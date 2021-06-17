В пятницу, 18 июня, состоится поединок чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Хорватии и Чехии. Матч пройдет в Глазго (Шотландия) на стадионе «Хэмпден Парк» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

В первом туре континентального первенства хорваты встречались с Англией и потерпели поражение. Судьбу встречи решил единственный результативный удар, который нанес Стерлинг. Чехи свой матч первого тура выиграли, одолев Шотландию со счетом 2:0. Таким образом, набор очков для «клетчатых» критически важен. Соперники оказались в одной группе и на прошлом чемпионате Европы. Тогда Хорватия и Чехия сыграли в результативную ничью со счетом 2:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Чехия.