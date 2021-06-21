В среду, 23 июня, в Севилье на стадионе «Олимпико де ла Картуха» состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют национальные сборные Словакии и Испании. Стартовый свисток нидерландского рефери Бьорна Кейперса прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Словакии

Команду Штефана Тарковича считали аутсайдером квартета, однако ей неожиданно удалось обыграть Польшу (2:1) в первом туре и значительно увеличить свои шансы на выход в плей-офф. Однако поражение от Швеции (0:1) во втором туре заставляет словаков брать очки в матче с Испанией.

Ничья гарантирует для Словакии вторую строчку турнирной таблицы группы Е и участие в 1/8 финала. На победу, вероятно, рассчитывать особо не стоит, ведь Испания является одним из претендентов на победу в турнире в целом, хоть и находится сейчас, мягко говоря, не в самом хорошем положении.

Сборная Испании

Команда Луиса Энрике пока идет без побед и рискует впервые с 2004 года не выйти в плей-офф чемпионата Европы. В первом туре испанцы не сумели забить Швеции (0:0), а во втором сыграли вничью еще и с Польшей (1:1). С двумя очками в активе выйти в 1/8 финала, даже если финишировать на третьем месте, невозможно, а потому предстоящий поединок будет иметь огромное значение.

Ничья при определенных раскладах может позволить Испании продолжить борьбу, однако вероятность этого довольно низкая. Поэтому «Красная фурия», безусловно, будет играть исключительно на победу. Абсолютное большинство экспертов и букмекеров уверены, что испанцам удастся взять три очка, тем более матч для них будет де-факто домашним.

Ориентировочные составы

Словакия: Дубравка − Пекарик, Шатка, Шкриниар, Губочан, ﻿Куцка, Грошовски, Косцелник, Гамшик, Мак, Дуда﻿.

Испания: Симон − Льоренте, Ляпорт, Пау Торрес, Альба, Коке, Родри, Педри, Жерар Морено, Мората, Ольмо.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Испания в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.25 по линии Parimatch.

23 июня, среда