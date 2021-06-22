Словакия
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Испания
23.06.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Словакия – Испания. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3 тура чемпионата Европы

  • 22.06.2021 12:45
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Словакия – Испания. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 23 июня, состоится поединок третьего тура чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Словакии и Испании. Матч пройдет в Севилье на стадионе «Ла-Картуха» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Неожиданный расклад перед завершающим туром группового раунда наблюдается в группе Е. Фаворит квартета сборная Испании с двумя очками находится на третьем месте и рискует не выйти в плей-офф. Впрочем, победа в матче против Словакии обеспечит команде Луиса Энрике путевку в 1/8 финала. Но и словаки нацелены взять очки в противостоянии с «Фурией Рохой»: даже ничья выведет «соколов» в следующую стадию.

Отметим, что от расстановки команд в группе Е может зависеть и судьба сборной Украины, которая еще не потеряла шансы на выход в плей-офф.

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович:

«Швеция и Польша были фаворитами в наших матчах. Но Испания - фаворит не только нашей группы, но всего турнира. Мы должны как следует подготовиться к этому матчу. По-прежнему верю, что мы можем добиться успеха».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Словакия – Испания.

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Источник — Sport.ua

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