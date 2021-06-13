В понедельник, 14 июня, в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» состоится поединок Евро-2020 в группе D, в котором сборная Шотландии померится силами с командой Чехии.

Сборная Шотландии

Подопечные Стива Кларка в финальную часть Евро-2020 пробились сквозь сито плей-офф квалификации. На групповом этапе они заняли третье место в группе І. Набрав 15 очков в 10 проведенных поединках, шотландцы финишировали позади победителей - бельгийцев (30 пунктов), и команды РФ (24 очка), ставшей второй. Две эти дружины напрямую квалифицировались на чемпионат Европы, а Шотландии пришлось отправиться на два дополнительных «круга».

Вначале «тартановая армия» дома, в Глазго, сломила сопротивление Израиля - 0:0 основное время, 5:3 по пенальти. Затем она на выезде обыграли Сербию. И вновь успех британца сопутствовал в лотереи - 1:1 в основное время, 5:4 по пенальти.

В марте этого года Шотландия провела стартовые матчи отбора на ЧМ-2022. В дебютной игре она дома поделила очки с Австрией (2:2), а затем сыграла вничью в гостях с хорошо знакомыми из израильской дружины (1:1). После этого британцы на своем поле не оставили шансов команде Фарерских островов – 4:0.

В ходе подготовительного сбора перед Евро-2020 парни Кларка добились почетной ничьей 2:2 в поединке с Нидерландами, а также обыграли с минимальным перевесом команду Люксембурга – 1:0.

Сборная Чехии

Команда Ярослава Шилгавы отборочный турнир к чемпионату Европы завершила на второй позиции в группе А, где победителем стала сборная Англии. Родоначальники футбола в 8 матчах набрали 21 очко, а чехи финишировали с 15 пунктами в активе. В восьми сыгранных встречах сборная Чехии одержала 5 побед и трижды проиграла. По разу ее огорчили команды Англии (0:5 в гостях), Косово (1:2 также на выезде) и Болгарии (0:1 вновь в гостях).

В 2021 году чехи отметились тремя официальными поединками в рамках квалификации ЧМ-2022. Они стартовали в отборе на мундиаль с выездной победы 6:2 над Эстонией, затем на своем поле разошлись миром с Бельгией (1:1), и в гостях проиграли Уэльсу (0:1).

При подготовке к Евро-2020 парни Шилгавы сыграли два спарринга. 4 июня они потерпели разгромное поражение от Италии (0:4), а 8-го числа добились победы в матче с Албанией (3:1).

История встреч

Сборные провели между собой 9 матчей. В четырех поединках выиграли шотландцы, одна встреча завершилась вничью, еще в четырех матчах успех сопутствовал чехам.

В последний раз их пути-дорожки пересекались в последнем розыгрыше Лиги наций УЕФА. Осенью 2020 года шотландцы победили и на выезде (2:1), и дома (1:0).

Ориентировочные составы:

Шотландия: Маршалл, Хэндри, Хэнли, Тирни, О’Доннел, Мактоминай, Макгрегор, Макгинн, Робертсон, Дайкс, Адамс.

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Целюстка, Калаш, Борил, Соучек, Крал, Масопуст, Дарида, Янкто, Шик.

14 июня, понедельник