Испания - Польша - 1:1. Видео голов и обзор матча

Состоялся матч группового этапа Евро-2020 между сборными Испании и Польши. Команды сыграли 1:1.
Испания - Польша 1:1
Испания - Польша 1:0. Гол Мораты
Испания - Польша 1:1. Гол Левандовски
Испания не реализовала пенальти
События матча
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
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Источник — Sport.ua
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