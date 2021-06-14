Испания
0 : 0
Швеция
14.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Первые нули на Евро. Испания и Швеция не сумели реализовать свои моменты

Огромное преимущество хозяев не воплотилось в забитые голы

  • 14.06.2021 23:58
  • 1062 просмотра
  • 17 комментариев
Первые нули на Евро. Испания и Швеция не сумели реализовать свои моменты
© Getty Images/Global Images Ukraine

Перед началом чемпионата Европы обе сборные из-за травм лишились своих звездных лидеров. Испания осталась без Серхио Рамоса, а Швеция снова будет вынуждена играть на турнире без Златана Ибрагимовича. Кроме того, по разным причинам, в том числе связанными с коронавирусом, у испанцев в заявке на Евро отсутствуют опытный Бускетс и молодой Фати, а у шведов нет атакующего полузащитника Кулушевски.   

Понятно, что потери эти очень серьезные, так что наставникам команд пришлось достаточно серьезно подумать о том, кем их можно заменить. Но все эти волнения  остались в прошлом и сегодня соперники сошлись в очном противостоянии друг с другом в Севилье. 

Хозяева поля начали игру достаточно активно и со стартовым свистком арбитра устроили настоящую осаду ворот шведской сборной. А первый удар в этом поединке состоялся на 7-й минуте, когда Ольмо после розыгрыша углового примерно с линии штрафной пробил выше перекладины. Тот же Ольмо на 16-й минуте бил опасно уже головой с близкого расстояния, но в этом эпизоде отличную реакцию продемонстрировал Ольсен, который в прыжке отбил мяч на угловой. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Шведам, естественно, приходилось больше обороняться и, надо отметить, что делали они это довольно умело. Тем не менее, подопечные Луиса Энрике продолжали настойчиво гнуть свою линию, сменяя одну волну своих атак на другую. О том, насколько большим в этот период было игровое преимущество сборной Испании говорит хотя бы такой факт, что в середине тайма владение мячом у команд было примерно 81 на 19 в их пользу. 

Далее испанцы создали два супермомента, когда они просто обязаны были открывать счет. Но оба раза их подводила неточность. Так, на 29-й минуте Ольмо справа сделал отличную передачу на Коке в штрафную площадку, однако тот с близкого расстояния зарядил выше ворот. А на 38-й минуте после грубейшей ошибки Даниэльсона один на один с вратарем выбежал Мората, но и он в цель не попал. 

Буквально тут же на 41-й минуте шведы вполне могли наказать хозяев поля за такую расточительность. Одна из немногих их атак завершилась тем, что Исак оказался с мячом вблизи ворот соперников и пробил в дальний угол. Мяч задел ногу Льоренте, попал в штангу и … отскочил прямо в руки Симону.

Завершился же первый тайм тем, что на 45-й минуте самый активный в составе сборной Испании Ольмо снова пробил по воротам гостей, теперь уже издали. Ольсен мяч отбил перед собой, но Ляпорт не успел добить его в ворота. 

После перерыва рисунок игры не изменился. Испанцы по-прежнему шли вперед большими силами, много времени контролировали мяч, но никак не могли добиться главного, а именно забить гол. Да и, честно говоря, в стартовые пятнадцать минут второго тайма особо моментов у них не было. Зато шведы на 61-й минуте в быстрой контратаке снова заставили пить валидол болельщиков хозяев поля. Исак в штрафной площади оппонентов накрутил сразу трех защитников и прострелил вдоль ворот на Берга, перед которым был только пустой угол. Как опытный форвард «Тре крунур» не попал в него, остается загадкой.

Getty Images/Global Images Ukraine

Только на 73-й минуте у сборной Испании наконец-то получилась неплохая комбинация на правом фланге с передачей в центр штрафной на Ольмо, но и на этот раз после его удара мяч до ворот не долетел - в самый последний момент Даниэльсон подставил ногу и выручил свою команду. 

