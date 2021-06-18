Хорватия
1 : 1
Чехия
18.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

В Глазго – без победителя. Сборные Хорватии и Чехии сыграли вничью

Соперники обменялись голами

  • 18.06.2021 20:53
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  • 3 комментария
В Глазго – без победителя. Сборные Хорватии и Чехии сыграли вничью
© Getty Images/Global Images Ukraine

Перед началом чемпионата Европы шансы сборной Хорватии на выход из группы выглядели лучше, чем у чешских футболистов. Однако после матчей стартового тура мнения многих специалистов и болельщиков явно изменились. Напомню, что команда Чехии выдала хорошую игру против хозяев поля сборной Шотландии, победив ее со счетом 2:0. А вот от хорватов ожидали явно большего в поединке с Англией, который завершился поражением подопечных Златко Далича 0:1. 

Начало встречи осталось за чехами. Они в течение стартовых пяти минут просто прижали соперников к своим воротам. В одном из эпизодов хорватскую сборную выручил знакомый всем нам Домагой Вида, сыгравший по-вратарски и отбив мяч в поле после сильного удара Цоуфала. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Далее игра выровнялась и команды стали отвечать атакой на атаку. Так, на 18-й минуте Чехия разыграла быструю комбинацию, завершать которую должен был герой матча с Шотландией Патрик Шик. Но удар у того не получился и момент был упущен. Хорваты в долгу не остались и спустя три минуты вывели к воротам Вацлика форварда Ребича. Однако и здесь с ударом по воротам не сложилось. Зато на 23-й минуте после подачи углового Перишич нанес сильный удар низом прямо по центру. В этом эпизоде Вацлик остался на месте и зафиксировал мяч в своих руках. 

А затем сборная Чехии неожиданно забила гол. Неожиданно потому что на 34-й минуте в одном из эпизодов в борьбе за верховой мяч сошлись Ловрен и Шик. Последний упал, но арбитр матча Карлос дель Серро из Испании сперва игру не остановил и только спустя некоторое время увидел, что Шика из носа идет кровь и дал свисток. Пока чешскому нападающему оказывали медицинскую помощь, помощники судьи, отвечающие за VAR, подсказали главному, что Ловрен локтем ударил Шика в лицо и следует рассмотреть этот момент с точки зрения назначения пенальти. Испанец так и сделал. Сам подбежал к монитору и после этого указал на одиннадцатиметровую отметку. Сам же пострадавший уже на 37-й минуте четко исполнил приговор, разведя мяч и вратаря по разным сторонам. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Вскоре на 39-й минуте хорваты вполне могли отыграться, когда Ребич слева ворвался в штрафную площадь соперников и оказался один на один с Вацликом. Вариантов у чешского игрока было несколько, но он пробил неудачно и мяч полетел далеко от ворот. 

Учитывая многочисленные остановки по ходу первого тайма арбитр компенсировал три минуты и на третьей из них чешская команда заработала перспективный штрафной удар вблизи ворот оппонентов. По тому как чехи готовились к стандарту, было видно, что исполнить его они доверят Шику. Так оно и произошло, вот только лучший на данный момент бомбардир чемпионата пробил неудачно и мяч полетел высоко над перекладиной.   

После перерыва наставник сборной Хорватии произвел две замены, выпустив на поле Иванушеца и Петковича. И хорваты почти сразу на 47-й минуте забили ответный гол. Правда, вышедшие на замену игроки к этому не имели никакого отношения, а отличился Перишич. Он получил мяч на левом фланге после быстрого розыгрыша штрафного в центре поля, пробежал с мячом к углу штрафной площади соперников, «раскачал» Цоуфала и нанес сильный и точный удар в дальний угол. Вацлик здесь своих партнеров не выручил. 

Getty Images/Global Images Ukraine

К чести футболистов Чехии, они достаточно спокойно отреагировали на пропущенный мяч и уже на 52-й минуте создали опасный момент у противоположных ворот. Соучек пробил издали, но немного неточно. У хорватов через пять минут тем же ответил Иванушец и снова мяч полетел в сторону от боковой штанги. 

Как и в первом тайме игра пошла на встречных курсах. То одна команда создавала напряженность у ворот соперников, то другая. Но до точного завершающего удара дело не доходило. А моменты-то были. 

Так, на 72-й минуте вышедший на замену Влашич получил мяч чуть левее одиннадцатиметровой отметки и пробил с разворота - на радость Вацлика круглый «просвистел» рядом с боковой стойкой. Спустя четыре минуты уже Гложек мог огорчить Ливаковича, но и он в цель не попал. А на 88-й минуте Петкович повторил попытку Влашича и пробил из центра штрафной площади. Вот только результат был тем же.

В итоге матч завершился вничью 1:1. Сборную Чехии такой счет наверняка устроил и, скорее всего, она выйдет в плей-офф. А для хорватов решающим станет следующий матч со сборной Шотландии.  

Чемпионат Европы. Группа D. Тур 2.

Хорватия – Чехия – 1:1

Перишич (47) – Шик (37, пенальти)

Масопуст (50), Боржил (82), Гложек (93) – Ловрен (35)

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Вида, Ловрен, Врсалько, Ковачич (Брозович, 87), Модрич, Брекало (Иванушец, 46), Крамарич (Влашич, 62), Перишич, Ребич (Петкович, 46).

Чехия: Вацлик, Боржил, Челустка, Калас, Цоуфал, Соучек, Голеш (Крал, 63), Янкто (Шевчик, 74), Дарида (Барак, 87), Масопуст (Гложек, 63), Шик (Крменчик, 75).

Арбитр: Карлос дель Серро (Испания)

Стадион «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия)

ХОРВАТИЯ - ЧЕХИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
47' ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Хорватия).
37' ГОЛ ! С пенальти забил Патрик Шик (Чехия).
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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    var
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      var, 18.06.2021 21:30
    0
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 18.06.2021 21:19
    0
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    source02
    online
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    var
    online
      var, 18.06.2021 21:30
    0
    Не сильно и хотели.) Типа договорняк или картатые уже отплясали своё. Вот бы пролетели, за былые обиды нам...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 18.06.2021 21:19
    0
    Самая Унылая Группа - УГ...
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