетании?

Зато в атаке Шевченко выставил практически все главные козыри: и Зинченко, сыгравшего впервые за сборную после памятного финала ЛЧ, и Малиновского, и Яремчука. В общем, в данном случае относительно кадрового выбора нашего штаба вопросов практически не было.

Игру наша сборная начала с места в карьер, без разведки. Уже в дебюте матча хороший момент имел Яремчук, который выскакивал на «свидание» с кипером, но переиграть его не сумел, лишь травмировал. Правда, в том моменте у нашего форварда был офсайд. Чуть позже Роман мог забивать по всем правилам, когда бил в упор после паса Зинченко, но и в этот раз вратарь киприотов сыграл уверенно.

И третий момент сборной Украины соорудили на пару Зинченко с Яремчуком – в середине первого тайма. Но и в этот раз нашему нападающему не повезло: его удар пришелся выше ворот.

На 31-й минуте Яремчук получил прекрасную возможность «обнулить» свои предыдущие промахи. Роману выдал шикарную передачу Соболь метрах в шести от ворот. Оставалось лишь пробить голкипера. Но наш нападающий снова проиграл дуэль сопернику. Чуть позже за промахи товарища мог ответить Зинченко, но его хороший удар со средней дистанции парировала штанга.

И все же, наши уже в первом тайме распечатали ворота неуступчивых киприотов. Судья назначил пенальти за фол Панайоту против Зубкова, параллельно удалив защитника, и Ярмоленко четко реализовал судейский приговор. Хотя, если честно, и назначение пенальти, и тем более удаление – «так себе», не обязательные.

После удаления Панайоту игра гостей сломалась. Во всяком случае, они долго приходили в себя. И этим воспользовались хозяева, ведь брешей в центре защиты сборной Кипра стало больше. В одном из эпизодов мяч после прострела Ярмоленко попал в руку защитнику гостей, и судья опять указал на «точку». В этот раз к его решению не придерешься. Удар у Зинченко был из разряда неберущихся. На перерыв команды ушли при комфортном преимуществе команды Шевченко. И по игре, и по результату. Кроме того, впервые за 12 последних матчей наша сборная забила сопернику более одного мяча.

На первые минуты второго тайма Шевченко выпустил именинника Марлоса (полузащитнику в день игры исполнилось 33 года) и его одноклубника Степаненко, которые поменяли Зубкова и Макаренко соответственно.

Имея в «запасе» перевес в два мяча, вторую половину встречи украинцы начали более академично. Не было тех скоростей, что в первом тайме. Однако визуально казалось, что хозяева могут забить еще, так как гостям очень сложно игралось в меньшинстве.

И хозяева забили. В этот раз с игры. И очень классно. Яремчука вывели на пустые ворота, и форвард с энной попытки вписал свою фамилию на табло харьковского стадиона. Отмечая Романа с очередным мячом за сборную, обязательно нужно упомянуть и его ассистентов, которых было аж три: Ярмоленко, Зинченко и Марлос.

Но и это еще было не все. Ярмоленко забил четвертый гол сборной в этом поединке. И свой второй, который стал для вингера юбилейным, сороковым в футболке сборной. Правда, не обошлось без рикошета от защитника. Но главное ведь – что мяч в воротах, не так ли?

Оставшееся время матча прошло при полном доминировании сборной Украины. В эти минуты лучшим игроком в составе обеих команд был Панайи. Вратарь сборной Кипра тащил все, что летело в его ворота. Именно его главная заслуга в том, что гости не проиграли с еще большим счетом.

Но и без того 4:0 – очень уверенная победа нашей сборной. Наконец-то нашу команду прорвало: и моментов куча, и голов много. Будем надеяться, что в подобном ключе команда Шевченко сыграет и на Евро.

Товарищеский матч.

Украина – Кипр – 4:0

Ярмоленко (37, пенальти, 65), Зинченко (45+2, пенальти), Яремчук (59)

Панайоту (36, фол последней надежды)

Украина: Пятов, Соболь, Матвиенко (Караваев, 61), Кривцов, Забарный, Зинченко, Макаренко (Степаненко, 46), Малиновский (Судаков, 67), Зубков (Марлос, 46), Яремчук (Беседин, 67), Ярмоленко (Шапаренко, 70).

