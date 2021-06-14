В понедельник, 14-го июня, состоялся поединок 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы D, в котором играли Шотландия и Чехия.
Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.
Шотландия – Чехия - 0:2
Шик, 42, 52
Обзор матча
Первый гол Шика
Лучшие моменты первого тайма
Второй гол Шика
События матча
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Чехия).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Чехия).
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Источник — Sport.ua
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