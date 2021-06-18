В пятницу, 18 июня, в шотландском Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» состоится матч второго тура группового раунда чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют национальные сборные Хорватии и Чехии. Стартовый свисток испанского рефери Карлоса дель Серро прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Сборная Хорватии
Хорватия на чемпионатах Европы дальше стадии 1/4 финала не пробиралась, однако после сенсационного завоевания серебряных медалей на чемпионате мира-2018 команда Златко Далича вполне может мечтать о новом рекорде. Тем не менее, поражение от Англии (0:1) на старте Евро-2020 немного пошатнуло амбиции «шашечных».
Теперь хорватам просто необходимо брать максимум очков в предстоящем матче, ведь в последнем туре им будет противостоять Шотландия, которая будет крайне мотивирована после неожиданного поражения от Чехии (0:2) на старте Евро-2020.
Сборная Чехии
Чехи благодаря вышеупомянутой победе над Шотландией сделали весомую заявку на выход в стадию плей-офф турнира. Вероятно, для того, чтобы гарантировать себе путевку в 1/8 финала, достаточно будет не только победы, но и ничьей. И, конечно же, очки нужно брать в матче с хорватами, ведь англичане сейчас на подъеме.
Форвард сборной Чехии Патрик Шик в первом туре отличился голом, который с 99% вероятностью получит звание лучшего на турнире. В том эпизоде вратарь шотландцев далеко вышел из ворот, но нельзя не отметить классное исполнение от 25-летнего нападающего, который здорово разобрался в эпизоде и поразил ворота ударом с центра поля. Теперь к нему еще больше будет приковано внимание топ-клубов.
Ориентировочные составы
Хорватия: Ливакович – Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол, Модрич, Ковачич, Ребич, Влашич, Перишич, Петкович.
Чехия: Вацлик – Цоуфал, Челустка, Калас, Боржил, Крал, Соучек, Масопуст, Дарида, Янкто, Шик.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что Хорватия в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.19 по линии Goldenbet.
18 июня, пятница
|Хорватия – Чехия
|Глазго. Стадион «Хэмпден Парк». 19:00
|Прямая ТВ-трансляция – телеканал «Футбол 1», видеосервисы OLL.TV и MEGOGO
|ХОРВАТИЯ — ЧЕХИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Карлос дель Серро (Испания)
|Прогноз Sport.ua – 2:1
Денис Шаховец, Sport.ua
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