Пытаясь все же вырвать победу наставник испанцев Луис Энрике выпустил на поле Алькантару, Сарабиа, Морену, Оярсабаля и Руиса. С их выходом на поле хозяева поля еще больше усилили давление на ворота шведской команды. И на 90-й минуте двое из них могли стать героями матча. Сарабиа справа навесил мяч, а Морено бил головой практически в упор, однако и здесь Ольсен спас Швецию от пропущенного гола. 

Тоже самое случилось и на третьей добавленной минуте, когда после паса слева от Альбы мог отличиться Сарабиа. Но пробить вратаря гостей и ему не удалось. А перед самым финальным свистком Морено после подачи углового головой пробил мимо ворот. 

В итоге ничья 0:0, которая позволила остаться единоличным лидером группы Е сборной Словакии.

Евро-2020. Группа Е. 1 тур.

Испания - Швеция - 0:0. 

 Лустиг, 55.

Испания: Симон, М. Льоренте, Пау Торрес, Ляпорт, Альба, Коке (Фабиан Руис, 87), Родри (Алькантара, 66), Педри, Ферран Торрес (Оярсабаль, 74), Мората (Сарабиа, 66), Ольмо (Морено, 74).

Швеция: Ольсен, Люстиг (Крафт, 75), Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, Олссон (Каюсте, 84), Экдаль, Форсберг (Бенгтссон, 84), Берг (Квайсон, 69), Исак (Классон, 69).

Арбитр: Славко Винчич (Словения).

Стадион: «Ла-Картуха» (Севилья, Испания).

