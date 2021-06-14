Шотландия
0 : 2
Чехия
14.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Я наблюдал, где стоит вратарь. Блестящий гол Шика решил исход матча Чехии

Форвард Патрик Шик сделал дубль и назван игроком матча против Шотландии

  • 14.06.2021 22:59
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Я наблюдал, где стоит вратарь. Блестящий гол Шика решил исход матча Чехии
© УЕФА. Патрик Шик

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик забил два красивых мяча в ворота Шотландии (второй из которых был просто волшебным) и был признан лучшим игроком Евро-2020 поединка (2:0). После игры герой матча рассказал:

«Это идеальное начало для нас. Мы забили два мяча и не пропустили. Мы могли забить даже больше. Правда, забить мог и соперник, но Томаш Вацлик сделал несколько фантастических сэйвов. Сегодня мы показали, что значит командная игра. Мы очень довольны таким началом. Играть против нас всегда сложно – у нас в команде много трудолюбивых игроков. Шотландия была непростым соперником. Но мы были готовы к их тактическому рисунку.

Первый гол? Я знаю, как здорово подает Владимир Цоуфал. Он всегда делает это в нужный момент, поэтому я был готов к его подаче. Мне удалось выпрыгнуть выше защитника, дотянуться до мяча и послать его под ближнюю штангу.

Второй гол? Я видел, что вратарь вышел из ворот. Еще в первом тайме я отметил для себя, что такая ситуация может возникнуть. Я внимательно наблюдал, где он стоит. Было здорово видеть, как мяч влетает в ворота. Он идеально зашел в сетку. Я побежал праздновать с нашими болельщиками. Но Томаш Вацлик сегодня тоже был феноменален – он много выручал. Если бы шотландцам удалось забить, нас могла ждать нервная и напряженная концовка.

Мы должны подойти к следующим двум матчам против Хорватии и Англии с такой же командной отдачей и энергией. Мы должны вложить еще больше в эти две игры. Я верю, что у нас все получится».

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы: «Нам удалось выдержать стартовый натиск шотландцев, и это сыграло важную роль. Постепенно мы вошли в игру и повели в счете. Второй гол Шика успокоил нас и решил исход матча. Томаш Вацлик сегодня сыграл просто великолепно. Он многое сделал для нашей победы. Он заслужил благодарность от всех нас».

Лучший игрок матча Патрик Шик – первый чех, которому удалось сделать дубль на крупном турнире, после Томаша Росицки, забившего два мяча на ЧМ-2006.

Видеообзор матча Шотландия – Чехия – 0:2

ГОЛ! 0:1. Патрик Шик, 42 мин.

ГОЛ! 0:2. Патрик Шик, 52 мин.

События матча
52' ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Чехия).
42' ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Чехия).
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Источник — УЕФА

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