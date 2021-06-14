Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.

Шотландия – Чехия - 0:2



Шик, 42, 52

Шотландия: Маршалл – Хендри (Макргегор, 67), Купер, Хенли – Робертсон, Мактоминей, Макгинн, Армстронг (Фрейзер, 67), О’Доннелл (Форрест, 79) – Кристи (Адамс, 46), Дайкс (Нисбет, 79).

Запасные: Гордон, Маклафлин, Тейлор, Тернбулл, Паттерсон, Гилмор, Маккена.

Чехия: Вацлик – Борил, Калас, Челустка, Цоуфал – Соучек, Крал (Голеш, 67) – Янкто (Гложек, 72), Дарида (Шевчик, 87), Масопуст (Выдра, 72) – Шик (Крменчик, 87).

Запасные: Мандоус, Кадержабек, Брабец, Барак, Зима, Матею, Пекхарт.

Арбитр: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия).

Стадион: «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия).



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+4 мин. Фрейзер неудачно подал с углового на правом фланге.



90 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, четыре минуты.



90 мин. МОМЕНТ! Крменчик в упор расстреливал голкипера, получив скидку в правый фланг чужой вратарской, но Маршалл все равно парировал угрозу!



87 мин. ЗАМЕНЫ У ЧЕХИИ. Шевчик заменил Дариду, а Шик уступил место Крменчику.



84 мин. МОМЕНТ! Форрест в красивом стиле убрал на дриблинге трех соперников в правом фланге чужой штрафной, но завершающий удар в его исполнении был блокирован Челюсткой!



82 мин. МОМЕНТ! Нисбет ускорился в правый фланг чужой штрафной, но пробил с первого касания точно в руки голкиперу.



79 мин. ЗАМЕНЫ У ШОТЛАНДИИ. О’Доннелл заменен на Форреста, а вместо Дайкса на поле вышел Нисбет.



77 мин. ОПАСНО! Удар в полупадении от Мактоминея с правого фланга вратарской запустил мяч над перекладиной!



74 мин. Калас получил повреждение, столкнувшись с соперником у своей штрафной.

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72 мин. ЗАМЕНЫ У ЧЕХИИ. Вместо Масопуста на поле вышел Выдра, а Гложек вышел на замену Янкто.



70 мин. Робертсона поймали в оффсай на левом фланге атаки.



67 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Голеш вышел вместо Крала, Макгрегор заменил Хендри, а вместо Армстронга вышел Фрейзер.



66 мин. МОМЕНТ! Дайкс не смог поймать на противоходе голкипера, замкнув наброс с правого фланга в центр штрафной!



64 мин. Прострел с левого фланга от Робертсона был переведен защитниками на угловой.



61 мин. МОМЕНТ! Дайкс в падении подправлял скидку партнера с левого фланга штрафной в сторону ворот, но голкипер закрыл их своим корпусом!



59 мин. МОМЕНТ! Армстронг наносил удар с дальней дистанции, Калас подставил ногу, после чего мяч завалился на сетку сверху!



57 мин. Подачу с правого фланга от Цоуфала уверенно вынесли за пределы штрафной защитники.



54 мин. МОМЕНТ! Дарида слишком сильно пробил с подкруткой, получив отскок в левом фланге чужой штрафной!

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52 мин. ГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! ШИК С ЦЕНТРА ПОЛЯ ЗАПУСТИЛ МЯЧ ЗА ШИВОРОТ МАРШАЛЛУ!



50 мин. Хенли доборолся у технической зоны за мяч против соперника до небольшого повреждения.



48 мин. МОМЕНТ! ПЕРЕКЛАДИНА! Хендри исполнял получерпак из зоны перед чужой штрафной, но отпарвил мяч прямиком на верхний каркас ворот!



47 мин. МОМЕНТ! Дарида наносил удар на силу со средней дистанции на левом фланге под ближнюю штангу, но Маршалл парировал!



46 мин. ЗАМЕНА У ШОТЛАНДИИ. Кристи в перерыве был заменен на Адамса.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще одну минуту.

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45 мин. Контроль мяча от Шотландии убаюкивает под конец тайма, но точно ли это надо?



42 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Чехи добились своего подачами с флангов! Цоуфал навесил с правого вектора атаки, а Шик осторожно кивнул в дальний угол!



39 мин. Подача от Дариды с углового на правом фланге пролетела всех игроков в штрафной.



36 мин. Янкто ускорился в сторону штрафной с левого фланга, но О’Доннелл не был намерен его пропускать.



33 мин. Выносом от Челустки завершилась подача с левого фланга от Робертсона.

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31 мин. МОМЕНТ! Робертсон всаживал мяч первым касанием с левого фланга штрафной под перекладину, но Вацлик совершил фантастическое спасение!



29 мин. Подача с правого фланга от Масопуста вновь пошла к голкиперу соперников.



27 мин. Чехи подсушивают и без того невысокий темп медленным контролем у центральной линии.



24 мин. Дайкс не смог выиграть верх у Каласа, после высокой передачи Купера из глубины.

Getty Images/Global Images Ukraine

21 мин. Неуверенная попытка входа в правый фланг штрафной от Кристи обернулась потерей мяча.



19 мин. Янкто заработал угловой в левом фланге, через него его же и разыграли, но подача получилась слишком высокой.



17 мин. МОМЕНТ! Дайкс ответил в схожем стиле, замыкая передачу Робертсона с левого фланга, но пробил уже в сторону от левой штанги.



15 мин. МОМЕНТ! Янкто сумел отобрать мяч у Макгинна в левом фланге атаки, после чего выкатывал на Шика, а форвард в касание завершал – пробил прямиком в голкипера у ближней штанги.



12 мин. Калас выскакивал на подачу с правого фланга со стандарта на дальнюю штангу, но не успел к мячу.



10 мин. С правого фланга навешивал Масопуст, но у Шика удар головой получился лишь в виде высокой свечи.



7 мин. Армстронг на ровном месте подарил мяч соперникам, отдав неудачный пас в левый фланг на Робертсона.

Getty Images/Global Images Ukraine

5 мин. МОМЕНТ! Макгинн чудом получил мяч в правом фланге чужой штрафной, после ошибки Каласа, но пробил в Челустку вторым касанием!



3 мин. Робертсон только начал набирать в левом фланге атаки, но его сразу отправили на газон ударом по ногам.



1 мин. Игра началась с контроля мяча от Шотландии.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 14-го июня, состоится поединок 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы D, в котором сразятся Шотландия и Чехия. Матч пройдет в Глазго (Шотландия), на поле стадиона «Хэмпден Парк», начало в 16:00.

Еще когда во время проведения жеребьевки группового раунда Евро-2020 стало понятно, что сборной Шотландии суждено сыграть против Англии, футбольный мир начал постепенно готовиться к этому непримиримому противостоянию. Однако, до этого матча на «Уэмбли» «тартановой армии» еще предстоит пройти испытание очередным поколением высококлассных футболистов сборной Чехии. Шотландии очень давно не было на международных форумах, но команда Стива Кларка определенно хочет сходу замахнуться на успех.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Шотландия – Чехия.