Кипр: Панайи, Янну, Сотериу, Каро, Авраам (Кусулос, 46), Кириаку (Захариу, 69), Артиматас (Гогич, 78), Панайоту, Папулис (Кастанос, 61), М.Илиа (Христофи, 46), Питтас (Лойзу, 85).

Арбитр: Виталий Спасенниковс (Латвия)

ОСК «Металлист» (Харьков, Украина)

УКРАИНА - КИПР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Валерий Василенко, Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
    WladWest
    online
      WladWest, 07.06.2021 22:01
    -2
    Оторвались на ущербных, да еще и в большинстве. Первая же игра на Евро принесет бо-о-ольшое разочарование.
    Ссылка
    Maks_7777_
    online
      Maks_7777_, 07.06.2021 21:59
    0
    Кто не верит в сборную Украины или в ШЕВУ на Евро тот х....ло,будет успех
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 07.06.2021 21:59
    0
    Mishak, 07.06.2021 21:52
    Сб. Кипра- это далеко не сб. Нидерландов и даже не сб. Австрии)))
    Тобто? Ну, так і Україна, це не вчора ними, Нідерландами, обіграна Джорджія, де, на мій погляд, Наші зможуть гідно зіграти.
    Хоча, мені завжди подобалась збірна Color Orang Team.
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 07.06.2021 21:55
    +2
    Сергей Ионов, 07.06.2021 21:35
    Величезне "дякую" sweet.tv, які позбавили можливості подивитись цей матч тисячі вболівальників! При цьому вкравши їх гроші! Не ведіться на їх рекламу перед Євро, обходьте десятою лорогою цей сервіс!
    Маєш неабияку ПОВНОЦІННУ Рацію стосовно цього Маркету sweet.tv Все, - їм майже гаплик. Декілька місяців тому у мене зникли аж 12 придбаних фільмів, а відновили після моїх обурень, тільки 9. Футболи зникли, і кажуть, що без відновлення.
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 07.06.2021 21:52
    -2
    Сб. Кипра- это далеко не сб. Нидерландов и даже не сб. Австрии)))
    Ссылка
    Maks_7777_
    online
      Maks_7777_, 07.06.2021 21:44
    -6
    Ярослав Мирошниченко, 07.06.2021 21:39
    максым тебя чеченцы заждались - так и хотят чтобы ты полирнул им штуцера а потом они тебя нашампурили как собаку нерезанную
    Жди аккаунты оп..щенка JV свои и не гори ты так
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 07.06.2021 21:44
    +1
    Из сегодняшнего интервью Зинченка: "Наш шататный пенальтист - Ярмоленко, но я попросил у него этот мяч, потому что пообещал жене забить". Кстати, Ярмола этот пеналь и заработал.
    Ссылка
    GloryUkraine
      GloryUkraine, 07.06.2021 21:43
    +2
    В принципі це вже набагато краще. Забігали.
    Шкода, що суддя видалив кіпріота і спаринг не вдався на 100%.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 07.06.2021 21:43
    +2
    Ну вот опять. Тема про сборную, а уебаны срач Динамо-Шахтёр раскачивают. Когда же вас жизнь забанит навечно придурков. Превращают сайт в помойку
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 07.06.2021 21:42
    +1
    Зря киприота удалили, лучше было в равных составах сыграть. Интересно второй гол Ярмолы на него запишут?
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
      Ярослав Мирошниченко, 07.06.2021 21:39
    -1
    Maks_7777_, 07.06.2021 21:37
    Да не гори ты так оп..щенка Jv,будешь со всех унижаться Своих остальных акков скоро с фанипд.р ом ,а то под фотккай своей д..у. на ты вообще ополоумел ярик( JV) оп..щенка
    максым тебя чеченцы заждались - так и хотят чтобы ты полирнул им штуцера а потом они тебя нашампурили как собаку нерезанную
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 07.06.2021 21:39
    +2
    Молодцы 4 мяча хорошо, но это не ещё не показатель, ещё много работы над ошибками, глупые обрезки и проблемы с реализацией моментов остались, заметно добавили в скорости, радует то что центр поля у нас под полным контролем, не хватает ещё одного Зубкова с другого фланга, а так вроде все хорошо было приятно увидеть Пятова, все соскучились по нему Ждём новых побед и больше забитых мячей, как сегодня
