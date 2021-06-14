Австрия
3 : 1
Северная Македония
13.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Тренер Австрии: «Я доволен игрой, мы заслужили победу»

Франко Фода отметил своих подопечных за матч с Северной Македонией

  • 14.06.2021 05:04
  • 221 просмотр
  • 0 комментариев
Тренер Австрии: «Я доволен игрой, мы заслужили победу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Австрии одержала победу над Северной Македонией в групповом этапе Евро-2020. Игра закончилась со счетом 3:1.

Наставник австрийцев Франко Фода высказался об игре.

«В целом, я остался очень доволен игрой. Мы хорошо начали, много работали без мяча, были агрессивны и заслуженно открыли счет. Усилиями Калайджича могли бы довести счет до 2:0, но затем пропустили ответный мяч из-за потери концентрации внимания.

В перерыве попросил ребят быстрее передавать мяч вперед, и мы стали играть куда лучше. Стали значительно мобильнее. Конечно, замены себя оправдали. Грегорич и Арнаутович придали нужный импульс. Считаю, мы заслужили эту победу», - сказал Фода.

В следующем туре Северная Македония встретится с Украиной, а Австрия сыграет с Нидерландами. Игры состоятся 17 июня.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности