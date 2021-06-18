В пятницу, 18 июня, в шотландском Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» состоится матч второго тура группового раунда чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют национальные сборные Хорватии и Чехии. Стартовый свисток испанского рефери Карлоса дель Серро прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Хорватии

Хорватия на чемпионатах Европы дальше стадии 1/4 финала не пробиралась, однако после сенсационного завоевания серебряных медалей на чемпионате мира-2018 команда Златко Далича вполне может мечтать о новом рекорде. Тем не менее, поражение от Англии (0:1) на старте Евро-2020 немного пошатнуло амбиции «шашечных».

Теперь хорватам просто необходимо брать максимум очков в предстоящем матче, ведь в последнем ​туре им будет противостоять Шотландия, которая будет крайне мотивирована после неожиданного поражения от Чехии (0:2) на старте Евро-2020.

Сборная Чехии

Чехи благодаря вышеупомянутой победе над Шотландией сделали весомую заявку на выход в стадию плей-офф турнира. Вероятно, для того, чтобы гарантировать себе путевку в 1/8 финала, достаточно будет не только победы, но и ничьей. И, конечно же, очки нужно брать в матче с хорватами, ведь англичане сейчас на подъеме.

Форвард сборной Чехии Патрик Шик в первом туре отличился голом, который с 99% вероятностью получит звание лучшего на турнире. В том эпизоде вратарь шотландцев далеко вышел из ворот, но нельзя не отметить классное исполнение от 25-летнего нападающего, который здорово разобрался в эпизоде и поразил ворота ударом с центра поля. Теперь к нему еще больше будет приковано внимание топ-клубов.

Ориентировочные составы

Хорватия: Ливакович – Врсалько, ﻿Ловрен, Вида, Гвардиол, Модрич, Ковачич, Ребич﻿, Влашич, Перишич, ﻿Петкович.

Чехия: Вацлик – Цоуфал, Челустка, Калас﻿, Боржил, Крал, Соучек, Масопуст, Дарида, Янкто, Шик.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Хорватия в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.19 по линии Goldenbet.

18 июня, пятница