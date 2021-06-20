В понедельник, 21-го июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сразятся Финляндия и Бельгия. Матч пройдет в Санкт-Петербурге (Российская Федерация), на поле стадиона «Газпром Арена», начало в 22:00.

Решающий этап группового раунда Евро-2020 подбирается и ко квартету B, где есть ярко выраженный фаворит – команда Роберто Мартинеса, а также претендент на выход в плей-офф – подопечные Маркку Канервы. Перед «филинами» стоит задача минимум – не проиграть, так как это позволит им выйти в следующий раунд, вне зависимости от исхода параллельного поединка. Смотреть на события в Копенгагене Финляндии вообще имеет смысл только в том случае, если они захотят обыгрывать Бельгию и подниматься на первую строчку, так как там уже подключится фактор выступления россиян. Как видим, скучно точно не будет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Финляндия – Бельгия.