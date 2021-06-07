Товарищеский матч.

Украина – Кипр – 0:0

Украина: Пятов, Соболь, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Зинченко, Макаренко, Малиновский, Зубков, Яремчук, Ярмоленко.

Запас: Бущан, Трубин, Судаков, Попов, Степаненко, Шапаренко, Марлос, Безус, Миколенко, Довбик, Беседин, Караваев.

Кипр: Панайи, Янну, Сотериу, Каро, Авраам, Кириаку, Артиматас, Панайоту, Папулис, М.Илиа, Питтас.

Запас: Параскевас, Неофитос, Андреу, Гогич, Христофи, Захариу, Кусулос, Николау, Лойзу, Киприану, Кастанос, К.Илиа.

Арбитр: Виталий Спасенников (Латвия)

ОСК «Металлист» (Харьков, Украина)

1 мин. Илиа боролся с Матвиенко в правом углу штрафной украинцев и выпустил мяч за пределы поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В понедельник, 7 июня, состоится товарищеский поединок, в котором встретятся национальные сборные Украины и Кипра. Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист» и начнется в 19:00.

Уже через неделю команда Андрея Шевченко стартует на чемпионате Европы матчем против сборной Нидерландов. Так что, противостояние с Кипром станет для «сине-желтых» последней проверкой сил в боевых условиях. Ранее украинцы провели две товарищеский встречи, сыграв вничью с Бахрейном (1:1) и обыграв Северную Ирландию (1:0). Сборная Украины трижды встречалась с Кипром. В 2001-м наша команда обыграла киприотов в матче за 3-е место товарищеского турнира, вырвав победу в дополнительное время (4:3). В дальнейшем соперники провели еще две товарищеские встречи: в 2008 году была зафиксирована ничья (1:1), а в 2016-м Украина одержала победу (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Кипр.