В понедельник, 21 июня, состоится матч третьего тура группового этапа Евро-2020. Финляндия встретится с Бельгией. Поединок в Санкт-Петербурге начнется в 22:00 по Киеву.

Заключительный тур в группе B, где есть явный лидер, который решил свои вопросы, а все остальные ведут борьбу за путевку в плей-офф.

Финляндия

Финны стартовали на Евро-2020 матчем против Дании и в той игре были в тени жуткой ситуации с Кристианом Эриксеном, у которого остановилось сердце прямо на поле. Матч на долго был остановлен, но позже доигран и Финляндия добыла победу. Закрепить успех во втором туре не удалось. В матче против хозяев группового этапа, россиян, команда Маркку Канервы уступила со счето 0:1. Несмотря на поражение, финны не были явно хуже российской сборной, но результат, как говорится, на табло.

Бельгия



Команда Роберто Мартинеса уверенно проходит групповой этап. Сначала бельгийцы в разминочном стиле разобрались с Бельгией. Проиграв 0:3, российские футболисты принялись рассказывать, что Бельгия их ничем не удивила, чем посмешили местную прессу. Продолжили «не удивлять» бельгийцы во втором туре, где не без проблем справились с Данией. Команда обеспечила себе место в плей-офф и теперь может позволить себе эксперименты.

Прогноз

Финляндия – явный андердог в этой паре. Команда уступает Бельгии и по игре, и по классу, и по статусу футболистов. Несмотря на это, в матчах на чемпионате Европы финны показали, что могут играть от обороны и создавать свои моменты. Но класс, есть класс. Бельгия имеет больше шансов на успех. Вполне вероятно, что в этом матче Роберто Мартинес даст больше времени резервистам и игрокам, которым нужно набрать форму (Эден Азар). Даже отсутствие мотивации не должно помешать бельгийской сборной одержать победу. Но Финляндии будет сражаться.

Ориентировочные составы:

Финляндия: Градецки, О'Шонесси, Араюури, Тойвио, Уронен, Камара, Спарв, Кауок, Райтала, Пукки, Похьянпало.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Дендонкер, Вертонген, Менье, Де Брюйне, Витсель, Т.Азар, Э.Азар, Лукаку.

21 июня, понедельник