Финляндия
0 : 2
Бельгия
21.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Во благо Украине. Бельгия уверенно обыграла Финляндию

В воротах команды Маркку Канервы побывало сразу два безответных мяча

  • 21.06.2021 23:53
  • 7664 просмотра
  • 24 комментария
Во благо Украине. Бельгия уверенно обыграла Финляндию
© Getty Images/Global Images Ukraine

На поле стадиона в Петербурге выходили команды с разными задачами. Финляндия, в случае победы, могла бы даже выйти из группы с первого места, но и ничья тоже была бы неплохим вариантом для выхода в плей-офф. Бельгийцам все было проще - ничья гарантировала подопечным Мартинеса первое место.

Роберто экспериментировал - в защите появились Вермален и Денайер, в центре - Витсель, латералей играли Шадли и Троссард. Кроме того, брат сменил брата - Эден Азар подменил Торгана. Ну и, конечно, Докю на правом фланге - тоже не самый очевидный выбор. А цементировали состав лидеры команды де Брюйне и Лукаку.УВ Финляндии же все было без изменений - те же игроки, что и в предыдущих матчах.

С первых минут показалось, что бельгийцы особенно напрягаться не будут. Финляндия выглядела не только острее, а более вертикально, что ли. Быстрое продвижение мяча вперед позволило создать полумомент для Пукки, но де Брюйне вернулся и отработал в защите, не дав форварду финнов пробить.

Бельгийцы взяли игру под контроль и начали методично расшатывать соперников. Пасы де Брюйне пока не проходили. Как и пас Лукаку - отличная атака после обрезки Араюури (который несколько ранее срезал мяч в свои ворота, но не очень сильно, с чем справился вратарь) в центре поля и прохода Ромелу заканчивалась тонким пасом на Азара, но не прошла. Жаль - если бы Эден забил, возможно, уверенность к нему вернулась бы хоть немного.

Getty Images/Global Images Ukraine

Сонный темп игры немного расшевелил Витсель. После того, как Докю отвоевал мяч у боковой линии, состоялся навес на Лукаку, тот с штрафной сделал скидку назад на Акселя - удар на исполнение в правую девятку был немного неточным. «Филины» сели в защиту, четко прорисовывался оборонительный блок 5-3-2, причем на своей половине. На 37 минуте наконец прошел пас де Брюйне на Лукаку, но удар головой бельгийца вышел прямо в голкипера.

При такой игре на первый план выходят или стандарты, или индивидуальные действия. Бельгийцы выбрали второй вариант. Очень активен был Докю, у него был, пожалуй, лучший момент в первом тайме. Получив мяч на левом фланге, юный форвард сместился в центр и из-под защитника целил в дальний угол - Градецки совершил сейв!

Getty Images/Global Images Ukraine

Не самая зрелищная игра в до перерыва забитых голов так и не подарила.

Активность финнов после возобновления игры быстро закончилась. Началась настоящая осада ворот Градецки. Но если дело доходило до ударов, а их преимущественно наносил Эден Азар, кипер тянул.

На 65 минуте пас де Брюйне прошел на Лукаку, тот оказался перед вратарем и пробил его. Казалось, что вот оно, началось, но нет - VAR показал, что кончик бутсы Лукаку был в оффсайде. Слишком рано Ромелу принимал поздравления. Начали закрадываться в голову переживания,что финны все  же удержат ничью, тем более, что соперник не собирался сильно напрягаться.

Но даже такой Бельгии - полурезервным составом, в эконом-режиме - хватило, чтобы получить комфортную победу. Сначала им помог Градецки, который забросил мяч в свои ворота. Конечно, не все так просто - второму вратарскому автоголу в истории Евро предшествовал удар головой Вермалена после подачи с углового в правую штангу и рикошет к перчаткам финского вратаря.

Мы, украинские болельщики, выдохнули с облегчением. А там пошло-поехало - и Лукаку удвоил преимущество после очередного ассиста де Брюйне, и Дания набрала три очка в параллельном матче, причем не просто набрала, а ... Но не об этом речь.

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче ничего интересного не произошло. Финляндия не смогла ничего противопоставить несколько ленивым бельгийцам и заняла третье место, причем с худшими показателями, чем команда Шевченко. Но групповой этап еще не закончен.

Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа B. 3-й тур.

