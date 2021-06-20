Жорди АЛЬБА: «Думаю, мы хорошо справляемся со своими задачами»

В поединке второго тура чемпионата Европы сборная Испании сыграла вничью с Польшей со счетом 1:1.

«Звездой матча» в Севилье назван полузащитник «Фурии Рохи» Жорди Альба.

«Сегодня мы заслуживали победу так же, как и в первом матче. Нам не хватило немного удачи, у нас было немало шансов. Мы очень усердно работали всей командой: была нужная интенсивность, мы знали, как нам надо играть в том или ином моменте. Если мы продолжим работать в том же духе, то результаты обязательно придут. Нам нужно постараться сыграть как можно лучше в следующем матче. Я уверен, что благодаря нашей работе мы сможем переломить ситуацию и одержать несколько побед. Я на самом деле думаю, что пока мы хорошо справляемся со своими задачами», – прокомментировал Альба результат встречи.