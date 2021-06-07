Итак, подготовка сборной Украины к выступлению на Евро вышла на финишную прямую. Позади остались многочасовые тренировки и трудный тренерский выбор тех футболистов, которые вошли в заявку нашей команды. А впереди лишь один контрольный матч и уже непосредственный выезд в Амстердам, где в воскресенье 13 июня подопечные Андрея Шевченко проведут своей первый поединок на турнире с хозяевами поля футболистами Нидерландов.

Почти три недели наша сборная готовилась в привычных для себя условиях в Харькове на стадионе «Солнечный». Был проделан огромный объем работы. И вот теперь надо уже показывать результат. Предыдущие две контрольные встречи с Бахрейном (1:1) и Северной Ирландией (1:0) получились разными как по счету, так и по игре. И если в первой из них украинцы выглядели явно неубедительно в атаке и спаслись от поражения только в компенсированное время, то на «Днепр-Арене», особенно в первом тайме, у нашей сборной позитива было значительно больше и забить наши игроки могли не только один гол, а гораздо больше.

Скорее всего, Андрей Шевченко уже определился с теми игроками, которые начнут матч с Нидерландами, но в игре с Кипром он намерен снова дать возможность поиграть большому числу футболистов, особенно тем, кто не имеет игровой практики. Насколько это будет оправдано в дальнейшем покажет время.

Известно, что сразу после игры с Северной Ирландией в расположении сборной появился Зинченко, а Цыганков, Тымчик и Соболь присоединились к своим партнерам и работают уже в полную силу. Вполне вероятно, что все эти футболисты выйдут на газон харьковского стадиона «Металлист».

Несколько слов о сборной Кипра. Последние три официальных матча команда провела в марте нынешнего года в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года и сыграла в них довольно неплохо. Так, киприоты дома выиграли у сильной сборной Словении со счетом 1:0, сыграни вничью 0:0 со Словакией и в выездном поединке лишь с минимальной разницей уступили сборной Хорватии 0:1. В команде, которая прибыла в Украину, есть много уже достаточно опытных футболистов, которые выступают как у себя на родине, так и в чемпионатах Англии, Шотландии, Португалии и Греции. Так что недооценивать эту сборную никак нельзя.

Радует, что матч в Харькове снова пройдет со зрителями, а это значит, что сборная будет иметь хорошую поддержку перед тем, как отправится на чемпионат Европы. Конечно болельщикам очень бы хотелось, чтобы сборная Украины в предстоящем матче показала зрелищную игру и завершила подготовку к чемпионату Европы уверенной победой. А еще важно было бы поработать над реализацией голевых моментов, которые в предстоящем поединке наверняка должны быть.

В общем, ждем заключительного контрольного матча с Кипром с верой в нашу сборную и с пожеланиями ей успешного выступления на Евро.

Ориентировочные составы:

Украина: Трубин, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Степаненко, Шапаренко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Беседин



Кипр: Панайи, Иоанну, Николау, Панайоту, Андреу, Кастанос, Авраам, Гогич, Папулис, Илиа, Кацантонис

7 июня, понедельник