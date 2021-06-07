Результативная разминка перед Евро. Сборная Украины разгромила Кипр

Товарищеский поединок сборной Украины против национальной команды Кипра, сыгранный седьмого июня в Харькове, стал последней репетицией для команды Шевченко перед вылетом на Евро. Несмотря на то, что зачастую именно в последнем спарринге моделируются основной состав и схема игры на официальные поединки, наш тренерский штаб решил идти другой дорогой.

«Против Кипра сыграет экспериментальный состав», - заявил наставник «сине-желтых» накануне матча с островитянами. И свое заявление подтвердил кадровым выбором. Честно говоря, вряд ли когда-нибудь в ближайшее время наша национальная сборная сыграет таким составом. Андрей Николаевич дал возможность сыграть тем игрокам, которые по разным причинам доселе получали немного игровой практики. Ну, на такой шаг мог пойти либо очень уверенный в своих силах тренер, либо не очень уверенный...

Место в воротах занял Пятов, который вряд ли будет основным на Евро. Забарный сыграл справа в защите (!?), слева Соболь, опорник – Макаренко. Ну правда, когда еще «сине-желтые» будут действовать в защите именно в таком сочетании?

Зато в атаке Шевченко выставил практически все главные козыри: и Зинченко, сыгравшего впервые за сборную после памятного финала ЛЧ, и Малиновского, и Яремчука. В общем, в данном случае относительно кадрового выбора нашего штаба вопросов практически не было.

Игру наша сборная начала с места в карьер, без разведки. Уже в дебюте матча хороший момент имел Яремчук, который выскакивал на «свидание» с кипером, но переиграть его не сумел, лишь травмировал. Правда, в том моменте у нашего форварда был офсайд. Чуть позже Роман мог забивать по всем правилам, когда бил в упор после паса Зинченко, но и в этот раз вратарь киприотов сыграл уверенно.

И третий момент сборной Украины соорудили на пару Зинченко с Яремчуком – в середине первого тайма. Но и в этот раз нашему нападающему не повезло: его удар пришелся выше ворот.

На 31-й минуте Яремчук получил прекрасную возможность «обнулить» свои предыдущие промахи. Роману выдал шикарную передачу Соболь метрах в шести от ворот. Оставалось лишь пробить голкипера. Но наш нападающий снова проиграл дуэль сопернику. Чуть позже за промахи товарища мог ответить Зинченко, но его хороший удар со средней дистанции парировала штанга.

И все же, наши уже в первом тайме распечатали ворота неуступчивых киприотов. Судья назначил пенальти за фол Панайоту против Зубкова, параллельно удалив защитника, и Ярмоленко четко реализовал судейский приговор. Хотя, если честно, и назначение пенальти, и тем более удаление – «так себе», не обязательные.

После удаления Панайоту игра гостей сломалась. Во всяком случае, они долго приходили в себя. И этим воспользовались хозяева, ведь брешей в центре защиты сборной Кипра стало больше. В одном из эпизодов мяч после прострела Ярмоленко попал в руку защитнику гостей, и судья опять указал на «точку». В этот раз к его решению не придерешься. Удар у Зинченко был из разряда неберущихся. На перерыв команды ушли при комфортном преимуществе команды Шевченко. И по игре, и по результату. Кроме того, впервые за 12 последних матчей наша сборная забила сопернику более одного мяча.

На первые минуты второго тайма Шевченко выпустил именинника Марлоса (полузащитнику в день игры исполнилось 33 года) и его одноклубника Степаненко, которые поменяли Зубкова и Макаренко соответственно.

Имея в «запасе» перевес в два мяча, вторую половину встречи украинцы начали более академично. Не было тех скоростей, что в первом тайме. Однако визуально казалось, что хозяева могут забить еще, так как гостям очень сложно игралось в меньшинстве.

И хозяева забили. В этот раз с игры. И очень классно. Яремчука вывели на пустые ворота, и форвард с энной попытки вписал свою фамилию на табло харьковского стадиона. Отмечая Романа с очередным мячом за сборную, обязательно нужно упомянуть и его ассистентов, которых было аж три: Ярмоленко, Зинченко и Марлос.

Но и это еще было не все. Ярмоленко забил четвертый гол сборной в этом поединке. И свой второй, который стал для вингера юбилейным, сороковым в футболке сборной. Правда, не обошлось без рикошета от защитника. Но главное ведь – что мяч в воротах, не так ли?

Оставшееся время матча прошло при полном доминировании сборной Украины. В эти минуты лучшим игроком в составе обеих команд был Панайи. Вратарь сборной Кипра тащил все, что летело в его ворота. Именно его главная заслуга в том, что гости не проиграли с еще большим счетом.

Но и без того 4:0 – очень уверенная победа нашей сборной. Наконец-то нашу команду прорвало: и моментов куча, и голов много. Будем надеяться, что в подобном ключе команда Шевченко сыграет и на Евро.

Товарищеский матч.

Украина – Кипр – 4:0

Ярмоленко (37, пенальти, 65), Зинченко (45+2, пенальти), Яремчук (59)

Панайоту (36, фол последней надежды)

Украина: Пятов, Соболь, Матвиенко (Караваев, 61), Кривцов, Забарный, Зинченко, Макаренко (Степаненко, 46), Малиновский (Судаков, 67), Зубков (Марлос, 46), Яремчук (Беседин, 67), Ярмоленко (Шапаренко, 70).

Кипр: Панайи, Янну, Сотериу, Каро, Авраам (Кусулос, 46), Кириаку (Захариу, 69), Артиматас (Гогич, 78), Панайоту, Папулис (Кастанос, 61), М.Илиа (Христофи, 46), Питтас (Лойзу, 85).

Арбитр: Виталий Спасенниковс (Латвия)

ОСК «Металлист» (Харьков, Украина)

УКРАИНА - КИПР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА