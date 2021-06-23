Словакия – Испания – 0:5. Разгром в Севилье. Видео голов и обзор матча

23 июня в матче третьего тура Евро-2020 сойдутся сборные Словакии и Испании.
Поединок пройдет в Севилье и начнется в 19:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Словакия – Испания. Видео голов и обзор матча.
Незабитый пенальти, Мората, 12 мин.
ГОЛ! 0:1. Дубравка, 30 мин (автогол)
ГОЛ! 0:2. Ляпорт, 45+3 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 0:3. Сарабия, 56 мин.
ГОЛ! 0:4. Ферран Торрес, 67 мин.
ГОЛ! 0:5. Куцка, 71 мин (автогол)
|71'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Юрай Куцка (Словакия).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Испания).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (Испания).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмерик Лапорт (Испания).
|30'
|ГОЛ ! Автогол забил Мартин Дубравка (Испания).
Источник — Sport.ua
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