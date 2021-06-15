Луис ЭНРИКЕ: «В этот вечер мы должны были побеждать»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал ничью с национальной командой Швеции (0:0) в матче группового раунда Евро-2020.
«Встречались с командой, которая решила отсиживаться в обороне, делая ставку исключительно на дальние забросы мяча. Вместе с тем, я должен признать, что Швеция могла и выиграть. Ничья оставила горькие чувства, и я прошу прощения у футболистов и болельщиков. В этот вечер мы должны были побеждать. Мы стараемся создавать моменты для взятия ворот, сегодня их было достаточно, но реализация была не на высоте», - сказал Энрике.
Источник — УЕФА
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