Альваро МОРАТА: «После матча с Польшей я получал угрозы семье»

Форвард сборной Испании Альваро Мората сообщил, что после матча с Польшей (1:1) на Евро-2020 ему угрожали болельщики.

«Я провел 9 часов без сна после матча с Польшей. Я получил угрозы, оскорбления в адрес моей семьи. Люди свистят мне, но я стараюсь изо всех сил. Я отдаю свою жизнь за сборную. Если бы мы выиграли 3:0 у Швеции или Польши, стадион сделал бы волну», — сказал Мората.

Отметим, что Морату критикуют за игру на Евро-2020. В матче с Польшей он не реализовал несколько моментов, в игре со Словакией не реализовал пенальти.

Испания вышла в 1/8 финала Евро, где сыграет с Хорватией.