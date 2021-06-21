Во благо Украине. Бельгия уверенно обыграла Финляндию

На поле стадиона в Петербурге выходили команды с разными задачами. Финляндия, в случае победы, могла бы даже выйти из группы с первого места, но и ничья тоже была бы неплохим вариантом для выхода в плей-офф. Бельгийцам все было проще - ничья гарантировала подопечным Мартинеса первое место.

Роберто экспериментировал - в защите появились Вермален и Денайер, в центре - Витсель, латералей играли Шадли и Троссард. Кроме того, брат сменил брата - Эден Азар подменил Торгана. Ну и, конечно, Докю на правом фланге - тоже не самый очевидный выбор. А цементировали состав лидеры команды де Брюйне и Лукаку.УВ Финляндии же все было без изменений - те же игроки, что и в предыдущих матчах.

С первых минут показалось, что бельгийцы особенно напрягаться не будут. Финляндия выглядела не только острее, а более вертикально, что ли. Быстрое продвижение мяча вперед позволило создать полумомент для Пукки, но де Брюйне вернулся и отработал в защите, не дав форварду финнов пробить.

Бельгийцы взяли игру под контроль и начали методично расшатывать соперников. Пасы де Брюйне пока не проходили. Как и пас Лукаку - отличная атака после обрезки Араюури (который несколько ранее срезал мяч в свои ворота, но не очень сильно, с чем справился вратарь) в центре поля и прохода Ромелу заканчивалась тонким пасом на Азара, но не прошла. Жаль - если бы Эден забил, возможно, уверенность к нему вернулась бы хоть немного.

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Сонный темп игры немного расшевелил Витсель. После того, как Докю отвоевал мяч у боковой линии, состоялся навес на Лукаку, тот с штрафной сделал скидку назад на Акселя - удар на исполнение в правую девятку был немного неточным. «Филины» сели в защиту, четко прорисовывался оборонительный блок 5-3-2, причем на своей половине. На 37 минуте наконец прошел пас де Брюйне на Лукаку, но удар головой бельгийца вышел прямо в голкипера.

При такой игре на первый план выходят или стандарты, или индивидуальные действия. Бельгийцы выбрали второй вариант. Очень активен был Докю, у него был, пожалуй, лучший момент в первом тайме. Получив мяч на левом фланге, юный форвард сместился в центр и из-под защитника целил в дальний угол - Градецки совершил сейв!

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Не самая зрелищная игра в до перерыва забитых голов так и не подарила.

Активность финнов после возобновления игры быстро закончилась. Началась настоящая осада ворот Градецки. Но если дело доходило до ударов, а их преимущественно наносил Эден Азар, кипер тянул.

На 65 минуте пас де Брюйне прошел на Лукаку, тот оказался перед вратарем и пробил его. Казалось, что вот оно, началось, но нет - VAR показал, что кончик бутсы Лукаку был в оффсайде. Слишком рано Ромелу принимал поздравления. Начали закрадываться в голову переживания,что финны все же удержат ничью, тем более, что соперник не собирался сильно напрягаться.

Но даже такой Бельгии - полурезервным составом, в эконом-режиме - хватило, чтобы получить комфортную победу. Сначала им помог Градецки, который забросил мяч в свои ворота. Конечно, не все так просто - второму вратарскому автоголу в истории Евро предшествовал удар головой Вермалена после подачи с углового в правую штангу и рикошет к перчаткам финского вратаря.

Мы, украинские болельщики, выдохнули с облегчением. А там пошло-поехало - и Лукаку удвоил преимущество после очередного ассиста де Брюйне, и Дания набрала три очка в параллельном матче, причем не просто набрала, а ... Но не об этом речь.

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В матче ничего интересного не произошло. Финляндия не смогла ничего противопоставить несколько ленивым бельгийцам и заняла третье место, причем с худшими показателями, чем команда Шевченко. Но групповой этап еще не закончен.

Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа B. 3-й тур.

Финляндия – Бельгия - 0:2



Градецки, 74 (авт.), Лукаку, 81



Финляндия: Градецки – Уронен (Алхо, 70), О’Шонесси, Араюури, Тойвио, Райтала – Камара, Спарв (Шуллер, 59), Лод (Форсс, 90+1) – Пукки (Йенсен, 90+1), Похьянпало (Кауко, 70).

Бельгия: Куртуа – Вермален, Денайер, Боята – Шадли, Витсель, де Брюйне (Ванакен, 90+1), Троссард (Менье, 76) – Э. Азар, Лукаку (Бентеке, 84), Докю (Батшуайи, 76).

Арбитр: Феликс Брых (Мюнхен, Германия).

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Российская Федерация).



Удары (в створ): 7 (1) – 18 (8)

Угловые: 0 – 5

Оффсайды: 0 – 2.

ФИНЛЯНДИЯ-БЕЛЬГИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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