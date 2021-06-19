Хорватия
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Чехия
18.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шик в отличной форме. Перишич ответил на гол чехов с пенальти

Лучшим игроком матча признан капитан сборной Хорватии Лука Модрич

  • 19.06.2021 06:40
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Шик в отличной форме. Перишич ответил на гол чехов с пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Евро-2020 Иван Перишич ответил на пенальти Патрика Шика и принес сборной Хорватии первое очко, не позволив Чехии выйти в плей-офф досрочно (1:1). Лучшим игроком матча признан капитан сборной Хорватии Лука Модрич.

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы:

«Должен отметить, что был удивлен тем, насколько много мы владели мячом в первом тайме. Соперник не прессинговал у нашей штрафной и давал нам играть. У нас возникло несколько полумоментов, и мы забили с пенальти.

Раздосадован пропущенным мячом, потому что он стал следствием потери концентрации внимания: мы позволили сборной Хорватии быстро разыграть штрафной и оказались не готовы реагировать на дальнейшее развитие событий. Такое случается уже не в первый раз – сожалею об этом.

Во втором тайме атаки сборной Хорватии стали опаснее, так что я рад тому, что мы набрали очко в матче с таким сильным соперником.

Патрик Шик – №1 в списке наших штатных пенальтистов. Он в отличной форме. Жаль было бы, если б он не смог пробить, но чувствовал себя нормально и реализовал 11-метровый. Хоть мы и говорим, что игрок, на котором сфолили, не должен подходить к точке, но в каждом правиле есть свои исключения».

Полузащитник сборной Чехии Томаш Голеш:

«Эта тяжелая игра стоила нам больших энергозатрат. Могли взять три очка, но и ничью тоже еще надо было удержать. Патрик Шик – высококлассный, уверенный в своих силах игрок. И я был тоже уверен в том, что он забьет с пенальти.

Моей задачей было помочь Томашу Соучеку и дать ему возможность участвовать в атаках. Трудно было поверить в то, что я играю против Модрича, игрока, на которого всего несколько лет назад я смотрел только по телевизору. Это первоклассный футболист, и для меня большая честь – сыграть против него».

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик:

«Мы открыли счет и стремились взять три очка, но надо отдать должное и высокому классу сборной Хорватии. Взяли одно очко и удовлетворены этим. Хотелось бы поблагодарить наших физиотерапевтов, которые помогли мне восстановиться.

Чувствовал, что готов пробить пенальти. Я ударил именно так, как хотел, к левой штанге. Еще до удара решил бить на силу в ту сторону. Вратарь прыгнул в другую, так что все хорошо».

Защитник сборной Чехии Владимир Цоуфал: 

«Ценю достигнутый нами результат. Ничейный исход справедлив, так как моменты были у обеих команд. Досадно, что перед тем, как мы позволили отыграться, я поскользнулся – Перишич был безупречен и продемонстрировал свои снайперские качества».

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич:

«Не знаю, что конкретно произошло. Казалось, чехи больше нашего стремились к победе – их игра была более агрессивной. Теперь нам нужно побеждать сборную Шотландии. Верю, что мы сможем пройти дальше, – если бы не верил, меня б здесь не было. 

Мы и вправду начали встречу нехорошо, играли не на своем уровне. Стали больше атаковать во втором тайме, однако в конце матча темп упал. У обеих команд были шансы забить еще, но 1:1 – наиболее справедливый итог».

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич:

«Нам необходима энергичность. Мы упорно боремся, после перерыва вот выглядели лучше, но этого недостаточно для победы. Против сборной Шотландии нам придется нелегко, но таков уж Евро: каждый матч сложен. Постараемся сыграть сильнее и победить в заключительном матче.

Обе команды заслужили ничейный результат. У нас было плохое начало, медлительное, с прессингом там, где не нужно. Действовали не компактно. Но после гола заиграли лучше. Все по-прежнему в наших собственных руках».

Лучший бомбардир сборной Хорватии Иван Перишич:

«Хорошо мы не играем. Просто не играем – и все. Не понимаю причин происходящего. Мы плохо начали встречу, потом забили свой мяч, но против сборной Шотландии должны продемонстрировать гораздо больше.

Каждый в команде должен выкладываться больше, иначе мы отправимся домой после группового этапа. Шансы у нас есть, мы можем пройти дальше, но нам нужно стать сильнее».

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич: 

«От такого матча остается горькое послевкусие, так как мы не выиграли. Игру мы начали и вправду неорганизованно, но во втором тайме выглядели лучше. Могли бы забить больше, но, к сожалению, не выиграли. Теперь нам необходимо побеждать сборную Шотландии для того, чтобы выйти из группы».

События матча
47' ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Хорватия).
37' ГОЛ ! С пенальти забил Патрик Шик (Чехия).
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Источник — УЕФА

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