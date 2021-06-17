Хорватия
0 : 0
Чехия
18.06.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Хорватия – Чехия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Европы

  • 17.06.2021 21:13
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Хорватия – Чехия. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 18 июня, состоится поединок чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Хорватии и Чехии. Матч пройдет в Глазго (Шотландия) на стадионе «Хэмпден Парк» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

В первом туре континентального первенства хорваты встречались с Англией и потерпели поражение. Судьбу встречи решил единственный результативный удар, который нанес Стерлинг. Чехи свой матч первого тура выиграли, одолев Шотландию со счетом 2:0. Таким образом, набор очков для «клетчатых» критически важен. Соперники оказались в одной группе и на прошлом чемпионате Европы. Тогда Хорватия и Чехия сыграли в результативную ничью со счетом 2:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Чехия.

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Источник — Sport.ua

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