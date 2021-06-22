Роберто МАРТИНЕС: «Показываем стабильную игру последние пять лет»

Сборная Бельгии одержала победу над Финляндией (2:0) в матче третьего тура группового этапа Евро-2020. Своими мыслями об игре поделился тренер бельгийцев Роберто Мартинес.

«Мы были очень сконцентрированы, продемонстрировали профессиональный подход к делу. Мы хорошо защищались и ждали возможности забить первый гол. Мы понимали, что после этого игра станет открытой. Нам почти удалось забить в первом тайме, но пришлось приспосабливаться к сложному сопернику. Финляндия отлично проводит турнир, и нам пришлось показать свою лучшую игру, чтобы победить сегодня.

Эта команда показывает стабильную игру последние пять лет. Теперь нужно, чтобы каждый игрок вышел на пик формы. Нам предстоит играть в Севилье, и каждый футболист должен быть готов адаптироваться и отдать все силы на благо команды.

Азар действовал активно, находил хорошие позиции. Он выглядит сильным, может смещаться вправо и влево, тело хорошо его слушается. Теперь надо дождаться фирменного паса Эдена и голевого удара. Я очень доволен его игрой», - сказал Мартинес.