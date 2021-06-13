Замены сработали: Австрия дожала Северную Македонию

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Чемпионат Европы. Группа D. Тур 1.
Австрия – Северная Македония - 3:1
Лаймер (18), Грегорич (78), Арнаутович (89) - Пандев (28).
Лайнер (85) - Трайковски (43), Алиоски (52).
Австрия: Бахманн – Лайнер, Драгович (Линхарт, 46), Хинтереггер, Ульмер – Баумгартнер (Грегорич, 58), Лаймер (Баумгартлингер, 90+3), К. Шлагер, Алаба – Забитцер – Калайджич (Арнаутович, 58).
Запасные: А. Шлагер, Перван, Ильзанкер, Арнаутович, Гриллич, Грегорич, Баумгартлингер, Линхарт, Триммель, Шауб, Шёпф, Лазаро.
Северная Македония: Димитриевски – С. Ристовски, Д. Велкоски, Муслиу (М. Ристовски, 86) – Николов (Бейтулай, 64), Барди (Тричковски, 82), Адеми, Эльмас, Алиоски – Пандев, Трайковски (Костадинов, 64).
Запасные: Янков, Шишковски, Бейтулай, Ристевски, Тричковски, Хасани, Костадинов, К. Велкоски, Спировски, Аврамовски, Чурлинов, М. Ристовски.
Стадион: «Арена Националэ» (Бухарест, Румыния).
Арбитр: Андреас Экберг (Мальмё, Швеция).
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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