Финляндия
0 : 0
Бельгия
21.06.2021 22:00

Финляндия – Бельгия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020

  • 20.06.2021 22:09
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Финляндия – Бельгия. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21-го июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сразятся Финляндия и Бельгия. Матч пройдет в Санкт-Петербурге (Российская Федерация), на поле стадиона «Газпром Арена», начало в 22:00.

Решающий этап группового раунда Евро-2020 подбирается и ко квартету B, где есть ярко выраженный фаворит – команда Роберто Мартинеса, а также претендент на выход в плей-офф – подопечные Маркку Канервы. Перед «филинами» стоит задача минимум – не проиграть, так как это позволит им выйти в следующий раунд, вне зависимости от исхода параллельного поединка. Смотреть на события в Копенгагене Финляндии вообще имеет смысл только в том случае, если они захотят обыгрывать Бельгию и подниматься на первую строчку, так как там уже подключится фактор выступления россиян. Как видим, скучно точно не будет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Финляндия – Бельгия.

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Источник — Sport.ua

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