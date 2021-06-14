Шотландия
0 : 2
Чехия
14.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ШИКарный старт. Чехи начали Евро-2020 победой над Шотландией

Дубль Патрика Шика принес сборной Чехии победу

  • 14.06.2021 17:52
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ШИКарный старт. Чехи начали Евро-2020 победой над Шотландией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Второй матч первого тура в группе D подарил нам еще одно британско-славянское противостояние. Только в этот раз между собой играли не фавориты, а аутсайдеры квартета – сборные Шотландии и Чехии.

Для шотландцев этот матч был знаковым. Команда пробилась на крупный международный турнир впервые за почти четверть века – со времен чемпионата мира 1998 года. К тому же, начинала столь долгожданный турнир команда Стива Кларка домашним матчем на «Хэмпден Парк» в Глазго.

Окрыленные поддержкой трибун, шотландцы с первых минут понеслись вперед. Однако нехватка класса чувствовалась: в атакующих порывах «тартановой армии» было много сумбура и крайне мало креатива.

Стартового порыва Шотландии хватило минут на десять, после чего в длительные позиционные атаки начала ходить и сборная Чехии. И на 16-й минуте команда Ярослава Шилгавы создала первый по-настоящему опасный момент в матче. Патрик Шик примерно с 11 метров завершал пас с левого фланга ударом в ближний кут в противоход Дэвиду Маршаллу, однако вратарь хозяев перевел мяч на угловой. Спустя три минуты идентичную атаку провели уже шотландцы – Линдон Дайкс также примерно с 10-11 метров замыкал пас с левого фланга, однако не попал в ближний угол ворот.

Getty Images/Global Images Ukraine

У Шотландии почти вся угроза воротам соперника создавалась на левом фланге, где активничала главная звезда команды – Эндрю Робертсон из «Ливерпуля». На 32-й минуте на правом фланге обороны чехов возник позиционный провал, и этим воспользовался Райан Кристи, который выкатил мяч под удар все тому же Робертсону, который вбежал в свободную зону из глубины. Удар Эндрю кончиками пальцев на угловой перевел вратарь чехов Томаш Вацлик.

В целом первый тайм проходил с небольшим преимуществом шотландцев, которые довольно успешно компенсировали нехватку класса максимальной самоотдачей. Однако под конец первого тайма чехи зажали хозяев на своей половине поле, заработав три угловых подряд.

И количество таки переросло в качество – после третьей подачи шотландцы вынесли мяч, однако проиграли подбор. Атака Чехии вторым темпом на 42-й минуте стала результативной. Навес Цоуфала с правого фланга ударом головой в угол ворот завершил все тот же Шик, который в верховой борьбе переиграл дуэт центральных защитников Шотландии Хенли/Купер – 1:0.

Getty Images/Global Images Ukraine

На последних минутах тайма шотландцы снова попытались организовать штурм ворот Чехии, однако, как и в начале тайма, это результата не принесло – сумбура много, креатива – слишком мало.

В перерыве наставник сборной Шотландии Стив Кларк усилил атаку – вместо хавбека Райана Кристи на поле вышел второй форвард, Че Адамс. В начале второго тайма «тартановая армия» снова бросилась в наступление, и, в отличие от первого тайма, создала сразу два очень опасных момента – правда, не без помощи самих чехов.

Сначала они не сумели нормально вынести мяч после подачи Робертсона с правого фланга, и Хендри пробил в перекладину – у Вацлика шансов спасти свою команду уже не было. После этого центральный защитник Чехии Калас едва не срезал мяч в собственные ворота, однако Вацлик в эффектном прыжке перевел мяч на угловой.

Гол в ворота Чехии назревал, но вместо этого пропустили шотландцы. При чем пропустили они не просто гол, а шедевр. После очередной позиционной атаки чехи перехватили мяч. Патрик Шик увидел, что Маршалл вышел слишком далеко из ворот и по идеальной траектории перебросил вратаря Шотландии – 2:0. Гол Андрея Ярмоленко побыл лучшим на Евро-2020 совсем недолго.

Getty Images/Global Images Ukraine

Такой поворот событий мог морально убить любую команду, но, к чести шотландцев стоит сказать, что они не опустили руки и продолжили штурмовать ворота соперника. Самым опасным был удар Дайкса на 65-й минуте, однако Вацлик снова спас свою команду.

Однако постепенно силы все же начали покидать шотландцев, и в последние 10-15 минут матча чехи снова начали периодически выходить в позиционные атаки. На 81-й минуте Шик мог оформлять хет-трик, однако Маршалл спас шотландцев от разгрома.

2:0 – равный матч завершился победой Чехии, которая позволила команде Шилгавы возглавить группу D и сделать хорошую заявку на попадание в плей-офф хотя бы с третьего места в группе. Шотландцы смотрелись в целом не хуже, однако нехватка индивидуального мастерства в группе атаки не позволила хозяевам побороться за очки в этом поединке.

Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.

Шотландия – Чехия - 0:2

Шик, 42, 52

Шотландия: Маршалл – Хендри (Макргегор, 67), Купер, Хенли – Робертсон, Мактоминей, Макгинн, Армстронг (Фрейзер, 67), О’Доннелл (Форрест, 79) – Кристи (Адамс, 46), Дайкс (Нисбет, 79).

Запасные: Гордон, Маклафлин, Тейлор, Тернбулл, Паттерсон, Гилмор, Маккена.

Чехия: Вацлик – Борил, Калас, Челустка, Цоуфал – Соучек, Крал (Голеш, 67) – Янкто (Гложек, 72), Дарида (Шевчик, 87), Масопуст (Выдра, 72) – Шик (Крменчик, 87).

Запасные: Мандоус, Кадержабек, Брабец, Барак, Шевчик, Зима, Матею, Пекхарт.

Арбитр: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия).

Стадион: «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия).

Удары (в створ): 19 (5) – 10 (7)
Угловые: 6 – 6
Оффсайды: 1 – 2.

ШОТЛАНДИЯ-ЧЕХИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

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Олег Дидух, Sport.ua

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