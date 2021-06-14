В понедельник, 14 июня, состоится поединок 1 тура группы Е, в котором сразятся сборные Испании и Швеции. Матч Евро-2020 пройдет в Севилье на поле стадиона «Ла-Картуха», начало в 22:00.

Группа, в которую попали соперники, выглядит очень интересной. Создается впечатление, что в ней все будут терять очки, поэтому неизвестно, кто займет какое место. Испания, пожалуй, своего не упустит, но подопечные Энрике уже не являются той грозной силой, которая когда-то беспрекословно доминировала в Европе и мире. По обеим командам ударил коронавирус. И если повторные тесты испанцев Серхио Бускетса и Диего Льоренте дали отрицательный результат, то шведы Деян Кулусевски и Маттиас Сванберг точно пропустят игру с испанцами. В пользу шведов говорит статистика предыдущих матчей сборной (выиграно 5 из 5), Испания же может противопоставить положительный баланс в личных встречах (7 побед, 6 ничьих и 4 поражения) и фактор родного поля.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Швеция.