ИСПАНИЯ - ШВЕЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 15.06.2021 00:58
    0
    Желаю испанцам вылететь как можно раньше.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 15.06.2021 00:46
    +1
    шведы откровенно тянули время весь второй тайм (а кто-то скажет, что и первый). Нам нужно было также 10 минут последних провести, не хватило тренерского опыта Шеве.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.06.2021 00:37
    0
    Vitalik_Medvid, 15.06.2021 00:34
    Приємно читати коментарі людини, яка справді розбирається у футболі. Бо тут люди вважають, що перевага однієї з команд вимірюється відсотком володіння мячем і кількістю точних пасів)))
    Икс Жы жэ, еще у кого больше Икс Жы тот и больше заслужил Только на табло унылые ноли.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 15.06.2021 00:34
    0
    Orko PS4Gaming, 15.06.2021 00:27
    1 гол проти Швеції!!!. Вони їх мали 2 або 3-0 рвати так як іграли в СЕБЕ дома перед СВОЇМИ вболівальниками. Іспанія ходила пішки по полю, де їхні швидкості? Нестандартні паси в штрафну. Тікі-така уже вмерла, МС в фіналі ЛЧ так само тримав тримав мяч а толку?
    Приємно читати коментарі людини, яка справді розбирається у футболі. Бо тут люди вважають, що перевага однієї з команд вимірюється відсотком володіння мячем і кількістю точних пасів)))
    Ссылка
    Orko PS4Gaming
    online
      Orko PS4Gaming, 15.06.2021 00:27
    0
    Юра Илюк, 15.06.2021 00:17
    Уважаемый пользователь если бы не вратарь сборной Швеций один гол забили Испания
    1 гол проти Швеції!!!. Вони їх мали 2 або 3-0 рвати так як іграли в СЕБЕ дома перед СВОЇМИ вболівальниками. Іспанія ходила пішки по полю, де їхні швидкості? Нестандартні паси в штрафну. Тікі-така уже вмерла, МС в фіналі ЛЧ так само тримав тримав мяч а толку?
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 15.06.2021 00:26
    0
    Юра Илюк, 15.06.2021 00:17
    Уважаемый пользователь если бы не вратарь сборной Швеций один гол забили Испания
    *рівні ноги*
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 15.06.2021 00:25
    +1
    Юра Илюк, 15.06.2021 00:17
    Уважаемый пользователь если бы не вратарь сборной Швеций один гол забили Испания
    Якби у Берга були рівні, то Швеція теж би забила) і взагалі, мій коментар - це відповідь людині, яка побачила в цій грі від іспанців «моментів на 3 гри»)) Це униле катання м‘яча взад-вперед аж ніяк не є свідченням сили команди;
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 15.06.2021 00:23
    0
    Vitalik_Medvid, 15.06.2021 00:12
    Жартуєш? Де ж ти їх нарахував, ті моменти?) Вихід я Морати один на один, і два удари головою в кожному з таймів - ось і всі моменти) А загалом Іспанія - як завжди справжнє дно.. безтолкові передачі впоперек поля цілу гру, від яких просто хочеться заснути. Жахлива гра
    Там в першому таймі вже було достатньо
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    Юра Илюк
      Юра Илюк, 15.06.2021 00:17
    +1
    Vitalik_Medvid, 15.06.2021 00:12
    Жартуєш? Де ж ти їх нарахував, ті моменти?) Вихід я Морати один на один, і два удари головою в кожному з таймів - ось і всі моменти) А загалом Іспанія - як завжди справжнє дно.. безтолкові передачі впоперек поля цілу гру, від яких просто хочеться заснути. Жахлива гра
    Уважаемый пользователь если бы не вратарь сборной Швеций один гол забили Испания
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 15.06.2021 00:12
    +1
    VAD, 15.06.2021 00:00
    Испанцы моментов на 3 матча создали...
    Жартуєш? Де ж ти їх нарахував, ті моменти?) Вихід я Морати один на один, і два удари головою в кожному з таймів - ось і всі моменти) А загалом Іспанія - як завжди справжнє дно.. безтолкові передачі впоперек поля цілу гру, від яких просто хочеться заснути. Жахлива гра
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 15.06.2021 00:08
    0
    Александр Федько, 15.06.2021 00:04
    Как ваши ставки?)))
    Та то жопа якась, що не поствлю все мимо. Вже вирішив експрес на іспанію і португалію поставити і той ска не зайшов. Не жаро а якийсь рандом))
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 15.06.2021 00:05
    0
    Незважаючи на даний результат, Іспанія за грою та моментами залишається топ-претендентом.
    Є дуже велике бажання побачити її проти топ-команди, як Франція.
    Дуже цікаво буде наблюдати гру Іспанії не проти автобусу.
    Майже ніхто не вміє проти них грати першим номером.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 15.06.2021 00:04
    +1
    Как ваши ставки?)))
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 15.06.2021 00:02
    +6
    Такая Испания- не претендент на выигрыш турнира.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 15.06.2021 00:00
    -3
    Испанцы моментов на 3 матча создали...
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 15.06.2021 00:00
    +2
    молодці жовто-блакитні! відстояли очко в битві з фаворитом!
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 15.06.2021 00:00
