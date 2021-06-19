Поляки еще поборются: бело-красные сыграли вничью с Испанией

Команды, которые выходили сегодня на поле в Севилье, в первом туре теряли очки. Если поражению Польши от Словакии особо никто не удивился (не то что поляки были явными аутсайдерами, но проиграли - и проиграли), то Испания своей ничьей со шведами таки поразила. Поэтому обеим командам, чтобы продолжить борьбу на Евро-2020, обязательно надо было выигрывать. Ведь перед матчем в Швеции было четыре очка (что, как известно, практически гарантирует выход из группы), у словаков - три.

Стоит отметить присутствие в стартовом составе Испании Жерара Морено, которого Луис Энрике поставил в состав, казалось, под давлением общественности, посадив в запас Феррана Торреса. В Польше отметим игру в два форварда, что неудивительно, учитывая необходимость забивать. Пару неизменном Левандовски составил Свидерски.

На шестой минуте поляки провели, казалось бы, ничем не примечательную атаку, но она закончилась очень хорошим ударом Клиха метров с двадцати, после которого мяч пролетел над левой девяткой. Вообще, было видно настрой на игру «кадры», агрессия и заряженность даже не то что читались, а были явно видны. При отборе мяча моментально происходило быстрое движение вперед.

«Фурия Роха» играла привычно - контроль мяча, перевод с фланга на фланг. На 18 минуте в штрафной поляков было жарко, казалось (после повтора), что Беднарек ликвидировал опасность ценой фола. Но арбитр не зафиксировал нарушение, Левандовски побежал от своей штрафной в контратаку. Был бы это Мбаппе или Бэйл в свои лучшие годы, был бы выход один на один и претендент на гол чемпионата. Но у Роберта другие козыри, поэтому защитники спокойно не дали что-то сделать польском голеадору.

Испанцы, позиционно атакуя, добились своего. На правом фланге произошла потеря мяча. Защитник Польши хотел выбить, но на секунду потерял равновесие. Этим воспользовался Мората, который выцарапал мяч, отдал на Морено. Тот сместился в центр и пробил - Альваро выскочил за спину защитникам и переправил круглого в ворота. Лайндсмен зафиксировал офсайд, но видеоассистент подсказал, что гол был чистым. Есть первый гол Испании на Евро!

Поляки стушевались, а «фурия» побежала добивать. Морено к ассисту едва не добавил гол, когда пробивал со штрафного по центру почти с самой линии штрафной, но мяч разминулся с левой штангой.

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Пара форвардов гостей таки организовала свой момент - Левандовски прострелил, Свидерски сыграл на опережение, но пробил над перекладиной. Но это, как оказалось, была лишь разминка - через несколько минут тот же Свидерски получил мяч перед испанской площадкой после потери защитников, сместился в центр и пробил - штанга! Это не конец эпизода - Левандовски подхватил мяч, оказался перед голкипером, но бесхитростно пробил в Симона!

Морено мог удвоить преимущество перед свистком на перерыв, но не попал по воротам после передачи Альбы. С тем команды и ушли отдыхать.

После перерыва поляки воспользовались тем, что Испания успокоилась. И сравняли счет - Левандовски замкнул головой передачу справа, переиграв в воздухе Ляпорта. Но! Модер сразу же наступил на ногу Морено в своей штрафной, арбитр пошел смотреть «телевизор». Вердикт - пенальти. Сам пострадавший исполнял удар и ухудшил и без того ужасное соотношение забитых / незабитых пенальти на Евро, попав в левую штангу.

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Началась игра на встречных курсах, похожая на первый тайм - испанцы опасно атаковали, «кадра» пыталась ужалить контратакой. Но ничего не происходило такого, что стоило бы внимания. Разбудил болельщиков (особенно своих) Щенсны, когда дважды выпускал мяч из рук, но Ферран Торрес, хотя и боролся, как лев, не смог затолкать круглого в ворота.

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Уже в другом эпизоде Беднарек снова, как показал повтор, фолил на Морате, но почему-то судья не поставил пенальти. Странные были решения судьи, там и гол Левандовски был спорный, и еще были моменты, в которых VAR не использовался должным образом.

Щенсны между тем реабилитировался за предыдущий забавный эпизод, когда спас после удара Мораты вплотную. И все - больше ничего в матче не произошло. Испанцы изобразили финальный штурм, но очень слабый. «Красно-белые» с ним уверенно справились и набрали первый зачетный пункт. В подопечных Энрике стало два балла.

Как и прогнозировалось, в этой группе очки теряют все. Кто займет какое место, спрогнозировать невозможно, остается дождаться третьего тура.

Евро-2020. Грyппа Е. 2 тур.

Испания – Польша - 1:1.

Мората (25) - Левандовски (54).

Пау Торрес (81), Родри (90+4) - Клих (36), Модер (57), Южвяк (59), Левандовски (90+3).

На 58 минуте Морено не реализовал пенальти (штанга).

Испания: Симон, Лапорт, Пау Торрес, Льоренте, Альба, Коке (Руис, 68), Родри, Ольмо (Ферран Торрес, 61), Педри, Морено (Сарабия, 68), Мората (Ойарсабаль, 87).



Польша: Щенсны, Беднарек (85), Глик, Берешиньски, Свидерски (Франковски, 67), Клих (Козловски, 55), Модер (Линетты, 85), Зелиньски, Южвяк, Пухач, Левандовски.



Арбитр: Даниэле Орсато (Скио, Италия).

Стадион: «Эстадио де-ла-Картуха» (Севилья, Испания).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА