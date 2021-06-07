УКРАИНА
0 : 0
Кипр
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Украина – Кипр – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

  • 07.06.2021 18:57
  • 3387 просмотров
  • 2 комментария
Украина – Кипр – 0:0. LIVE
© УАФ

Товарищеский матч.

Украина – Кипр – 0:0

Украина: Пятов, Соболь, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Зинченко, Макаренко, Малиновский, Зубков, Яремчук, Ярмоленко.

Запас: Бущан, Трубин, Судаков, Попов, Степаненко, Шапаренко, Марлос, Безус, Миколенко, Довбик, Беседин, Караваев.

Кипр: Панайи, Янну, Сотериу, Каро, Авраам, Кириаку, Артиматас, Панайоту, Папулис, М.Илиа, Питтас.

Запас: Параскевас, Неофитос, Андреу, Гогич, Христофи, Захариу, Кусулос, Николау, Лойзу, Киприану, Кастанос, К.Илиа.

Арбитр: Виталий Спасенников (Латвия)

ОСК «Металлист» (Харьков, Украина)

 

1 мин. Илиа боролся с Матвиенко в правом углу штрафной украинцев и выпустил мяч за пределы поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

 

В понедельник, 7 июня, состоится товарищеский поединок, в котором встретятся национальные сборные Украины и Кипра. Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист» и начнется в 19:00.

Уже через неделю команда Андрея Шевченко стартует на чемпионате Европы матчем против сборной Нидерландов. Так что, противостояние с Кипром станет для «сине-желтых» последней проверкой сил в боевых условиях. Ранее украинцы провели две товарищеский встречи, сыграв вничью с Бахрейном (1:1) и обыграв Северную Ирландию (1:0). Сборная Украины трижды встречалась с Кипром. В 2001-м наша команда обыграла киприотов в матче за 3-е место товарищеского турнира, вырвав победу в дополнительное время (4:3). В дальнейшем соперники провели еще две товарищеские встречи: в 2008 году была зафиксирована ничья (1:1), а в 2016-м Украина одержала победу (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Кипр.

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Александр Снитко, Sport.ua

(7 голосов)

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  • Спрогнозируйте исход товарищеского матча между сборными Украины и Кипра, который состоится 7 июня в Харькове.
    • 32.35% (33)
      1. Крупная победа Украины
    • 50.98% (52)
      2. Минимальная победа Украины
    • 13.73% (14)
      3. Ничья
    • 1.96% (2)
      4. Минимальная победа Кипра
    • 0.98% (1)
      5. Крупная победа Кипра
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Комментарии
    Леха Аксютенко
      Леха Аксютенко, 07.06.2021 19:04
    0
    Как можно было сборную засунуть, на не полулярные каналы?
    Ссылка
    Андрей Шав
    online
      Андрей Шав, 07.06.2021 19:03
    +1
    Спасибо фонду рината ахметова за трансляцию сборной Украины!
    Ссылка
    Андрей Шав
    online
      Андрей Шав, 07.06.2021 19:03
    +1
    Спасибо фонду рината ахметова за трансляцию сборной Украины!
    Ссылка
    Леха Аксютенко
      Леха Аксютенко, 07.06.2021 19:04
    0
    Как можно было сборную засунуть, на не полулярные каналы?
    Ссылка
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