    0
    No Madrid - no party
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 15.06.2021 00:02
    +6
    Такая Испания- не претендент на выигрыш турнира.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 15.06.2021 00:00
    +2
    молодці жовто-блакитні! відстояли очко в битві з фаворитом!
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 15.06.2021 00:46
    +1
    шведы откровенно тянули время весь второй тайм (а кто-то скажет, что и первый). Нам нужно было также 10 минут последних провести, не хватило тренерского опыта Шеве.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 15.06.2021 00:25
    +1
    Юра Илюк, 15.06.2021 00:17
    Уважаемый пользователь если бы не вратарь сборной Швеций один гол забили Испания
    Якби у Берга були рівні, то Швеція теж би забила) і взагалі, мій коментар - це відповідь людині, яка побачила в цій грі від іспанців «моментів на 3 гри»)) Це униле катання м‘яча взад-вперед аж ніяк не є свідченням сили команди;
    Ссылка
    Юра Илюк
      Юра Илюк, 15.06.2021 00:17
    +1
    Vitalik_Medvid, 15.06.2021 00:12
    Жартуєш? Де ж ти їх нарахував, ті моменти?) Вихід я Морати один на один, і два удари головою в кожному з таймів - ось і всі моменти) А загалом Іспанія - як завжди справжнє дно.. безтолкові передачі впоперек поля цілу гру, від яких просто хочеться заснути. Жахлива гра
    Уважаемый пользователь если бы не вратарь сборной Швеций один гол забили Испания
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 15.06.2021 00:12
    +1
    VAD, 15.06.2021 00:00
    Испанцы моментов на 3 матча создали...
    Жартуєш? Де ж ти їх нарахував, ті моменти?) Вихід я Морати один на один, і два удари головою в кожному з таймів - ось і всі моменти) А загалом Іспанія - як завжди справжнє дно.. безтолкові передачі впоперек поля цілу гру, від яких просто хочеться заснути. Жахлива гра
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 15.06.2021 00:04
    +1
    Как ваши ставки?)))
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 15.06.2021 00:58
    0
    Желаю испанцам вылететь как можно раньше.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.06.2021 00:37
    0
    Vitalik_Medvid, 15.06.2021 00:34
    Приємно читати коментарі людини, яка справді розбирається у футболі. Бо тут люди вважають, що перевага однієї з команд вимірюється відсотком володіння мячем і кількістю точних пасів)))
    Икс Жы жэ, еще у кого больше Икс Жы тот и больше заслужил Только на табло унылые ноли.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 15.06.2021 00:34
    0
    Orko PS4Gaming, 15.06.2021 00:27
    1 гол проти Швеції!!!. Вони їх мали 2 або 3-0 рвати так як іграли в СЕБЕ дома перед СВОЇМИ вболівальниками. Іспанія ходила пішки по полю, де їхні швидкості? Нестандартні паси в штрафну. Тікі-така уже вмерла, МС в фіналі ЛЧ так само тримав тримав мяч а толку?
    Приємно читати коментарі людини, яка справді розбирається у футболі. Бо тут люди вважають, що перевага однієї з команд вимірюється відсотком володіння мячем і кількістю точних пасів)))
    Ссылка
    Orko PS4Gaming
    online
      Orko PS4Gaming, 15.06.2021 00:27
    0
    Юра Илюк, 15.06.2021 00:17
    Уважаемый пользователь если бы не вратарь сборной Швеций один гол забили Испания
    1 гол проти Швеції!!!. Вони їх мали 2 або 3-0 рвати так як іграли в СЕБЕ дома перед СВОЇМИ вболівальниками. Іспанія ходила пішки по полю, де їхні швидкості? Нестандартні паси в штрафну. Тікі-така уже вмерла, МС в фіналі ЛЧ так само тримав тримав мяч а толку?
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 15.06.2021 00:26
    0
    Юра Илюк, 15.06.2021 00:17
    Уважаемый пользователь если бы не вратарь сборной Швеций один гол забили Испания
    *рівні ноги*
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 15.06.2021 00:23
    0
    Vitalik_Medvid, 15.06.2021 00:12
    Жартуєш? Де ж ти їх нарахував, ті моменти?) Вихід я Морати один на один, і два удари головою в кожному з таймів - ось і всі моменти) А загалом Іспанія - як завжди справжнє дно.. безтолкові передачі впоперек поля цілу гру, від яких просто хочеться заснути. Жахлива гра
    Там в першому таймі вже було достатньо
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 15.06.2021 00:08
    0
    Александр Федько, 15.06.2021 00:04
    Как ваши ставки?)))
    Та то жопа якась, що не поствлю все мимо. Вже вирішив експрес на іспанію і португалію поставити і той ска не зайшов. Не жаро а якийсь рандом))
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 15.06.2021 00:05
    0
    Незважаючи на даний результат, Іспанія за грою та моментами залишається топ-претендентом.
    Є дуже велике бажання побачити її проти топ-команди, як Франція.
    Дуже цікаво буде наблюдати гру Іспанії не проти автобусу.
    Майже ніхто не вміє проти них грати першим номером.
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 15.06.2021 00:00
    0
    No Madrid - no party
    Ссылка
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