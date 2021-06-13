Австрия
3 : 1
Северная Македония
13.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Замены сработали: Австрия дожала Северную Македонию

Команды забили по мячу до перерыва, а во втором тайме австрийцы отличились дважды

  • 13.06.2021 20:51
  • 578 просмотров
  • 2 комментария
Замены сработали: Австрия дожала Северную Македонию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже…
 

Чемпионат Европы. Группа D. Тур 1.

Австрия – Северная Македония - 3:1

 Лаймер (18), Грегорич (78), Арнаутович (89) - Пандев (28).

 Лайнер (85) - Трайковски (43), Алиоски (52).

Австрия: Бахманн – Лайнер, Драгович (Линхарт, 46), Хинтереггер, Ульмер – Баумгартнер (Грегорич, 58), Лаймер (Баумгартлингер, 90+3), К. Шлагер, Алаба – Забитцер – Калайджич (Арнаутович, 58).
Запасные: А. Шлагер, Перван, Ильзанкер, Арнаутович, Гриллич, Грегорич, Баумгартлингер, Линхарт, Триммель, Шауб, Шёпф, Лазаро.
Северная Македония: Димитриевски – С. Ристовски, Д. Велкоски, Муслиу (М. Ристовски, 86) – Николов (Бейтулай, 64), Барди (Тричковски, 82), Адеми, Эльмас, Алиоски – Пандев, Трайковски (Костадинов, 64).
Запасные: Янков, Шишковски, Бейтулай, Ристевски, Тричковски, Хасани, Костадинов, К. Велкоски, Спировски, Аврамовски, Чурлинов, М. Ристовски.

Стадион: «Арена Националэ» (Бухарест, Румыния).

Арбитр: Андреас Экберг (Мальмё, Швеция).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 13.06.2021 21:04
    0
    С учётом календаря и подводных камней-это очень плохой результат для нас
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 13.06.2021 20:57
    -1
    ИМХО это самый интересный матч пока...Даже бельгийцы матрешек как то лениво *покали. Жаль результат подкачал, но в любом случае все расклады в группе зависят от нас самих
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.06.2021 21:04
    0
    С учётом календаря и подводных камней-это очень плохой результат для нас
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