    Ссылка
    Maks_7777_
    online
      Maks_7777_, 07.06.2021 21:37
    -3
    Ярослав Мирошниченко, 07.06.2021 21:29
    ты не переживай через пару недель все аккаунты выйдут из бана - я ж не ты мокрощелка тупая которая аккаунты на день по три регает
    Да не гори ты так оп..щенка Jv,будешь со всех унижаться Своих остальных акков скоро с фанипд.р ом ,а то под фотккай своей д..у. на ты вообще ополоумел ярик( JV) оп..щенка
    Ссылка
    Miroslav1981
      Miroslav1981, 07.06.2021 21:36
    +4
    Реализация канеш хромает, но увы других форвардов у нас нет.. можно было Довбика выпустить посмотреть, от Беседина просто знаешь, что ожидать…Шапаренко опять неплохо в игру вошёл. Зинченко немного брака допускал, а так неплохо.. Малиновский не активничал, надеюсь себя берег перед офматчами..Ярмола второй матч на уровне. В общем игра понравилась.. дальше евро, болеем за нашу сборную и удачи нам
    Ссылка
    Сергей Ионов
    online
      Сергей Ионов, 07.06.2021 21:35
    +6
    Величезне "дякую" sweet.tv, які позбавили можливості подивитись цей матч тисячі вболівальників! При цьому вкравши їх гроші! Не ведіться на їх рекламу перед Євро, обходьте десятою лорогою цей сервіс!
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 07.06.2021 21:34
    0
    параша не займет 1 место у группе чтобы не опозорится против нас)
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
      Ярослав Мирошниченко, 07.06.2021 21:29
    +1
    Maks_7777_, 07.06.2021 21:27
    Да не гори ты так ,, JV Невершот ,венум оп..щеный ,как там трио миколка бурщан подзабарный с которые опозорились на отбор ЧМ, *ROFL
    ты не переживай через пару недель все аккаунты выйдут из бана - я ж не ты мокрощелка тупая которая аккаунты на день по три регает
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
      Ярослав Мирошниченко, 07.06.2021 21:28
    0
    Maks_7777_, 07.06.2021 21:27
    Да не гори ты так ,, JV Невершот ,венум оп..щеный ,как там трио миколка бурщан подзабарный с которые опозорились на отбор ЧМ, *ROFL
    Куй соси собака подзаборная
    Ссылка
    Maks_7777_
    online
      Maks_7777_, 07.06.2021 21:27
    -5
    Ярослав Мирошниченко, 07.06.2021 21:24
    Нах пошел дигенерат защеканский
    Да не гори ты так ,, JV Невершот ,венум оп..щеный ,как там трио миколка бурщан подзабарный с которые опозорились на отбор ЧМ, *ROFL
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 07.06.2021 21:25
    +2
    Шевченко хоть бы в перерыве попросил, чтоб Кипр выпустил одиннадцатого игрока
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 07.06.2021 20:56
    +10
    Усім дякуємо, чекаємо на Євро, Слава Україні!
    Ссылка
    An Stekloff
    online
      An Stekloff, 07.06.2021 20:56
    +10
    с хорошим настроением на ЕВРО!
    Ссылка
    Сергей Ионов
    online
      Сергей Ионов, 07.06.2021 21:35
    +6
    Величезне "дякую" sweet.tv, які позбавили можливості подивитись цей матч тисячі вболівальників! При цьому вкравши їх гроші! Не ведіться на їх рекламу перед Євро, обходьте десятою лорогою цей сервіс!
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 07.06.2021 21:10
    +6
    Владимир Копяк, 07.06.2021 21:04
    Повержена одна из сильнейших команд Европы, браво? Жаль,что не хватает вишенки на торте-победы над еще одним европейским грандом - командой пролива Гибралтар. Вот тогда можно было с уверенностью шагать к финалу ЕВРО,... А так, какая-то недосказанность в этих товарняках, и смутные сомнения накатывают по утрам....
    Я тебе запитую напевно в десяте, - ти коли "купиш" собі Мудру голову???
    Що ти зараз несеш? Мама Мія Подивись останні зустрічі цього Кіпру. Підказати??
    Їх ледь-ледь обіграли Угорці, Хорвати по 1:0. Кіпр-Словаччина 0:0. Кіпр-Чехія 1:2...
    І ця збірна колись у групі відбору напнула на кукан твоїх заліських мокша-єрзян
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 07.06.2021 21:06
