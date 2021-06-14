В понедельник, 14 июня, в Севилье на Олимпийском стадионе состоится поединок Евро-2020 в группе Е, в котором сборная Испании померится силами с командой Швеции.

Сборная Испании

Испанская дружина в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 выступала под руководством Роберто Морено. Однако присутствие на тренерском мостике не нынешнего коуча Луиса Энрике никак негативно на силе коллектива не сказалось - «красная фурия» выиграла группу F, и убедительно прошла в финальный турнир. В 10 матчах испанцы одержали 8 побед при двух ничьих. Своего ближайшего преследователя – команду… Швеции – пиренейцы опередила на пять пунктов.

После завоевания путевки на Евро-2020 испанцы стали победителями группы 4 дивизиона А розыгрыша Лиги наций УЕФА, и вышли в плей-офф турнира. Проведя 6 встреч, они добились трех побед, два раза сыграли вничью и потерпели одно поражение. Набрав в итоге 11 очков, сборная Испании оставила позади себя команды Германии (9 пунктов), Швейцарии и Украины (по 6 очков).

В конце марте этого года подопечные Энрике стартовали в квалификации ЧМ-2022. В первой игре они дома сыграли 1:1 с командой Греции, затем на выезде переиграли Грузию (2:1) и дома выиграли у Косово (3:1).

В ходе непосредственной подготовки к чемпионату Европы испанская команда провела только один товарищеский матч. В пиренейском дерби с Португалией она сыграла вничью 0:0, после чего отправилась на карантин: коронавирусная инфекция была обнаружена у Бускетса и Льоренте. К слову, оба игрока в предстоящем матче на поле не появятся.

Сборная Швеции

Подопечные Янне Андерссона в отборе на чемпионат Европы 2020 года, как уже отмечалось, стали вторыми в группе F, которую, напомним, выиграли испанцы. Скандинавы в 10 матчах набрали 21 очко, добившись 6 побед при трех ничьих и одном поражении. Единственную неудачу в квалификации они потерпели на поле сборной Испании, проиграв 0:3.

Весной 2021 года шведы двумя поединками взяли старт в отборе на ЧМ-2022. Обе игры оказались победными для «тре крунур»: дома со счетом 1:0 была повержена Грузия, а затем на выезде была разгромлена команда Косово – 3:0.

Три победных матча шведская дружина провела во время сбора перед Евро. Она поочередно разобралась со сборными Эстонии (1:0), Финляндии (2:0) и Армении (3:1).

История встреч

Команды провели между собой 9 поединков. На счету у испанцев 5 побед, шведы выиграли два матча, еще две встречи завершились вничью.

Крайние очные встречи сборные состоялись в квалификации на Евро-2020. В Испании со счетом 3:0 победил хозяева, а в Швеции была зафиксирована ничья 1:1.

Ориентировочные составы:

Испания: Симон, Гарсия, Пау Торрес, Лапорт, Альба, Коке, Родри, Тьягу Алькантара, Ферран Торрес, Ольмо, Морено.

Швеция: Нордфельдт, Лустиг, Линделеф, Эландер, Аугустинссон, Клаессон, Ларссон, Ольссон, Форсберг, Исак, Берг.

14 июня, понедельник