В воскресенье, 13 июня, в Бухаресте на Национальном стадионе состоится матч первого тура группового раунда чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют национальные сборные Австрии и Северной Македонии. Стартовый свисток шведского рефери Андреаса Экберга прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Волей жребия эти сборные оказались в квартете С вместе с командами Нидерландов и Украины. Как известно, в 1/8 финала выйдут команды, занявшие первые два места в каждой из групп, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места. Так что шансы побороться за выход в плей-офф есть практически у всех.

Перед Евро-2020 Австрия в начале июня провела два спарринга. В первом сыграла со сборной Англии, в котором потерпела выездное поражение со счетом 0:1. А во втором неделю назад сыграла в безголевую ничью со Словакией. Так что отсутствие забитых мячей немного настораживает.

Для сборной Северной Македонии этот чемпионат Европы уже стал историческим, поскольку ранее македонцы ни разу не играли в финальной части турнира. Причем в отборочной группе «Красные львы» заняли третье место, обойдя в турнирной таблице Словению, Израиль и Латвию и пропустив вперед только Польшу и Австрию.

При этом команда Игора Ангеловского вышла в стыковые матчи благодаря победе в своей группе из дивизиона D Лиги наций УЕФА, пройдя Косово в полуфинале плей-офф (2:1) и Грузию в финале (1:0). Таким образом македонцы стали последним соперником Украины.

В начале июня Северная Македония сыграла вничью в спарринге со Словенией (1:1), а вот Казахстан эффектно разгромила со счетом 4:0. Как ни странно, Горан Пандев, который является капитаном, лучшим бомбардиром и рекордсменом по числу матчей за национальную команду, голами в минувших товарищеских матчах не отличился. Наверняка забитые мячи он приберег на чемпионат Европы.

Букмекеры считают Австрию фаворитом, однако не исключено, что Северной Македонии удастся сотворить мини-сенсацию и взять очко в дебютном матче на Евро. Поэтому рекомендуем поставить на ничью.

Ориентировочные составы

Австрия: Бахманн – Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Ульмер, Лаймер, К. Шлагер, Забитцер, Баумгартлингер, Алаба, Арнаутович.

Северная Македония: Димитриевски – Ристовски, Муслиу, Велковски, Алиоски, Адеми, Николов, Барди, Эльмас, Пандев, Трайковски.

13 июня, воскресенье