    +6
    Владимир Копяк, 07.06.2021 21:04
    Повержена одна из сильнейших команд Европы, браво? Жаль,что не хватает вишенки на торте-победы над еще одним европейским грандом - командой пролива Гибралтар. Вот тогда можно было с уверенностью шагать к финалу ЕВРО,... А так, какая-то недосказанность в этих товарняках, и смутные сомнения накатывают по утрам....
    Нужно было с Германией сыграть? Проиграть и получить несколько травмированных? Хорошый спарринг, забили те, кому это было очень нужно, хорошее настроение перед Евро.
    Ссылка
    POWER
      POWER, 07.06.2021 21:06
    +6
    Катастрофически плохая реализация.
    Ссылка
    The_Kostbest
    online
      The_Kostbest, 07.06.2021 21:05
    +6
    Слава Україні!
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 07.06.2021 21:06
    +5
    Игра радует. Реализация беда.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 07.06.2021 20:59
    +5
    Интересно как бы наши играли если бы не пенальти + красная. А так по такому матчу сложно делать какие-то выводы.
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 07.06.2021 21:36
    +4
    Реализация канеш хромает, но увы других форвардов у нас нет.. можно было Довбика выпустить посмотреть, от Беседина просто знаешь, что ожидать…Шапаренко опять неплохо в игру вошёл. Зинченко немного брака допускал, а так неплохо.. Малиновский не активничал, надеюсь себя берег перед офматчами..Ярмола второй матч на уровне. В общем игра понравилась.. дальше евро, болеем за нашу сборную и удачи нам
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 07.06.2021 21:05
    +4
    Хороший заряд эмоций перед Евро! Віримо у вас козаки!
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 07.06.2021 21:01
    +4
    Молодцы, высокий прессинг все 90 минут!
    Ссылка
    VAD
      VAD, 07.06.2021 21:18
    +3
    До пеналя все было мрачно, удасная реализация....
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
      Ярослав Мирошниченко, 07.06.2021 21:18
    +3
    Ярмоленко лучший! Браво! Кроты где ваш витя плотник коваленко?
    Ссылка
    Dalv
      Dalv, 07.06.2021 20:58
    +3
    Не будем переоценивать этот результат, но третий гол отметим!
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 07.06.2021 21:55
    +2
    Сергей Ионов, 07.06.2021 21:35
    Величезне "дякую" sweet.tv, які позбавили можливості подивитись цей матч тисячі вболівальників! При цьому вкравши їх гроші! Не ведіться на їх рекламу перед Євро, обходьте десятою лорогою цей сервіс!
    Маєш неабияку ПОВНОЦІННУ Рацію стосовно цього Маркету sweet.tv Все, - їм майже гаплик. Декілька місяців тому у мене зникли аж 12 придбаних фільмів, а відновили після моїх обурень, тільки 9. Футболи зникли, і кажуть, що без відновлення.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 07.06.2021 21:43
    +2
    В принципі це вже набагато краще. Забігали.
    Шкода, що суддя видалив кіпріота і спаринг не вдався на 100%.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 07.06.2021 21:43
    +2
    Ну вот опять. Тема про сборную, а уебаны срач Динамо-Шахтёр раскачивают. Когда же вас жизнь забанит навечно придурков. Превращают сайт в помойку
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 07.06.2021 21:39
    +2
    Молодцы 4 мяча хорошо, но это не ещё не показатель, ещё много работы над ошибками, глупые обрезки и проблемы с реализацией моментов остались, заметно добавили в скорости, радует то что центр поля у нас под полным контролем, не хватает ещё одного Зубкова с другого фланга, а так вроде все хорошо было приятно увидеть Пятова, все соскучились по нему Ждём новых побед и больше забитых мячей, как сегодня
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 07.06.2021 21:25
    +2
    Шевченко хоть бы в перерыве попросил, чтоб Кипр выпустил одиннадцатого игрока
    Ссылка
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