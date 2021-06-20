Финляндия
0 : 0
Бельгия
21.06.2021 22:00

Финляндия – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Финны попытаются побороться за выход в плей-офф, бельгийцы свои вопросы решили

  • 20.06.2021 14:31
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Финляндия – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 июня, состоится матч третьего тура группового этапа Евро-2020. Финляндия встретится с Бельгией. Поединок в Санкт-Петербурге начнется в 22:00 по Киеву.

Заключительный тур в группе B, где есть явный лидер, который решил свои вопросы, а все остальные ведут борьбу за путевку в плей-офф. 

Финляндия

Финны стартовали на Евро-2020 матчем против Дании и в той игре были в тени жуткой ситуации с Кристианом Эриксеном, у которого остановилось сердце прямо на поле. Матч на долго был остановлен, но позже доигран и Финляндия добыла победу. Закрепить успех во втором туре не удалось. В матче против хозяев группового этапа, россиян, команда Маркку Канервы уступила со счето 0:1. Несмотря на поражение, финны не были явно хуже российской сборной, но результат, как говорится, на табло.

Бельгия
 
Команда Роберто Мартинеса уверенно проходит групповой этап. Сначала бельгийцы в разминочном стиле разобрались с Бельгией. Проиграв 0:3, российские футболисты принялись рассказывать, что Бельгия их ничем не удивила, чем посмешили местную прессу. Продолжили «не удивлять» бельгийцы во втором туре, где не без проблем справились с Данией. Команда обеспечила себе место в плей-офф и теперь может позволить себе эксперименты.

Прогноз

Финляндия – явный андердог в этой паре. Команда уступает Бельгии и по игре, и по классу, и по статусу футболистов. Несмотря на это, в матчах на чемпионате Европы финны показали, что могут играть от обороны и создавать свои моменты. Но класс, есть класс. Бельгия имеет больше шансов на успех. Вполне вероятно, что в этом матче Роберто Мартинес даст больше времени резервистам и игрокам, которым нужно набрать форму (Эден Азар). Даже отсутствие мотивации не должно помешать бельгийской сборной одержать победу. Но Финляндии будет сражаться. 

Ориентировочные составы:

Финляндия: Градецки, О'Шонесси, Араюури, Тойвио, Уронен, Камара, Спарв, Кауок, Райтала, Пукки, Похьянпало.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Дендонкер, Вертонген, Менье, Де Брюйне, Витсель, Т.Азар, Э.Азар, Лукаку.

 

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21 июня, понедельник

Финляндия  Бельгия
Санкт-Петербург. Начало в 22:00
ТВ-трансляция на телеканале Футбол 1
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 20.06.2021 15:29
    0
    Виправте помилку:". Спочатку бельгійці в разминочному стилі розібралися з Бельгією" 🤣🤣
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 20.06.2021 15:29
    0
    Виправте помилку:". Спочатку бельгійці в разминочному стилі розібралися з Бельгією" 🤣🤣
    Ссылка
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