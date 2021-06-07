УКРАИНА
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Кипр
07.06.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Украина - Кипр. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Заключительная проверка сил перед стартом на чемпионате Европы

  • 07.06.2021 15:30
  • 8538 просмотров
  • 25 комментариев
Украина - Кипр. Прогноз и анонс на товарищеский матч
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Итак, подготовка сборной Украины к выступлению на Евро вышла на финишную прямую. Позади остались многочасовые тренировки и трудный тренерский выбор тех футболистов, которые вошли в заявку нашей команды. А впереди лишь один контрольный матч и уже непосредственный выезд в Амстердам, где в воскресенье 13 июня подопечные Андрея Шевченко проведут своей первый поединок на турнире с хозяевами поля футболистами Нидерландов. 

Почти три недели наша сборная готовилась в привычных для себя условиях в Харькове на стадионе «Солнечный». Был проделан огромный объем работы. И вот теперь надо уже показывать результат. Предыдущие две контрольные встречи с Бахрейном (1:1) и Северной Ирландией (1:0) получились разными как по счету, так и по игре. И если в первой из них украинцы выглядели явно неубедительно в атаке и спаслись от поражения только в компенсированное время, то на «Днепр-Арене», особенно в первом тайме, у нашей сборной позитива было значительно больше и забить наши игроки могли не только один гол, а гораздо больше. 

Скорее всего, Андрей Шевченко уже определился с теми игроками, которые начнут матч с Нидерландами, но в игре с Кипром он намерен снова дать возможность поиграть большому числу футболистов, особенно тем, кто не имеет игровой практики. Насколько это будет оправдано в дальнейшем покажет время. 

Известно, что  сразу после игры с Северной Ирландией в расположении сборной появился Зинченко, а Цыганков, Тымчик и Соболь присоединились к своим партнерам и работают уже в полную силу. Вполне вероятно, что все эти футболисты выйдут на газон харьковского стадиона «Металлист». 

Несколько слов о сборной Кипра. Последние три официальных матча команда провела в марте нынешнего года в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года и сыграла в них довольно неплохо. Так, киприоты дома выиграли у сильной сборной Словении со счетом 1:0, сыграни вничью 0:0 со Словакией и в выездном поединке лишь с минимальной разницей уступили сборной Хорватии 0:1. В команде, которая прибыла в Украину, есть много уже достаточно опытных футболистов, которые выступают как у себя на родине, так и в чемпионатах Англии, Шотландии, Португалии и Греции. Так что недооценивать эту сборную никак нельзя.    

Радует, что матч в Харькове снова пройдет со зрителями, а это значит, что сборная будет иметь хорошую поддержку перед тем, как отправится на чемпионат Европы. Конечно болельщикам очень бы хотелось, чтобы сборная Украины в предстоящем матче показала зрелищную игру и завершила подготовку к чемпионату Европы уверенной победой. А еще важно было бы поработать над реализацией голевых моментов, которые в предстоящем поединке наверняка должны быть. 

В общем, ждем заключительного контрольного матча с Кипром с верой в нашу сборную и с пожеланиями ей успешного выступления на Евро. 

Ориентировочные составы: 

Украина: Трубин, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Степаненко, Шапаренко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Беседин
 
Кипр: Панайи, Иоанну, Николау, Панайоту, Андреу, Кастанос, Авраам, Гогич, Папулис, Илиа, Кацантонис

