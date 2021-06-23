Автоголы, незабитый пенальти и разгром. Сборная Испании разбила Словакию

Поединок на стадионе «Ла-Картуха» в Севилье между национальными сборными Испании и Словакии приковал к себе внимание украинских болельщиков ничуть не меньше, чем матчи команды Андрея Шевченко. Все дело в том, что от результата напрямую зависело, сыграет ли Украина в плей-офф Евро-2020.

Украинцам в этом поединке была нужна почти любая победа одной из сборных, не устраивала только ничья и еще несколько счетов, которые были очень маловероятными. Но также не менее важно было, чтобы в параллельном поединке Швеция не проиграла Польше. И после быстрого гола шведов, вероятно, большинство переключились на матч в Севилье.

На бумаге казалось, что Испания должна с легкостью одержать победу, однако в первой половине первого тайма голкипер Словакии Мартин Дубравка героически отводил угрозы от своих ворот. Сначала он отразил пенальти от Альваро Мораты, а немного позже сделал еще несколько эффектных сейвов.

После такой удачной игры казалось, что опытный вратарь поймал кураж и если кто-то и забьет ему, то этот мяч будет «мертвым». Но на 30 минуте Дубравка резко к своему статусу героя добавил приставку «анти-». Удар Сарабии из-за пределов штрафной площади на себя приняла перекладина, мяч подлетел высоко вверх, затем опустился, и Мартин ладонью переправил его в свои ворота!

Просто фантастика! Вероятно, в тот момент голкипер был ослеплен ярким солнцем, а быть может, сыграла свою роль и жара – видимо, водопой, который был за пять минут до этого, не очень-то и помог. Как бы там ни было, Испания повела в счете, а Словакию такое развитие событий не устраивало, поэтому «соколам» нужно было забивать в ответ.

Однако к концу первого тайма команда Штефана Тарковича так и не удосужилась создать хотя бы один момент, который даже с натяжкой можно было назвать голевым. Зато в компенсированное время пропустила второй мяч: Морено у лицевой навесил на голову Ляпорту, который точно пробил в дальний угол.

Второй тайм украинские болельщики смотрели уже одним глазком, в большей мере внимание приковано к параллельному поединку в Санкт-Петербурге. Если словаки в глубине души и надеялись на камбэк, то вскоре остатки оптимизма окончательно умерли.

Испания забила еще трижды. Сарабия записал на свой счет гол и результативный пас на Торреса, а еще один автогол в исполнении Юрая Куцки довел счет до неприличного. «Красная Фурия» полностью переиграла соперника, поскольку, очевидно, полностью превосходит его в классе.

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Испания благодаря этой победе вышла в 1/8 финала со второго места, а Словакии третья позиция не позволила пройти в плей-офф. Зато мы увидим как минимум еще один поединок в исполнении сборной Украины, которую устроили результаты группы E! Команда Андрея Шевченко сыграет за выход в четвертьфинал со Швецией, а Испанию ждет противостояние против Хорватии!

Чемпионат Европы. Группа Е. Тур 3.

Словакия – Испания – 0:5

Дубравка (30, автогол), Ляпорт (45+3), Сарабия (56), Ф.Торрес (67), Куцка (71, автогол)

На 12-й минуте Мората (Испания) не реализовал пенальти (вратарь)

Альба (60) – Дуда (12), Шкриниар (94)

Словакия: Дубравка, Губочан, Шкриньяр, Шатка, Пекарик, Куцка, Дуда (Дюриш, 46), Гамшик (Бенеш, 90), Гараслин (Суслов, 69), Громада (Лоботка, 46), Мак (Вайсс, 69).

Испания: Унаи Симон, Альба, Лапорт, Эрик Гарсия (Пау Торрес, 71), Аспиликуэта (Оярсабаль, 77), Бускетс (Алькантара, 71), Коке, Педри, Морено (Траоре, 77), Мората (Ф.Торрес, 66), Сарабия.

Арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды)

Стадион «Ла-Картуха» (Севилья, Испания)

СЛОВАКИЯ - ИСПАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА