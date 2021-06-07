ШЕВЧЕНКО: «Вылетаем на Евро-2020. Там нас ждут совершенно другие команды»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции прокомментировал уверенную победу в товарищеском матче против Кипра (4:0).

– Большое спасибо Харькову! Мы провели тут отличный сбор в отличных условиях, всю запланированную программу выполнили и завтра спокойно вылетаем на Евро-2020. Сегодня снова сыграли на прекрасном стадионе, где любят и поддерживают сборную Украины. Впрочем, это можно сказать про любой город Украины. Самое главное, что в наше команду верят болельщики, спасибо им!

– То, что команда соперника так рано осталась в меньшинстве, испортило ваши тактические планы на игру?

– Нет. Нам в первую очередь хотелось, чтобы была выполнена нагрузочная работа для ребят. Просил их, чтобы они не сбавляли темп во втором тайме, держали темп игры, создавали моменты. Было важно, чтобы все выполнили запланированную на этот спарринг работу.

Что касается игры в целом, то сегодня наша команда выглядела лучше, чем в предыдущих матчах, выглядела свежее – это положительная информация для нас. Все, кто выходил на поле и в стартовом составе, и на замену, по движению выглядели хорошо.

Никакой эйфории от сегодняшней победы у нас нет и быть не может. У нас было три фазы подготовки к Евро-2020, мы их прошли. Готовность футболистов мне понравилась – видно, что ребята выходят из-под нагрузок. Любая победа – это позитив, но, повторюсь, никакой эйфории не должно быть. И не будет. На Евро-2020 нас ждут совершенно другие команды и игры. Ребята это прекрасно понимают – много раз говорил с ними на эту тему. А этап подготовки к чемпионату Европы мы прошли очень хорошо, этой работой я остался доволен.

– Выход Забарного на правом фланге обороны – это эксперимент или вынужденная мера?

– И то, и другое. Мы были вынуждены искать варианты по этой позиции, поскольку Тымчик никак не может набрать форму – у него есть небольшие проблемы со здоровьем. Он, конечно, переживает. Как и Цыганков. Надеюсь, оба они выздоровеют в ближайшее время и подойдут в хорошей форме к матчам Евро-2020.

– Показалось, что вы очень волновались, когда Ярмоленко готовился пробивать пенальти...

– Мне как тренеру всегда хочется, чтобы любые моменты командой реализовывались, поэтому в таких ситуациях я всегда нервничаю. Тем более, Ярмоленко в прошлый разе не реализовал пенальти, и было важно, чтобы сегодня у него всё было хорошо.

– Насколько серьезны проблемы у Довбика, Тымчика и Цыганкова?

– У Довбика проблем нет. Тымчик и Цыганков пока освобождены от тренировок, они лечатся. Надеюсь, в очень скором будущем они вернутся к тренировкам.

– Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур заявил, что его команда выиграет у сборной Украины со счетом 3:1. Какова ваша реакция в этой связи?

– Я спокойно и нормально отношусь к таким высказываниям. Видимо, Франк де Бур знает что-то такое, чего не знаю я. Мы с уважением относимся ко всем соперникам. У нас на Евро-2020 непростая группа, нас ждут сложные игры, мы к ним готовимся.

– Каким количеством языков вы владеете?

– Говорю свободно на четырех языках – на украинском, английском, итальянском и русском.

– Какой результат выступления на Евро-2020 посчитаете успешным для сборной Украины?

– Повторюсь, у нас непростая группа. Если из неё выйдем, то это уже станет для нас хорошим результатом.

– Что можете сказать о реакции в России относительно дизайна новой формы сборной Украины?

– Меня реакция в России на нашу форму вообще не интересует. Меня интересует реакция украинских болельщиков. А им новая форма сборной Украины понравилась. Я доволен.