Луис ЭНРИКЕ: «В этот вечер мы должны были побеждать»

Наставник сборной Испании – о ничьей со Швецией

  • 15.06.2021 01:40
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Луис ЭНРИКЕ: «В этот вечер мы должны были побеждать»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал ничью с национальной командой Швеции (0:0) в матче группового раунда Евро-2020.

«Встречались с командой, которая решила отсиживаться в обороне, делая ставку исключительно на дальние забросы мяча. Вместе с тем, я должен признать, что Швеция могла и выиграть. Ничья оставила горькие чувства, и я прошу прощения у футболистов и болельщиков. В этот вечер мы должны были побеждать. Мы стараемся создавать моменты для взятия ворот, сегодня их было достаточно, но реализация была не на высоте», - сказал Энрике.

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Источник — УЕФА

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