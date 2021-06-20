Испания
1 : 1
Польша
19.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Испания - Польша - 1:1. Видео голов и обзор матча

Фрагменты матча Евро-2020

  • 20.06.2021 00:25
  • 2938 просмотров
  • 1 комментарий
Испания - Польша - 1:1. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч группового этапа Евро-2020 между сборными Испании и Польши. Команды сыграли 1:1.

Испания - Польша 1:1

Испания - Польша 1:0. Гол Мораты

Испания - Польша 1:1. Гол Левандовски

Испания не реализовала пенальти

События матча
54' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша).
25' ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Snork
      Snork, 19.06.2021 23:28
    0
    Мяч забит из вне игры
    Ссылка
    Snork
      Snork, 19.06.2021 23:28
    0
    Мяч забит из вне игры
    Ссылка
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