7 июня, понедельник

Украина –  Кипр
Харьков. Стадион «Металлист». 19:00
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 1»
УКРАИНА - КИПР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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      5. Крупная победа Кипра
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Комментарии
    Maks_7777_
    online
      Maks_7777_, 07.06.2021 16:11
    -2
    adidas77, 07.06.2021 15:38
    А почему ты забыл Степаненко Матвиенко и Пятова?
    Разве они не забьют?
    Кроты такие кроты!
    абибоска на тупи,ваш беседка уже с 15 см в пустые ворота назабивал , ,беседушку на лавке на цепи держать надо,а может тебе напомнить матч с финами вашу супер троицу что украЛа победу у сборной в отборе на ЧМ ,миколка бущан и подзабарный. Не позорься скройся абибоска
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 07.06.2021 16:05
    0
    28cm, 07.06.2021 12:46
    уроды потому что
    показывать матч национальной сборной в повторе
    конченые
    на ютубе будет матч
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 07.06.2021 16:03
    0
    Barsa_che, 07.06.2021 15:54
    Не показывать Сборную на центральных каналах, это преступление! Преступники известные всем!
    будуть показувати на ютуб-канал! "футбол!в" о 18-50
    Ссылка
    Barsa_che
      Barsa_che, 07.06.2021 15:54
    +2
    Не показывать Сборную на центральных каналах, это преступление! Преступники известные всем!
    Ссылка
    ingvar8888
      ingvar8888, 07.06.2021 15:38
    0
    Мінімальна перемога України!...
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 07.06.2021 15:38
    +1
    Maks_7777_, 07.06.2021 14:47
    Цыганкова не будет травма, тогда 3 гол забьёт Судаков
    А почему ты забыл Степаненко Матвиенко и Пятова?
    Разве они не забьют?
    Кроты такие кроты!
    Ссылка
    sergo1957
    online
      sergo1957, 07.06.2021 15:37
    0
    odiniznashih, 07.06.2021 13:38
    Или livetv.sx , выбери "футбол" и смотри любой матч.
    Показывают по каналу Украина.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 07.06.2021 15:33
    0
    Будет играть Пятов
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 07.06.2021 15:32
    +1
    Главное без травм.
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 07.06.2021 15:25
    -2
    2-2
    Ссылка
    Maks_7777_
    online
      Maks_7777_, 07.06.2021 14:47
    -2
    Maks_7777_, 07.06.2021 13:42
    3-0.Малиновский,Цыганков ,ну и марлос забьёт поздравит сам себя с ДР сегодня
    Цыганкова не будет травма, тогда 3 гол забьёт Судаков
    Ссылка
    A1Vm
    online
      A1Vm, 07.06.2021 14:41
    +1
    Думаю, что кино будет скучное.
    Да и статистика унылая с Кипром. 3:4 (2001), 1:1 (2008), 1:0 (2016).Все - товарняки.
    5-5 в трёх играх.
    Ссылка
    maneKen
      maneKen, 07.06.2021 13:47
    +4
    Mac_Gyver, 07.06.2021 12:38
    Тока не Беседин!
    тоже не пойму этого, Беседин при всем уважении оч слабый форвард, так же как и Супряга, которого так же пиарили до этого, два полена , которые бегают по полю туда сюда без какого-либо толку. Те же Довбик и Судаков показали больше рвения и желания побеждать за те 10 минут своего времени.
    Ссылка
    Maks_7777_
    online
      Maks_7777_, 07.06.2021 13:42
    +2
    3-0.Малиновский,Цыганков ,ну и марлос забьёт поздравит сам себя с ДР сегодня
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 07.06.2021 13:38
    0
    osokor, 07.06.2021 13:12
    Жалко,знову не зможу подивитись збірну. "Футболи"не всім доступні. Але я маю надію, що Ахметов з Денисовим та і Павелко будуть вболівати за всіх нас...
    Или livetv.sx , выбери "футбол" и смотри любой матч.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 07.06.2021 13:33
    0
    osokor, 07.06.2021 13:12
    Жалко,знову не зможу подивитись збірну. "Футболи"не всім доступні. Але я маю надію, що Ахметов з Денисовим та і Павелко будуть вболівати за всіх нас...
    В чем проблема?
    Набери в поисковике "смотреть спортивные каналы бесплатно" и будет куча вариантов.
    Ссылка
    osokor
    online
      osokor, 07.06.2021 13:12
    +4
    Жалко,знову не зможу подивитись збірну. "Футболи"не всім доступні. Але я маю надію, що Ахметов з Денисовим та і Павелко будуть вболівати за всіх нас...
    Ссылка
    28cm
    online
      28cm, 07.06.2021 12:46
    +3
    Glavenista, 07.06.2021 11:51
    Почему трансляция только по Футбол 1?
    Это же не Шахтер играет, в сборная!
