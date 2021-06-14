Тренер Австрии: «Я доволен игрой, мы заслужили победу»

Сборная Австрии одержала победу над Северной Македонией в групповом этапе Евро-2020. Игра закончилась со счетом 3:1.

Наставник австрийцев Франко Фода высказался об игре.

«В целом, я остался очень доволен игрой. Мы хорошо начали, много работали без мяча, были агрессивны и заслуженно открыли счет. Усилиями Калайджича могли бы довести счет до 2:0, но затем пропустили ответный мяч из-за потери концентрации внимания.

В перерыве попросил ребят быстрее передавать мяч вперед, и мы стали играть куда лучше. Стали значительно мобильнее. Конечно, замены себя оправдали. Грегорич и Арнаутович придали нужный импульс. Считаю, мы заслужили эту победу», - сказал Фода.

В следующем туре Северная Македония встретится с Украиной, а Австрия сыграет с Нидерландами. Игры состоятся 17 июня.