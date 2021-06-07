7 июня проходит товарищеский поединок, в котором сборная Украины принимает сборную Кипра.
Команды играют в Харькове на стадионе ОСК «Металлист». Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок показывают телеканалы ТРК «Украина» и «Футбол 1».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Украина – Кипр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Удаление, Панайоту, 36 мин.
ГОЛ! 1:0. Ярмоленко, 37 мин (пен)
ГОЛ! 2:0. Зинченко, 45+2 мин (пен)
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 3:0. Яремчук, 59 мин.
ГОЛ! 4:0. Ярмоленко, 65 мин.
Видеообзор второго тайма.
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Александр Зинченко (УКРАИНА).
|37'
|ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).
|36'
|Андреас Панагиту Филиотис (Кипр) получает красную карточку.
Источник — Sport.ua
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