Финляндия – Бельгия - 0:2

Градецки, 74 (авт.), Лукаку, 81

Финляндия: Градецки – Уронен (Алхо, 70), О’Шонесси, Араюури, Тойвио, Райтала – Камара, Спарв (Шуллер, 59), Лод (Форсс, 90+1) – Пукки (Йенсен, 90+1), Похьянпало (Кауко, 70).

Бельгия: Куртуа – Вермален, Денайер, Боята – Шадли, Витсель, де Брюйне (Ванакен, 90+1), Троссард (Менье, 76) – Э. Азар, Лукаку (Бентеке, 84), Докю (Батшуайи, 76).

Арбитр: Феликс Брых (Мюнхен, Германия).

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Российская Федерация).

Удары (в створ): 7 (1) – 18 (8)
Угловые: 0 – 5
Оффсайды: 0 – 2.

ФИНЛЯНДИЯ-БЕЛЬГИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 26°C

События матча
81' ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
74' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Лукаш Градецки (Финляндия).
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Источник — Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 22.06.2021 01:04
    0
    Надеюсь госпожа удача даст нам проскользнуть дальше , за счёт профсоюза)
    Ибо лучше так , чем пеплом флейту Дзюбе посыпать!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.06.2021 00:44
    0
    Швейцария из А попадает.
    Группа В не попадает, и не может уже пройти А и С.
    Украина С мы хотим чтобы попала.
    Поэтому нас устроят только шифры.
    A C D E
    A C D F
    A C E F
    А при них 3С- 1Е .
    Значит Украина -Швеция/Испания
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 22.06.2021 00:38
    0
    Це за умови, якщо ніхто не вийде зі групи D, тобто нам потрібно дуже попросити Боженьку, щоб завтра переглянули найнудніший матч в історії футболу, який завершиться з рахунком 0:0, без ударів взагалі
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 22.06.2021 00:34
    0
    Слишком медленно бельгийцы играли. Но спасибо
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 22.06.2021 00:13
    +1
    Это было красиво.
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 22.06.2021 00:08
    +3
    Если хотя бы 1 из 3х групп теперь сыграет как нам надо, то будем в плей-офф! Еееее!
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 22.06.2021 00:07
    +2
    OKs100, 21.06.2021 23:55
    Спасибо Лукакенко
    Завжди знав що він парубок моторний...
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 22.06.2021 00:04
    0
    euro2012_za_2012euro, 21.06.2021 23:54
    Завтра болеем за любую НИЧЬЮ в матче группы D
    22:00 Хорватия ? : ? Шотландия.
    Которая принесет Украине путевку в 1/8

    А если это не случится, то это не будет la chance finale.
    Еще шансы будут...
    или же за победу испанцев, а также ничью или поражение поляков со швецией.
    Ссылка
    Василь Лавренюк
      Василь Лавренюк, 22.06.2021 00:01
    0
    Шановні,Шева все наперед прощитав.Шансів з Італією в них вдома нуль було,а от вийшовши з 3 місця на переможця слабшої групи ще й можна податися) СТРАТЕГІЯ!!
    Ссылка
    sasha18
    online
      sasha18, 22.06.2021 00:00
    +2
    Одні з двох нас вже пропустили
    Ссылка
    ares10
    online
      ares10, 22.06.2021 00:00
    +1
    Я так розумію у випадку виходу нашим попаде лідер групи де Словакія, Польща, Швеція?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 21.06.2021 23:59
    +1
    OKs100, 21.06.2021 23:55
    Спасибо Лукакенко
    ЛУКАКАШЕНКО
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 21.06.2021 23:59
    +1
    ares10, 21.06.2021 23:58
    Буде прикол якщо наші попадуть на Словакію чи Швецію і пройдуть далі фарт, пенальті і т.д. А Австрію Італія винесе)
    Украина Словакия мне лично больле этот матч хочется....
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.06.2021 23:58
    +5
    Сергей Журавко, 21.06.2021 23:57
    Вечно надеемся на чью-то помощь,,что в политике,что в спорте.Стыдоба.
    Так уже нечего надеяться, лахта. 4 место и два разгрома.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 21.06.2021 23:58
    +1
    Французи ще пройдуться катком по Португалії.
    Ссылка
    ares10
    online
      ares10, 21.06.2021 23:58
    +11
    Буде прикол якщо наші попадуть на Словакію чи Швецію і пройдуть далі фарт, пенальті і т.д. А Австрію Італія винесе)
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.06.2021 23:57
    +4
    Тут болела горячих парней по сайту бегал, после привоза Миколы. Передавай спасибо Градецки, родной
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 21.06.2021 23:57
    +3
    Лучше всех выглядит Италия и
    рядышком Бельгия.
    Многое будет зависеть от сетки в плей-офф.
    А она такова что в 1/4 может быть Италия-Бельгия.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 21.06.2021 23:57
    0
    Шансы есть, правда до сих пор не верится что Украина рискует вылететь с Евро на таком этапе...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.06.2021 23:57
    +7
    Да уж, сборная Украины с отвратительной игрой имеет реальные шансы на выход в 1/8. А если Малиновский забил бы пенальти - так вообще...
    Ссылка
    ares10
    online
      ares10, 21.06.2021 23:58
    +11
    Буде прикол якщо наші попадуть на Словакію чи Швецію і пройдуть далі фарт, пенальті і т.д. А Австрію Італія винесе)
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.06.2021 23:55
    +11
    Спасибо Лукакенко
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 21.06.2021 23:54
    +11
    Завтра болеем за любую НИЧЬЮ в матче группы D
    22:00 Хорватия ? : ? Шотландия.
    Которая принесет Украине путевку в 1/8

