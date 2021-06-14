Первые нули на Евро. Испания и Швеция не сумели реализовать свои моменты

Перед началом чемпионата Европы обе сборные из-за травм лишились своих звездных лидеров. Испания осталась без Серхио Рамоса, а Швеция снова будет вынуждена играть на турнире без Златана Ибрагимовича. Кроме того, по разным причинам, в том числе связанными с коронавирусом, у испанцев в заявке на Евро отсутствуют опытный Бускетс и молодой Фати, а у шведов нет атакующего полузащитника Кулушевски.

Понятно, что потери эти очень серьезные, так что наставникам команд пришлось достаточно серьезно подумать о том, кем их можно заменить. Но все эти волнения остались в прошлом и сегодня соперники сошлись в очном противостоянии друг с другом в Севилье.

Хозяева поля начали игру достаточно активно и со стартовым свистком арбитра устроили настоящую осаду ворот шведской сборной. А первый удар в этом поединке состоялся на 7-й минуте, когда Ольмо после розыгрыша углового примерно с линии штрафной пробил выше перекладины. Тот же Ольмо на 16-й минуте бил опасно уже головой с близкого расстояния, но в этом эпизоде отличную реакцию продемонстрировал Ольсен, который в прыжке отбил мяч на угловой.

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Шведам, естественно, приходилось больше обороняться и, надо отметить, что делали они это довольно умело. Тем не менее, подопечные Луиса Энрике продолжали настойчиво гнуть свою линию, сменяя одну волну своих атак на другую. О том, насколько большим в этот период было игровое преимущество сборной Испании говорит хотя бы такой факт, что в середине тайма владение мячом у команд было примерно 81 на 19 в их пользу.

Далее испанцы создали два супермомента, когда они просто обязаны были открывать счет. Но оба раза их подводила неточность. Так, на 29-й минуте Ольмо справа сделал отличную передачу на Коке в штрафную площадку, однако тот с близкого расстояния зарядил выше ворот. А на 38-й минуте после грубейшей ошибки Даниэльсона один на один с вратарем выбежал Мората, но и он в цель не попал.

Буквально тут же на 41-й минуте шведы вполне могли наказать хозяев поля за такую расточительность. Одна из немногих их атак завершилась тем, что Исак оказался с мячом вблизи ворот соперников и пробил в дальний угол. Мяч задел ногу Льоренте, попал в штангу и … отскочил прямо в руки Симону.

Завершился же первый тайм тем, что на 45-й минуте самый активный в составе сборной Испании Ольмо снова пробил по воротам гостей, теперь уже издали. Ольсен мяч отбил перед собой, но Ляпорт не успел добить его в ворота.

После перерыва рисунок игры не изменился. Испанцы по-прежнему шли вперед большими силами, много времени контролировали мяч, но никак не могли добиться главного, а именно забить гол. Да и, честно говоря, в стартовые пятнадцать минут второго тайма особо моментов у них не было. Зато шведы на 61-й минуте в быстрой контратаке снова заставили пить валидол болельщиков хозяев поля. Исак в штрафной площади оппонентов накрутил сразу трех защитников и прострелил вдоль ворот на Берга, перед которым был только пустой угол. Как опытный форвард «Тре крунур» не попал в него, остается загадкой.

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Только на 73-й минуте у сборной Испании наконец-то получилась неплохая комбинация на правом фланге с передачей в центр штрафной на Ольмо, но и на этот раз после его удара мяч до ворот не долетел - в самый последний момент Даниэльсон подставил ногу и выручил свою команду.

Пытаясь все же вырвать победу наставник испанцев Луис Энрике выпустил на поле Алькантару, Сарабиа, Морену, Оярсабаля и Руиса. С их выходом на поле хозяева поля еще больше усилили давление на ворота шведской команды. И на 90-й минуте двое из них могли стать героями матча. Сарабиа справа навесил мяч, а Морено бил головой практически в упор, однако и здесь Ольсен спас Швецию от пропущенного гола.

Тоже самое случилось и на третьей добавленной минуте, когда после паса слева от Альбы мог отличиться Сарабиа. Но пробить вратаря гостей и ему не удалось. А перед самым финальным свистком Морено после подачи углового головой пробил мимо ворот.

В итоге ничья 0:0, которая позволила остаться единоличным лидером группы Е сборной Словакии.

Евро-2020. Группа Е. 1 тур.

Испания - Швеция - 0:0.

Лустиг, 55.

Испания: Симон, М. Льоренте, Пау Торрес, Ляпорт, Альба, Коке (Фабиан Руис, 87), Родри (Алькантара, 66), Педри, Ферран Торрес (Оярсабаль, 74), Мората (Сарабиа, 66), Ольмо (Морено, 74).

Швеция: Ольсен, Люстиг (Крафт, 75), Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, Олссон (Каюсте, 84), Экдаль, Форсберг (Бенгтссон, 84), Берг (Квайсон, 69), Исак (Классон, 69).

Арбитр: Славко Винчич (Словения).

Стадион: «Ла-Картуха» (Севилья, Испания).

ИСПАНИЯ - ШВЕЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА