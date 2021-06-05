ФОТО. Тренировка сборной Украины. К команде присоединился Зинченко

На следующий день после товарищеского матча против Северной Ирландии в сборной Украины было восстановление.

Вернувшись поздно после игры в свою резиденцию в харьковском отеле «Superior Golf & SPA Resort», ребята имели возможность немного дольше поспать, чем обычно. После недельного цикла тренировок, который подытожил матч в Днепре, дать организму отдых просто жизненно необходимо.

Перед обедом в сборную присоединился Александр Зинченко, получивший несколько дней отдыха после финала Лиги чемпионов. В расположение сине-желтых Саша приехал уже в экипировке национальной команды, морально и физически настроенным на важный этап работы в сборной.

Вечером Зинченко вышел на поле «Солнечного» на свою первую тренировку на нынешнем подготовительном сборе. Приятно, что в занятии приняли участие все игроки, присутствующие сейчас в лагере команды, в том числе Виктор Цыганков и Александр Тимчик, которые ранее работали индивидуально, а также Эдуард Соболь, который успешно прошел все медицинские обследования и может спокойно сконцентрироваться на подготовке к Евро.

Во время тренировки команда работала в разных группах: восемь игроков стартового состава игры с Северной Ирландией, которые провели на поле более полутора тайма, выполнили набор восстановительных физических упражнений, предложенных тренером по фитнесу Иваном Баштовым. Немного дольше поработали Александр Зубков и Роман Яремчук, которые сыграли по 45 минут. Выполнив свою работу, вчерашняя «основа» наблюдала за остальными тренировки, сидя на трибуне «Солнечного».

Другие сборники провели умеренно интенсивная тренировка, цель которого – выровнять уровень физической нагрузки всей команды. После занятия у команды были восстановительные процедуры и массаж – в ближайшие дни сборная перейдет на режим одноразовых тренировок, плавно переходя к заключительному этапу подготовки к чемпионату Европы.

ФОТО. Тренировка сборной Украины в Харькове, 4 июня 2021