    А если это не случится, то это не будет la chance finale.
    Еще шансы будут...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.06.2021 23:57
    +7
    Да уж, сборная Украины с отвратительной игрой имеет реальные шансы на выход в 1/8. А если Малиновский забил бы пенальти - так вообще...
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.06.2021 23:58
    +5
    Сергей Журавко, 21.06.2021 23:57
    Вечно надеемся на чью-то помощь,,что в политике,что в спорте.Стыдоба.
    Так уже нечего надеяться, лахта. 4 место и два разгрома.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.06.2021 23:57
    +4
    Тут болела горячих парней по сайту бегал, после привоза Миколы. Передавай спасибо Градецки, родной
    Ссылка
    Viktor Kosta
    online
      Viktor Kosta, 21.06.2021 23:55
    +4
    Просто пре.
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 22.06.2021 00:08
    +3
    Если хотя бы 1 из 3х групп теперь сыграет как нам надо, то будем в плей-офф! Еееее!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 21.06.2021 23:57
    +3
    Лучше всех выглядит Италия и
    рядышком Бельгия.
    Многое будет зависеть от сетки в плей-офф.
    А она такова что в 1/4 может быть Италия-Бельгия.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 22.06.2021 00:07
    +2
    OKs100, 21.06.2021 23:55
    Спасибо Лукакенко
    Завжди знав що він парубок моторний...
    Ссылка
    sasha18
    online
      sasha18, 22.06.2021 00:00
    +2
    Одні з двох нас вже пропустили
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 22.06.2021 00:13
    +1
    Это было красиво.
    Ссылка
    ares10
    online
      ares10, 22.06.2021 00:00
    +1
    Я так розумію у випадку виходу нашим попаде лідер групи де Словакія, Польща, Швеція?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 21.06.2021 23:59
    +1
    OKs100, 21.06.2021 23:55
    Спасибо Лукакенко
    ЛУКАКАШЕНКО
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 21.06.2021 23:59
    +1
    ares10, 21.06.2021 23:58
    Буде прикол якщо наші попадуть на Словакію чи Швецію і пройдуть далі фарт, пенальті і т.д. А Австрію Італія винесе)
    Украина Словакия мне лично больле этот матч хочется....
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 21.06.2021 23:58
    +1
    Французи ще пройдуться катком по Португалії.
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 22.06.2021 01:04
    0
    Надеюсь госпожа удача даст нам проскользнуть дальше , за счёт профсоюза)
    Ибо лучше так , чем пеплом флейту Дзюбе посыпать!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.06.2021 00:44
    0
    Швейцария из А попадает.
    Группа В не попадает, и не может уже пройти А и С.
    Украина С мы хотим чтобы попала.
    Поэтому нас устроят только шифры.
    A C D E
    A C D F
    A C E F
    А при них 3С- 1Е .
    Значит Украина -Швеция/Испания
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 22.06.2021 00:38
    0
    Це за умови, якщо ніхто не вийде зі групи D, тобто нам потрібно дуже попросити Боженьку, щоб завтра переглянули найнудніший матч в історії футболу, який завершиться з рахунком 0:0, без ударів взагалі
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 22.06.2021 00:34
    0
    Слишком медленно бельгийцы играли. Но спасибо
    Ссылка
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