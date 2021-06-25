Альваро МОРАТА: «После матча с Польшей я получал угрозы семье»

Болельщики жестко обходятся с форвардом сборной Испании

  • 25.06.2021 09:59
  • 2897 просмотров
  • 2 комментария
Альваро МОРАТА: «После матча с Польшей я получал угрозы семье»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Испании Альваро Мората сообщил, что после матча с Польшей (1:1) на Евро-2020 ему угрожали болельщики.

«Я провел 9 часов без сна после матча с Польшей. Я получил угрозы, оскорбления в адрес моей семьи. Люди свистят мне, но я стараюсь изо всех сил. Я отдаю свою жизнь за сборную. Если бы мы выиграли 3:0 у Швеции или Польши, стадион сделал бы волну», — сказал Мората.

Отметим, что Морату критикуют за игру на Евро-2020. В матче с Польшей он не реализовал несколько моментов, в игре со Словакией не реализовал пенальти.

Испания вышла в 1/8 финала Евро, где сыграет с Хорватией.

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Источник — Marca

(10 голосов)

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Комментарии
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 25.06.2021 11:18
    0
    Бедный чувак... Ну реально же старается! А семья тут вообще при чём???
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 25.06.2021 11:11
    0
    Доверие можно либо оправдать, либо утратить. Остальное эмоции.
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 25.06.2021 11:18
    0
    Бедный чувак... Ну реально же старается! А семья тут вообще при чём???
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 25.06.2021 11:11
    0
    Доверие можно либо оправдать, либо утратить. Остальное эмоции.
    Ссылка
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