    По ТК Украина матч только в записи в 23:00.
    Как говорится, все для людей.
    уроды потому что
    показывать матч национальной сборной в повторе
    конченые
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.06.2021 12:39
    +4
    Уж лучше Довбика, Цыганкова или Малиновского центрфорвардом поставить.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.06.2021 12:38
    +4
    Тока не Беседин!
    Ссылка
    Glavenista
    online
      Glavenista, 07.06.2021 11:51
    +11
    Почему трансляция только по Футбол 1?
    Это же не Шахтер играет, в сборная!
    По ТК Украина матч только в записи в 23:00.
    Как говорится, все для людей.
    Ссылка
    ToR
      ToR, 07.06.2021 12:35
    +5
    Состав очень даже боевой по версии сайта,ну Беседина не на минуту не выпускать,Довбика в основу.
    Ссылка
    maneKen
      maneKen, 07.06.2021 13:47
    +4
    Mac_Gyver, 07.06.2021 12:38
    Тока не Беседин!
    тоже не пойму этого, Беседин при всем уважении оч слабый форвард, так же как и Супряга, которого так же пиарили до этого, два полена , которые бегают по полю туда сюда без какого-либо толку. Те же Довбик и Судаков показали больше рвения и желания побеждать за те 10 минут своего времени.
    Ссылка
    osokor
    online
      osokor, 07.06.2021 13:12
    +4
    Жалко,знову не зможу подивитись збірну. "Футболи"не всім доступні. Але я маю надію, що Ахметов з Денисовим та і Павелко будуть вболівати за всіх нас...
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.06.2021 12:39
    +4
    Уж лучше Довбика, Цыганкова или Малиновского центрфорвардом поставить.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.06.2021 12:38
    +4
    Тока не Беседин!
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 07.06.2021 12:29
    +4
    Довбика в старт
    Ссылка
    28cm
    online
      28cm, 07.06.2021 12:46
    +3
    Glavenista, 07.06.2021 11:51
    Почему трансляция только по Футбол 1?
    Это же не Шахтер играет, в сборная!
    По ТК Украина матч только в записи в 23:00.
    Как говорится, все для людей.
    уроды потому что
    показывать матч национальной сборной в повторе
    конченые
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 07.06.2021 12:37
    +3
    Однозначно Довбика в стартовый состав
    Ссылка
    Barsa_che
      Barsa_che, 07.06.2021 15:54
    +2
    Не показывать Сборную на центральных каналах, это преступление! Преступники известные всем!
    Ссылка
    Maks_7777_
    online
      Maks_7777_, 07.06.2021 13:42
    +2
    3-0.Малиновский,Цыганков ,ну и марлос забьёт поздравит сам себя с ДР сегодня
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 07.06.2021 15:38
    +1
    Maks_7777_, 07.06.2021 14:47
    Цыганкова не будет травма, тогда 3 гол забьёт Судаков
    А почему ты забыл Степаненко Матвиенко и Пятова?
    Разве они не забьют?
    Кроты такие кроты!
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 07.06.2021 15:32
    +1
    Главное без травм.
    Ссылка
    A1Vm
    online
      A1Vm, 07.06.2021 14:41
    +1
    Думаю, что кино будет скучное.
    Да и статистика унылая с Кипром. 3:4 (2001), 1:1 (2008), 1:0 (2016).Все - товарняки.
    5-5 в трёх играх.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 07.06.2021 16:05
    0
    28cm, 07.06.2021 12:46
    уроды потому что
    показывать матч национальной сборной в повторе
    конченые
    на ютубе будет матч
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 07.06.2021 16:03
    0
    Barsa_che, 07.06.2021 15:54
    Не показывать Сборную на центральных каналах, это преступление! Преступники известные всем!
    будуть показувати на ютуб-канал! "футбол!в" о 18-50
    Ссылка
    ingvar8888
      ingvar8888, 07.06.2021 15:38
    0
    Мінімальна перемога України!...
    Ссылка
    sergo1957
    online
      sergo1957, 07.06.2021 15:37
    0
    odiniznashih, 07.06.2021 13:38
    Или livetv.sx , выбери "футбол" и смотри любой матч.
    Показывают по каналу Украина.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 07.06.2021 15:33
    0
    Будет играть Пятов
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 07.06.2021 13:38
    0
    osokor, 07.06.2021 13:12
    Жалко,знову не зможу подивитись збірну. "Футболи"не всім доступні. Але я маю надію, що Ахметов з Денисовим та і Павелко будуть вболівати за всіх нас...
    Или livetv.sx , выбери "футбол" и смотри любой матч.
    Ссылка
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